Sviluppatore di Ethereum arrestato in Turchia per uso improprio della blockchain
Uno sviluppatore Ethereum noto con lo pseudonimo di “Fede’s Intern” afferma di essere stato trattenuto nella città turca di Izmir con l’accusa di aver aiutato alcune persone a “usare in modo improprio” la rete blockchain.
Lui respinge queste accuse, che hanno suscitato l’attenzione della community crypto che ora chiede trasparenza e rispetto delle regole.
In una serie di post su X, Fede’s Intern ha scritto che le autorità locali hanno riferito al suo avvocato che potrebbe essere incriminato.
“È chiaramente sbagliato, noi costruiamo solo infrastrutture” ha detto, aggiungendo di essere stato invitato a limitarsi nel condividere pubblicamente le proprie conoscenze. Ha chiesto ai suoi follower di contattare persone che potessero parlare a suo nome.
Lo sviluppatore si aggrappa ai suoi contatti internazionali per difendersi
Si è descritto come un imprenditore con aziende operanti in oltre una dozzina di settori, con sede in Europa e collaborazioni con governi. “Se siamo i cattivi non so cosa dire. Tutto quello che facciamo è pubblico” ha dichiarato.
Ha affermato di aver contattato figure di alto livello in più di 10 paesi, inclusi Europa, Stati Uniti, Emirati Arabi e Asia. Amici da varie giurisdizioni avrebbero anche chiamato funzionari in Turchia, aggiungendo che ci sarebbe la possibilità di lasciare il paese e contestare le accuse dall’estero.
Quindi ha spiegato che il ministro degli interni turco lo ha accusato di aver aiutato persone a usare impropriamente Ethereum. Ha ribadito la sua disponibilità a collaborare sia con le autorità turche che con qualsiasi altro governo, sostenendo che né lui né le sue aziende hanno mai favorito attività criminali.
Ha fatto sapere che un team di avvocati sta già lavorando al caso e che potrebbe presto volare in Europa con un jet privato.
I ritardi nelle comunicazioni del suo arresto
Il dev ha spiegato nei suoi post che durante il suo arresto sono successi anche alcuni episodi insoliti. Per esempio, ha parlato di un terremoto durante il periodo di custodia o di aver assistito a una rissa in cella che aveva coinvolto un cittadino britannico ubriaco.
Fede’s Intern ha spiegato di aver aspettato il momento giusto per parlare della propria detenzione perché pensava di non essere creduto. Ha quindi aspettato il via libera del suo avvocato per affrontare l’argomento pubblicamente. Ha aggiunto: “Non so proprio cosa ci guadagnerei a inventarmi una cosa del genere”.
La sua detenzione ha ricordato il caso del dirigente Binance Tigran Gambaryan, arrestato in Nigeria all’inizio dell’anno insieme a Nadeem Anjarwalla. Questi episodi hanno acceso il dibattito su un possibile eccesso di zelo dei governi nei confronti di chi sviluppa infrastrutture blockchain.
Il significato di “uso improprio” di Ethereum resta ancora da chiarire
Alcuni nella community crypto pensano che possano esserci errori di traduzione. Altri ritengono che la questione derivi da incomprensioni sull’infrastruttura di Ethereum. C’è anche chi teme possa essere un segnale di una normativa più aggressiva nel paese.
Restano molte domande senza risposta. Non è chiaro, ad esempio, se le accuse riguardino Fede’s Intern personalmente o una sua azienda collegata. Non si sa se la detenzione sia legata a una più ampia ondata di arresti annunciata dal ministero degli interni turco nei giorni scorsi. Infine, non è stato ancora chiarito quali attività siano considerate “uso improprio” di Ethereum.
Lo sviluppatore ha promesso di condividere ulteriori dettagli una volta lasciata la Turchia e ha detto che parlerà ancora dopo aver ricevuto il via libera del suo legale. Nel frattempo, il caso è diventato un tema caldo tra chi sviluppa nel mondo blockchain e le autorità di vigilanza internazionali.
