Token burn e upgrade di rete fanno esplodere il token OKB: +71%

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 21, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La criptovaluta OKB ha registrato un aumento impressionante, superiore al 70% nelle ultime 24 ore, superando di gran lunga il calo dell’1,14% del mercato cripto. Questa impennata è stata guidata da due fattori fondamentali:

Il massiccio token burn che ha ridotto drasticamente l’offerta Un significativo upgrade tecnologico della rete X Layer

Token burn e scarsità: il driver principale del rally

Il 15 agosto l’exchange OKX ha bruciato permanentemente 65 milioni di token OKB, equivalenti a circa 7,3 miliardi di dollari, riducendo la supply totale del 52%, a 21 milioni di token.

Questa mossa ricorda il modello di scarsità di Bitcoin, creando un vero e proprio “supply shock” artificiale.

La riduzione dell’offerta in un contesto di domanda costante o crescente tende a spingere verso l’alto i prezzi. Inoltre, il burn è avvenuto contestualmente al ritiro di OKTChain, che ha spinto i possessori di OKT ad acquisire OKB attraverso conversione, concentrando ulteriormente la domanda.

Dal punto di vista tecnico, l’indice RSI a 91 indica una pressione d’acquisto estrema, ma bisogna monitorare l’equilibrio tra nuovi acquisti e possibili prese di profitto.

Upgrade X Layer e dinamiche tecniche: il supporto all’adozione e al momentum

Il 5 agosto OKX ha completato l’upgrade “PP” della sua rete X Layer, consentendo un throughput di 5.000 transazioni per secondo e riducendo quasi a zero le commissioni sulla rete. Questa evoluzione tecnologica ha migliorato notevolmente l’utilità di OKB, diventato il token gas esclusivo della rete.

L’integrazione con i servizi OKX Wallet, Exchange e Pay aumenta ulteriormente la domanda del token, soprattutto grazie all’ecosistema DeFi e ai nuovi progetti su X Layer. OKB si trova ora in un momento cruciale: riuscirà a mantenere la sua traiettoria parabolica o vedrà una correzione verso il livello di ritracciamento di Fibonacci a 146,37$?

Nel frattempo i trader tengono d’occhio nuove opportunità

Tra le novità più interessanti per gli investitori crypto c’è la prevendita di Bitcoin Hyper ($HYPER), un progetto che sta guadagnando interesse grazie alla sua innovativa proposta tecnologica.

Bitcoin Hyper è una soluzione Layer 2 di rollup per Bitcoin, che migliora in maniera significativa la velocità delle transazioni e la scalabilità della rete più popolare al mondo. Grazie all’integrazione della Solana Virtual Machine (SVM), il progetto permette di eseguire smart contract con finalità quasi istantanee, abbattendo i costi e i tempi di conferma delle operazioni.

Il token nativo $HYPER consente agli utenti di inviare BTC, partecipare allo staking e accedere a funzioni di governance del Layer 2, con un rendimento dinamico del 100% durante la prevendita.

Con oltre 11 milioni di dollari raccolti e più di 30.000 partecipanti, Bitcoin Hyper si presenta come una delle prevendite più promettenti del 2025. Gli investitori interessati possono acquistare $HYPER con più criptovalute o carta di credito, sfruttando questa opportunità prima del listing ufficiale.