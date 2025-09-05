Tradoor è esploso +170% nelle ultime 24 ore: che succede?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Tradoor, una piattaforma di trading decentralizzata e token emergente, ha registrato oggi un aumento di prezzo che supera il 170% nelle ultime 24 ore. Questo improvviso boom ha catturato l’attenzione degli investitori e dei media del settore cripto, stimolando un’intensa attività di trading e grandi volumi sul mercato.

Ma quali sono le reali cause di questo rialzo travolgente? Nel seguito dell’articolo analizzeremo i dati, le dinamiche di mercato e un evento chiave che potrebbe aver innescato questa esplosione.

Il boom di Tradoor: numeri da capogiro e dinamiche di mercato

Nelle ultime 24 ore, Tradoor ha visto il suo prezzo salire più del 170%, ben oltre la crescita modesta dell’1,25% dell’intero mercato cripto. Colpisce soprattutto il volume di scambio, aumentato del 782.845% fino a raggiungere i 137 milioni di dollari, una cifra che sovrasta il market cap attuale di circa 22,3 milioni.

Questi dati indicano il classico comportamento di un “low-float token”, cioè un token con una quantità limitata di monete realmente scambiate, che rende il prezzo molto volatile e suscettibile a speculazioni intense.

Un indicatore importante, il turnover ratio, cioè il rapporto tra il volume di scambio e la capitalizzazione di mercato, è pari a 6,16: un valore molto elevato che evidenzia il rischio di liquidità. In un mercato con pochi token realmente disponibili, anche ordini di vendita di dimensioni modeste possono influenzare fortemente il prezzo, causando slippage e oscillazioni improvvise.

La fragilità del mercato si riflette anche nella forte escursione giornaliera del prezzo, con un range di circa il 69%. In aggiunta, solo il 23,9% della fornitura totale di Tradoor è attivamente scambiata, aumentando la sensibilità del prezzo alle pressioni di acquisto e vendita, mentre un aumento del 24,65% mensile nell’interesse aperto sui derivati potrebbe amplificare ulteriormente la volatilità.

Da notare che questo rally si sviluppa in un contesto di sentiment neutro nel mercato cripto, con l’indice Fear & Greed fermo a 41. La stabilità del dominance di Bitcoin al 58,03% suggerisce che il boom di Tradoor sia un evento isolato, probabilmente guidato da attività di trading concentrate.

L’airdrop Binance Alpha: il possibile motore del boom

Un fattore chiave per spiegare il recente exploit di Tradoor è l’annuncio di Binance Alpha, la piattaforma di trading esclusiva di Binance, che ha presentato Tradoor il 4 settembre 2025 alle 12:00 (UTC). Binance ha comunicato che gli utenti che possiedono almeno 220 Binance Alpha Points possono richiedere un airdrop di 50 token TRADOOR secondo il principio “primo arrivato, primo servito”.

Partecipare all’airdrop costa 15 Binance Alpha Points e gli utenti devono confermare la richiesta entro 24 ore dalla sua apertura, altrimenti perderanno il diritto all’airdrop. Inoltre, se il pool di ricompense non viene esaurito, la soglia di punti necessari per partecipare si riduce progressivamente di 15 punti ogni ora.

Questo evento ha sicuramente generato un picco molto intenso d’interesse e ha attirato numerosi trader, contribuendo all’aumento dei volumi e al conseguente boom del prezzo di Tradoor.

Tuttavia, sebbene il momento sia di forte entusiasmo, è necessario un atteggiamento prudente, perché i ritracciamenti nel breve termine sono frequenti in situazioni con bassa liquidità e alti volumi speculativi.

