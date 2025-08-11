Sviluppatore di Ethereum arrestato in Turchia per uso improprio della blockchain

Il ministro degli interni turco ha accusato “Fede’s Intern” di aver contribuito a un uso improprio di Ethereum, accuse respinte.

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Uno sviluppatore Ethereum noto con lo pseudonimo di “Fede’s Intern” afferma di essere stato trattenuto nella città turca di Izmir con l’accusa di aver aiutato alcune persone a “usare in modo improprio” la rete blockchain.

Lui respinge queste accuse, che hanno suscitato l’attenzione della community crypto che ora chiede trasparenza e rispetto delle regole.

In una serie di post su X, Fede’s Intern ha scritto che le autorità locali hanno riferito al suo avvocato che potrebbe essere incriminato.

“È chiaramente sbagliato, noi costruiamo solo infrastrutture” ha detto, aggiungendo di essere stato invitato a limitarsi nel condividere pubblicamente le proprie conoscenze. Ha chiesto ai suoi follower di contattare persone che potessero parlare a suo nome.

So we now have more information. The minister of internal affairs of Turkey is saying I helped people misuse @ethereum. I’m fully open to cooperate with any authorities from Turkey or any country, we didn’t help anybody do anything, but we will also defend ourselves. — Fede’s intern 🥊 (@fede_intern) August 10, 2025

Lo sviluppatore si aggrappa ai suoi contatti internazionali per difendersi

Si è descritto come un imprenditore con aziende operanti in oltre una dozzina di settori, con sede in Europa e collaborazioni con governi. “Se siamo i cattivi non so cosa dire. Tutto quello che facciamo è pubblico” ha dichiarato.

Ha affermato di aver contattato figure di alto livello in più di 10 paesi, inclusi Europa, Stati Uniti, Emirati Arabi e Asia. Amici da varie giurisdizioni avrebbero anche chiamato funzionari in Turchia, aggiungendo che ci sarebbe la possibilità di lasciare il paese e contestare le accuse dall’estero.

Quindi ha spiegato che il ministro degli interni turco lo ha accusato di aver aiutato persone a usare impropriamente Ethereum. Ha ribadito la sua disponibilità a collaborare sia con le autorità turche che con qualsiasi altro governo, sostenendo che né lui né le sue aziende hanno mai favorito attività criminali.

Ha fatto sapere che un team di avvocati sta già lavorando al caso e che potrebbe presto volare in Europa con un jet privato.

I ritardi nelle comunicazioni del suo arresto

Il dev ha spiegato nei suoi post che durante il suo arresto sono successi anche alcuni episodi insoliti. Per esempio, ha parlato di un terremoto durante il periodo di custodia o di aver assistito a una rissa in cella che aveva coinvolto un cittadino britannico ubriaco.

Fede’s Intern ha spiegato di aver aspettato il momento giusto per parlare della propria detenzione perché pensava di non essere creduto. Ha quindi aspettato il via libera del suo avvocato per affrontare l’argomento pubblicamente. Ha aggiunto: “Non so proprio cosa ci guadagnerei a inventarmi una cosa del genere”.

La sua detenzione ha ricordato il caso del dirigente Binance Tigran Gambaryan, arrestato in Nigeria all’inizio dell’anno insieme a Nadeem Anjarwalla. Questi episodi hanno acceso il dibattito su un possibile eccesso di zelo dei governi nei confronti di chi sviluppa infrastrutture blockchain.

Il significato di “uso improprio” di Ethereum resta ancora da chiarire

Alcuni nella community crypto pensano che possano esserci errori di traduzione. Altri ritengono che la questione derivi da incomprensioni sull’infrastruttura di Ethereum. C’è anche chi teme possa essere un segnale di una normativa più aggressiva nel paese.

Restano molte domande senza risposta. Non è chiaro, ad esempio, se le accuse riguardino Fede’s Intern personalmente o una sua azienda collegata. Non si sa se la detenzione sia legata a una più ampia ondata di arresti annunciata dal ministero degli interni turco nei giorni scorsi. Infine, non è stato ancora chiarito quali attività siano considerate “uso improprio” di Ethereum.

Lo sviluppatore ha promesso di condividere ulteriori dettagli una volta lasciata la Turchia e ha detto che parlerà ancora dopo aver ricevuto il via libera del suo legale. Nel frattempo, il caso è diventato un tema caldo tra chi sviluppa nel mondo blockchain e le autorità di vigilanza internazionali.