Synthetix ha guadagnato il 60% in una settimana: cosa bolle in pentola?

Autore Lucio Prosperi



Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Synthetix (SNX) sta vivendo un rally travolgente, con un aumento del 60% nell’ultima settimana, dopo anni di consolidamento.

Questo rimbalzo è alimentato dall’attesa per il lancio imminente della sua nuova piattaforma Decentralized Exchange (DEX) di perpetual futures su Ethereum e da una nuova competizione di trading da 1 milione di dollari.

L’interesse crescente attira sia trader retail che istituzionali, creando un clima ottimista per il ritorno in auge di questa storica piattaforma DeFi.

Il nuovo perpetuals DEX su Ethereum e la competizione di trading

Il 20 ottobre Synthetix debutterà con il suo nuovo exchange decentralizzato di perpetual futures su Ethereum, caratterizzato da gasless trading, supporto multi-collaterale e la sicurezza della rete Ethereum.

Questo DEX punta a offrire agli utenti velocità, praticità e operazioni a basso costo, risolvendo alcune delle limitazioni dei competitor. Parallelamente, è partita una competizione di trading con un montepremi da un milione di dollari, che richiede lo staking del token SNX per partecipare.

Il meccanismo genera una domanda consistente per il token, riducendo temporaneamente la liquidità disponibile sul mercato e alimentando il rally del prezzo.

Analisi tecnica: la rottura della resistenza e il momentum del token

La ripresa di SNX è caratterizzata dalla rottura del trend discendente durato quattro anni: il token ha superato livelli chiave di Fibonacci a $2,20 e $2,27, raggiungendo valori che non si vedevano dal pre-crash 2022.

Indicatori tecnici come RSI e MACD segnalano un momentum rialzista robusto, anche se il livello RSI superiore a 80 indica possibili correzioni nel breve termine. L’ottimismo è alto tra i trader tecnici, che osservano l’andamento di SNX con crescente fiducia.

Contemporaneamente, l’analisi del mercato mostra una significativa attività da parte delle “whale” e una riduzione drastica della liquidità disponibile sugli exchange, elementi che rafforzano ulteriormente il prezzo.

Whale accumulation e dinamiche della supply

Da inizio ottobre le grandi partecipazioni di SNX sono aumentate del 118%, segno che gli investitori istituzionali stanno accumulando il token con convinzione. Parallelamente, la quantità di SNX disponibile sugli exchange ha raggiunto livelli minimi mai visti da diversi mesi.

Questi fattori riducono la pressione di vendita e sostengono il trend rialzista. L’accumulo delle whale, unito al maggior staking sul protocollo, dimostra la crescente fiducia nel progetto e nelle prospettive a lungo termine di Synthetix. Questo scenario contribuisce ad alimentare la narrazione di un ritorno alla ribalta del protocollo DeFi più storico del settore.

Il ritorno per dell’interesse per la DeFi e il futuro di Synthetix

Il rally di SNX si inserisce nel più ampio contesto di una nuova ondata di interesse per la DeFi classica, con il ritorno alla ribalta di piattaforme che hanno fatto la storia del settore. Synthetix si propone come protagonista di questa ripresa, in particolare grazie all’espansione della sua liquidità cross-chain sulle reti Optimism e Base.

Tali mosse potrebbero determinare ulteriori spinte rialziste, rendendo SNX un asset da monitorare con attenzione. La competizione tra DEX e l’innovazione tecnologica alla base di Synthetix creano un ambiente fertile per nuove opportunità nel panorama crypto.

Bitcoin Hyper: la prevendita del Layer 2 che sta spopolando

Mentre Synthetix domina il segmento DeFi su Ethereum, nel mondo Bitcoin si afferma Bitcoin Hyper, il Layer 2 che sfrutta la Solana Virtual Machine per portare programmabilità e scalabilità alla rete più sicura al mondo.

Bitcoin Hyper promette di rivoluzionare la velocità e l’efficienza di Bitcoin, con la capacità di gestire fino a 65.000 transazioni al secondo, aprendo nuove possibilità per DeFi, gaming e NFT su Bitcoin.

La prevendita di Bitcoin Hyper ha già raccolto oltre $23,5 milioni, attirando notevole interesse da investitori retail e istituzionali.

Molti YouTuber crypto parlano bene del progetto, evidenziandone il potenziale come catalizzatore della prossima grande crescita dei token Layer 2.

Chi vuole saperne di più, può scoprire come comprare HYPER con la guida dedicata e per restare aggiornati sul progetto, si consiglia di seguire i canali ufficiali di Bitcoin Hyper su X e Telegram.