Subsquid (SQD) fa +70% in 24h e si conferma leader nei dati Web3

Nelle ultime 24 ore, il token Subsquid (SQD) ha registrato una crescita sorprendente, guadagnando oltre il 70%. Questo notevole aumento riflette un interesse crescente verso le tecnologie Web3 e le infrastrutture decentralizzate, con Subsquid che si sta affermando come uno dei protagonisti principali del settore.

Nel corso dell’articolo, esploreremo le cause di questo boom, analizzando le partnership strategiche e l’evoluzione dell’ecosistema di Subsquid. Inoltre, presenteremo un altro progetto innovativo che sta acquisendo attenzione nel mondo crypto per il suo potenziale rivoluzionario.

Le cause del boom di Subsquid: cosa c’è dietro la crescita del 70%?

Subsquid ha registrato un’impennata del prezzo del suo token SQD superiore al 70% nelle ultime 24 ore, sovraperformando il mercato crypto più ampio. Questo rialzo è stato trainato da diversi fattori fondamentali.

Un elemento centrale è rappresentato dal blocco di oltre 400 milioni di token SQD, pari al 30,6% della offerta totale, impegnati in staking e operazioni di nodi. Questo locking riduce significativamente la quantità di token disponibili sul mercato, creando scarsità e aumentando la pressione sul prezzo. Inoltre, i delegatori possono beneficiare di un rendimento annuo (APY) attorno al 5%, incentivando l’investimento a lungo termine.

Le partnership strategiche giocano un ruolo importante nell’aumentare le domanda di SQD. Il coinvolgimento di Deutsche Telekom come operatore di nodi è un chiaro segnale di credibilità e interesse istituzionale, mentre Chillwhales ha deciso di migrare da The Graph a Subsquid per una indicizzazione NFT più veloce. Questi sviluppi rafforzano l’adozione pratica della piattaforma.

Dal punto di vista tecnico, il superamento della resistenza chiave di Fibonacci a $0,218 ha dato impulso ai trader, insieme a indicatori tecnici che hanno segnalato un momentum rialzista, con volumi di scambio in forte crescita.

In sintesi, le cause principali del rally di SQD sono:

Blocco e staking di oltre 400 milioni di token, riducendo la liquidità disponibile

di oltre 400 milioni di token, riducendo la liquidità disponibile Partnership con grandi operatori come Deutsche Telekom e Chillwhales

con grandi operatori come Deutsche Telekom e Chillwhales Aumento della domanda nel settore AI e infrastrutture Web3

nel settore AI e infrastrutture Web3 Superamento di resistenze tecniche chiave e segnali bullish dagli indicatori di mercato

Il ruolo di Subsquid nell’evoluzione dell’infrastruttura Web3

Subsquid sta assumendo un ruolo cruciale nel mondo Web3 grazie alla sua infrastruttura dati decentralizzata e altamente scalabile. La piattaforma offre un accesso efficiente e permissivo a dati blockchain eterogenei, supportando oltre 100 reti diverse, tra cui quelle basate su EVM e Substrate. Questo consente agli sviluppatori di dApp, progetti NFT e iniziative AI di operare con dati aggiornati in tempo reale.

Il token SQD è al centro della governance della rete e serve per incentivare i nodi che mantengono la decentralizzazione e la sicurezza del sistema. L’elevata quantità di query processate quotidianamente, oltre 4,65 milioni, dimostra l’adozione crescente della piattaforma.

Il continuo ampliamento delle partnership strategiche e la forte domanda di tecnologie collegate all’intelligenza artificiale e ai dati Web3 posizionano Subsquid come un pilastro per la nuova economia decentralizzata, rendendo più accessibili e sicuri i servizi basati su dati blockchain.

Bitcoin Hyper, la soluzione Layer-2 per Bitcoin registra una prevendita da record

Oltre a Subsquid, un’altra novità di rilievo nel panorama crypto è rappresentata da Bitcoin Hyper, una soluzione Layer-2 che mira a velocizzare e abbattere i costi delle transazioni sulla rete Bitcoin.

Basata sulla tecnologia Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper offre un sistema che permette di eseguire transazioni rapide con quasi zero commissioni, mantenendo la sicurezza di Bitcoin tramite zero-knowledge proofs.

La prevendita di Bitcoin Hyper ha già raccolto oltre 19 milioni di dollari, offrendo agli investitori l’opportunità di acquistare il token HYPER a un prezzo di partenza molto competitivo. Gli utenti possono anche approfittare di elevati rendimenti per lo staking, con un APY significativo, prima ancora della quotazione sugli exchange.

Per chi è interessato, è disponibile una guida completa su come comprare HYPER e la nostra raccomandazione è quella di seguire i canali social ufficiali del progetto per rimanere sempre aggiornati: X e Telegram.