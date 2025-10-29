Tre meme coin di sostanza da acquistare entro fine mese

Tre meme coin stanno attirando grande attenzione nel mondo delle criptovalute, dimostrando come questo segmento offra opportunità interessanti nonostante la loro natura speculativa e volatile.

Questo articolo approfondisce perché Bitcoin Hyper, TOSHI e BRETT sono progetti da tenere d’occhio in questo momento, evidenziando le loro caratteristiche distintive, il potenziale di crescita e le ultime novità di mercato.

Le opportunità offerte dalle meme coin

Le meme coin sono nate come una forma di umorismo e ironia nel panorama cripto, con Dogecoin che nel 2013 ha lanciato la moda, proprio come una parodia di Bitcoin.

Da allora, queste criptovalute sono cresciute rapidamente, alimentate da community appassionate, campagne virali e un effetto social che ha moltiplicato la loro capitalizzazione di mercato.

Da progetti scherzosi, molte meme coin si sono evolute, affermandosi come asset rilevanti per investitori, speculatori e appassionati. Oggi rappresentano una parte dinamica del mercato crypto, che possono offrire guadagni (potenzialmente) notevoli, ma anche una volatilità elevata.

In questo contesto, vedremo quali sono le tre meme coin più promettenti da comprare entro fine ottobre.

Bitcoin Hyper: una soluzione Layer-2 innovativa per Bitcoin

Bitcoin Hyper è un progetto innovativo che sviluppa una Layer-2 per la rete Bitcoin, basata su Solana Virtual Machine (SVM). Questo consente di velocizzare e rendere più economiche le transazioni BTC, senza compromettere la sicurezza della mainnet grazie a un sistema di bridging bidirezionale e tecnologie avanzate di validazione Zero-Knowledge.

La prevendita di Bitcoin Hyper ha recentemente superato la soglia dei 25 milioni di dollari raccolti, segnale di un forte interesse da parte dei trader. Il token nativo HYPER, attualmente disponibile al prezzo di $0,013185, serve per pagare le commissioni, per lo staking (già disponibile in fase di prevendita con un APY dinamico) e per il voto in un sistema di governance decentralizzato.

La roadmap prevede il lancio della mainnet nella seconda metà del 2025, con una suite di dApp DeFi, gaming, NFT e la creazione di una DAO a governance comunitaria prevista per il 2026. È possibile seguirne le ultime novità attraverso i suoi canali social: X e Telegram.

TOSHI: una utility-meme coin per l’ecosistema Base

TOSHI è un token meme con una supply capillare di oltre 420 miliardi di token, progettato come volto ufficiale dell’ecosistema Base, una soluzione Layer-2 di Ethereum sviluppata da Coinbase.

Il progetto unisce la cultura meme a funzionalità reali, offrendo staking, pagamenti di fee e strumenti DeFi integrati. La presenza di un sistema di governance chiamato MEOW DAO consente ai possessori di token di partecipare attivamente al futuro del progetto.

Negli ultimi mesi, TOSHI ha mostrato segnali tecnici positivi con una crescita costante di volume e prezzo, rendendolo un investimento interessante per chi desidera investire in una meme coin con reale utilità e un forte sostegno della sua community.

BRETT: meme coin community-driven senza commissioni

BRETT si distingue come una meme coin guidata dalla community, progettata per massimizzare la partecipazione degli utenti senza commissioni iniziali sulle transazioni.

Il progetto offre strumenti di staking, smart contract e un ecosistema che punta a incentivare la crescita attraverso eventi e campagne di marketing virale.

BRETT è particolarmente apprezzato dagli speculatori e dai trader che cercano nuove meme coin emergenti da seguire da vicino, grazie anche al suo approccio rivolto a costruire una community solida e attiva.

Le caratteristiche del token, unite a un’efficace strategia di mercato, la rendono una scelta potenzialmente attraente per investimenti a breve termine.