TRON rischia il crollo per eccesso di avidità

Gli analisti on-chain stanno osservando con attenzione le dinamiche di mercato di TRON, che si avvicina a un potenziale punto di inflessione.

Dopo aver raggiunto livelli vicini ai massimi precedenti, TRON (TRX) ha iniziato a mostrare segni di rallentamento. Al momento della stesura dell’articolo, TRX era quotato a 0,3354 dollari, con un calo del 20% quasi rispetto al massimo storico di 0,4313 dollari registrato alla fine dello scorso anno.

Nell’ultima settimana, il mercato ha registrato un movimento al rialzo limitato e il token TRX ha oscillato in un range ristretto, indicando una pressione di acquisto contenuta.

Adesso gli analisti on-chain stanno osservando con attenzione le dinamiche di mercato di TRON, che si avvicina a un potenziale punto di inflessione. Secondo i dati condivisi sulla piattaforma QuickTake, di CryptoQuant, TRX sta mostrando condizioni che rispecchiano le fasi precedenti della sua storia, quando un maggiore ottimismo ha preceduto le correzioni.

La combinazione di indicatori di sentiment in aumento e posizionamento tecnico ha scatenato il dibattito sul fatto che TRX si stia preparando a un breakout o stia affrontando un aumento del rischio di ritracciamento.

Condizioni di mercato e metriche on-chain

Il collaboratore di CryptoQuant, CryptoOnchain, ha spiegato che TRX si trova al limite di una zona critica, con livelli di sentiment di “estrema avidità” che dominano il comportamento degli investitori.

Storicamente, tali fasi hanno portato a una scoperta dei prezzi al di sopra della resistenza oppure a forti ribassi, quando lo slancio non è riuscito a sostenersi.

L’analista ha osservato che il divario tra il prezzo spot di TRX e il suo prezzo realizzato si è ampliato, indicando sostanziali guadagni non realizzati nel mercato. Questa divergenza spesso aumenta gli incentivi per i detentori a garantire i profitti, aggiungendosi alla potenziale pressione di vendita.

I dati on-chain evidenziano inoltre che TRX si sta avvicinando alla sua fascia di valore superiore, un’area tipicamente associata a condizioni di ipercomprato. CryptoOnchain ha osservato:

“TRX si trova in un momento critico: un breakout al di sopra del massimo storico potrebbe portare a un ulteriore rialzo, ma c’è anche un rischio reale di correzione. I trader dovrebbero procedere con cautela”.

Per mitigare i rischi, sono state raccomandate strategie come il trailing stop-loss e la presa di profitto parziale, soprattutto dati i livelli elevati di ottimismo speculativo.

Dominanza delle stablecoin sulla rete TRON

Mentre l’andamento dei prezzi ha attirato l’attenzione, un altro fattore significativo che sta plasmando la traiettoria di TRON è il suo ruolo crescente nei pagamenti mediante stablecoin. L’analista di CryptoQuant Burak Kesmeci ha recentemente evidenziato che i trasferimenti di stablecoin domineranno fortemente l’ecosistema di TRON nel 2025.

I dati del grafico sottostante mostrano:

USDT: oltre 383 milioni di trasferimenti.

oltre 383 milioni di trasferimenti. Wrapped TRX (WTRX): 3 milioni.

3 milioni. PayNet Coin: 1,88 milioni.

1,88 milioni. USDD: 585.000.

Questa attività mostra il posizionamento di TRON come blockchain leader per le transazioni USDT, grazie alle sue commissioni relativamente basse e all’elevata produttività.

Grafico dei contratti TRON più utilizzati nel 2025 – Fonte: CryptoQuant

L’approvazione del GENIUS Act statunitense, che ha rafforzato il ruolo di alcune blockchain nei pagamenti in stablecoin, ha ulteriormente aumentato l’importanza di TRON nei flussi di pagamento globali.

L’analista sostiene che, mentre il trading speculativo sul prezzo di TRX domina i titoli dei giornali, la sua domanda basata sull’utilità nei trasferimenti di stablecoin fornisce una solida base per la resilienza a lungo termine.

Con oltre il 90% della sua attività di transazione legata alla stablecoin USDT, il ruolo di TRON come livello infrastrutturale per i regolamenti in dollari digitali rimane uno dei suoi punti di forza principali.