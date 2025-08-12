Stellar (XLM) frena dopo il rally: cosa può succedere nelle prossime ore?

Dopo due mesi di forte crescita, XLM frena e si trova di fronte a delle resistenze tecniche che potrebbero determinare la prossima direzione.

Stellar (XLM) ha registrato una frenata dopo un impressionante rally del 69% negli ultimi due mesi. Al momento, il token sta affrontando delle resistenze tecniche importanti che potrebbero determinarne la su prossima direzione.

Il rallentamento si inserisce in un contesto di rotazione del mercato delle altcoin e di take-profit da parte degli investitori. In questo articolo scopriremo i livelli chiave da monitorare e l’impatto che l’aggiornamento Protocol 23 potrebbe avere sul trend di XLM.

Stellar (XLM): dinamiche del prezzo e previsioni per le prossime settimane

Dopo il recente pullback del 2,54%, che segue un impressionante rally settimanale dell’8,28%, Stellar (XLM) si trova in una fase di naturale realizzazione dei guadagni. Il token ha toccato una resistenza tecnica chiave intorno a 0,47$, livello corrispondente al ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, dove molti trader storicamente consolidano i profitti.

Il volume di trading giornaliero è aumentato del 44,8%, evidenziando vendite attive, mentre l’indice RSI a 7 giorni resta neutro a 55,61, lasciando margine per ulteriori movimenti. Tecnicamente, il MACD negativo e il mancato mantenimento del supporto a 0,44 dollari hanno generato un sentiment leggermente ribassista.

Allo stesso tempo, la rotazione del mercato verso Bitcoin, con dominance al 59,75%, ha contribuito a un calo generale del segmento delle altcoin dell’1,78%. Un punto cruciale sarà se XLM riuscirà a mantenere il supporto alla media mobile esponenziale a 30 giorni attorno a 0,435 dollari, elemento chiave per il suo trend di medio termine.

Previsioni di prezzo per Stellar (XLM):

Potenziale breakout superiore a 1$ per target fino a 7,24$ secondo l’analista Peter Brandt

Livello cruciale da superare: 0,47$ (resistenza da convertire in supporto)

Supporti chiave : 0,44$ e 0,42$ (50% ritracciamento)

: 0,44$ e 0,42$ (50% ritracciamento) Possibile estensione del rialzo a 0,72$ in caso di conferma del trend positivo

In attesa del voto sul Protocol 23 previsto per il 3 settembre, che promette smart contract più veloci ed economici, il mercato sta monitorando i movimenti di XLM, dato che potrebbe rilanciare la sua corsa nel breve e medio termine.

Maxi Doge: la nuova meme coin che sta spopolando in prevendita

Per chi cerca alternative a Stellar, Maxi Doge (MAXI) si presenta come una delle nuove meme coin più promettenti del momento. Basata su Ethereum, questa crypto ha raccolto oltre 730.000 di dollari in prevendita, segno di un forte interesse.

Maxi Doge punta a costruire una community di trader pronti a promuovere e far crescere il token attraverso sfide di trading e competizioni sui suoi social, come Telegram. Con il Maxi Fund che copre il 25% della supply totale, il progetto finanzia marketing e iniziative per espandere la base utenti.

Per partecipare alla prevendita basta visitare il sito ufficiale e collegare il proprio wallet. Al momento il token è disponibile al prezzo di 0,0002515 dollari, ma aumenterà nella prossima fase di prevendita.