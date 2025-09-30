SWIFT ignora Ripple e apre a Chainlink: le nuove prospettive per il prezzo di XRP

La possibilità di una collaborazione tra XRP e SWIFT diventa sempre più labile in virtù delle notizie, diffuse in queste ore, di una partnership con Chainlink.

SWIFT – la rete globale di messaggistica finanziaria che permette alle banche e ad altre istituzioni finanziarie di inviare e ricevere informazioni su pagamenti in modo sicuro e standardizzato – ha infatti lanciato un rivoluzionario registro basato su blockchain con il supporto di Chainlink e di 30 istituzioni finanziarie globali. Questa notizia ha scosso la community di XRP, poiché molti si aspettavano che fosse Ripple a ricoprire questo ruolo.

As a landmark moment for the global financial system and blockchain industry alike, Swift announced at Sibos 2025 it is launching a new blockchain-based ledger: https://t.co/lHUHsjoxJE



We congratulate our partner Swift and the broader Swift community on adopting blockchains and… pic.twitter.com/GSqGSYrwGk — Chainlink (@chainlink) September 29, 2025

Del resto la collaborazione tra le due realtà va avanti da più di sette anni, con SWIFT che sta sfruttando la tecnologia di Chainlink per garantire l’interoperabilità tra sistemi finanziari tradizionali e le blockchain emergenti. Questo storico di collaborazione mostra come SWIFT stia investendo in infrastrutture solide e collaudate, piuttosto che affidarsi a soluzioni alternative già presenti sul mercato. L’annuncio del lancio di un proprio ledger basato su blockchain conferma che l’istituto preferisce sviluppare una strategia autonoma, modellata sulle proprie esigenze operative, invece di adottare soluzioni esterne preconfezionate.

Questa scelta rafforza ulteriormente la posizione di Chainlink come fornitore strategico di infrastrutture critiche per il sistema finanziario globale, consolidando il suo ruolo nell’ecosistema delle blockchain enterprise. Per i detentori di XRP, invece, sorgono interrogativi significativi: la narrativa secondo cui Ripple sarebbe destinata a diventare la soluzione ufficiale di SWIFT viene ora messa in discussione, mettendo sotto pressione il prezzo di XRP e la sua centralità nei pagamenti transfrontalieri futuri.

Esperto crypto: è ora di passare da XRP a LINK

L’esperto di criptovalute Zach Rynes ha analizzato la situazione con chiarezza e ritiene che Ripple viene completamente travolta da questo sviluppo, con SWIFT che preferisce costruiree il proprio blockchain ledger con Chainlink invece di utilizzare XRP per i pagamenti transfrontalieri.

$XRP maxis just got completely BTFO by Swift announcing their own blockchain-based ledger together with 30 financial institutions$LINK marine thesis validated once again with Swift noting "building on earlier pilots, Swift also will add capability to support interoperability… https://t.co/z38z85tRUf pic.twitter.com/CvmjARsE4L — Zach Rynes | CLG (@ChainLinkGod) September 29, 2025

Quello che risulta più sorprendente è che anche quando le istituzioni finanziarie lanciano la propria blockchain permissioned, continuano a fare affidamento su Chainlink come componente chiave della loro architettura infrastrutturale. Questo evidenzia come la tecnologia di Chainlink non sia solo un’alternativa opzionale ma un elemento fondamentale per garantire sicurezza, affidabilità e interoperabilità tra sistemi tradizionali e blockchain emergenti.

Inoltre, ci si aspetta una serie di ulteriori annunci nei prossimi mesi: il DTCC ha recentemente fatto riferimento a una collaborazione con Chainlink e SWIFT nell’ambito del progetto CALM, volto a modernizzare i processi di regolamento dei mercati finanziari. Parallelamente, SWIFT ha avviato la produzione utilizzando Chainlink per i flussi di lavoro legati alla tokenizzazione dei fondi UBS, segnando un passo concreto verso l’integrazione delle blockchain nelle operazioni finanziarie globali.

We are excited to announce a major industry milestone in a global corporate actions initiative led by Chainlink in collaboration with 24 of the world’s largest financial organizations, including Swift (@swiftcommunity), DTCC (@The_DTCC), and Euroclear (@EuroclearGroup).… pic.twitter.com/NkymfGWNqE — Chainlink (@chainlink) September 29, 2025

Per gli investitori alla ricerca di criptovalute con partnership solide che esploderanno nel 2025, questo sviluppo evidenzia l’importanza dell’infrastruttura tecnica rispetto alla speculazione.

Effetto di SWIFT sul prezzo di Chainlink e Ripple nel 2025

La lista delle partnership di Chainlink è impressionante e questo dimostra che, al momento, le istituzioni scelgono tecnologie collaudate, invece di XRP, per il settlement.

L’effetto di questi sviluppi sul prezzo di Ripple potrebbe essere significativo, poiché viene minato il nucleo della narrativa che lo vede come soluzione alternativa o complementare a SWIFT. XRP, però, rimane comunque rilevante per altri casi d’uso, come il settlement di stablecoin e le reti di pagamento regionali.

La discussione su SWIFT ha acceso la rivalità tra le community di Chainlink e XRP ma un fatto rimane evidente: Chainlink può vantare prove concrete di una collaborazione diretta con SWIFT. Al contrario, XRP risulta coinvolta con 24 delle 30 banche impegnate nello sviluppo del prossimo SWIFT native ledger, suggerendo una partnership di tipo indiretto.

Resta aperta la domanda su chi emergerà vincitore in questa competizione strategica. Quali saranno le implicazioni per il prezzo di XRP? In che modo Chainlink consoliderà la propria posizione nel settore finanziario? Solo il tempo potrà fornire risposte definitive.

