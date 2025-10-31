Spariti dagli exchange $780 milioni in Ethereum in pochi giorni

Ethereum stenta a superare quota $4.000 e a recuperare una struttura rialzista dopo diversi tentativi falliti di riprendere slancio.

Il mercato resta prudente dopo la recente volatilità, e i trader osservano con attenzione per capire se Ethereum riprenderà il trend rialzista o continuerà a scendere.

Gli analisti sono divisi: alcuni includono Ethereum tra le crypto più promettenti visti i fondamentali solidi, sostenuti dall’attività della rete, dai progressi sullo scaling e dall’interesse istituzionale. Altri invece individuano una crescente pressione al ribasso e una struttura di mercato debole che potrebbe portare a una correzione più profonda.

Nonostante l’incertezza, nuovi dati on-chain indicano una crescente fiducia tra gli investitori di lungo periodo.

Secondo Santiment, oltre 200.000 ETH, circa 780 milioni di dollari, sono stati prelevati dagli exchange negli ultimi due giorni. Si tratta di uno dei maggiori deflussi in poco tempo del trimestre.

Questo tipo di attività di solito suggerisce una fase di accumulo. In pratica, gli investitori trasferiscono gli asset in self-custody invece di lasciarli sugli exchange per la vendita.

200,000 Ethereum $ETH, worth $780 million, have been withdrawn from exchanges in the last 48 hours! pic.twitter.com/zI8juUBwg4 — Ali (@ali_charts) October 30, 2025

Questa divergenza tra l’indecisione del prezzo e il forte accumulo alimenta il dibattito in corso tra gli operatori di mercato.

Lo spostamento della liquidità porta Ethereum in una fase cruciale, la sua capacità di recuperare i 4.000 dollari potrebbe determinare la possibilità che torni il momentum rialzista già a novembre.

I grossi prelievi di ETH indicano l’ottimismo degli investitori mentre il mercato opta per una maggiore propensione al rischio

La recente ondata di grandi prelievi di Ethereum dagli exchange rafforza un tema sempre più evidente: l’ottimismo degli investitori sta crescendo.

Oltre 200.000 ETH trasferiti in self-custody in 48 ore sono la prova che molti operatori sono fiduciosi nella prospettiva di medio termine di Ethereum, propendendo per l’accumulo e non la distribuzione.

Finora, importanti deflussi dagli exchange hanno coinciso con fasi di accumulo che hanno preceduto grosse spinte di mercato, soprattutto in presenza di cambiamenti macro favorevoli.

Per molti analisti, Ethereum si trova ora al centro di un possibile impulso rialzista che potrebbe coinvolgere anche molte altre altcoin.

Nonostante la difficoltà recente a recuperare con decisione i 4.000 dollari, il sentiment generale resta positivo.

ETH continua a beneficiare di solidi fondamentali, tra cui una crescente utilità della rete, un’espansione delle attività su Layer-2 e la crescente partecipazione allo staking.

Se il mercato dovessero orientarsi nettamente al rischio, il ruolo di Ethereum come principale hub DeFi per l’ecosistema altcoin potrebbe metterlo in posizione di guidare i movimenti dei flussi di capitale.

Il quadro macroeconomico è favorevole alla ripresa di ETH

Anche le condizioni macroeconomiche si stanno allineando a favore di ETH. La Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base e proclamato la fine della stretta monetaria. Ora ci si aspetta un graduale miglioramento della disponibilità globale di liquidità.

Finora, i passaggi verso politiche monetarie più accomodanti hanno accelerato i flussi verso asset più rischiosi, crypto incluse.

Mentre i mercati tradizionali si preparano a un cambiamento più netto, anche gli asset ad alto rischio, meno convenzionali come le crypto, potrebbero attirare l’interesse degli investitori. Ethereum corrisponde a questo identikit.

ETH si mantiene a 3.900 dollari mentre il prezzo si comprime sotto le principali medie mobili

Ethereum (ETH) viene scambiato intorno ai 3.805 dollari, mantenendo una regione di supporto chiave, ma fatica a ritrovare slancio rialzista mentre il prezzo resta sotto le principali medie mobili.

Dopo aver perso aderenza sopra la resistenza a 4.200 dollari all’inizio del mese, ETH è sceso in una fascia di prezzo sempre più stretta, riflettendo indecisione e una volatilità ridotta in seguito ai recenti movimenti guidati dai fattori macro.

Fonte: TradingView

Il grafico mostra ETH muoversi sotto sia la media mobile a 50 giorni (blu) sia quella a 100 giorni (verde), entrambe sopra il prezzo attuale e che ora agiscono da resistenza dinamica.

Per i rialzisti, recuperare questi livelli, in particolare una chiusura giornaliera sopra i 4.050–4.150 dollari, sarebbe un segnale positivo che il momentum sta tornando a favore dei tori.

Un tale recupero potrebbe aprire la strada a un nuovo test dei 4.300–4.500 dollari, zona dove recentemente è emersa una forte pressione in vendita.

Al ribasso, il livello dei 3.800 dollari resta il principale supporto da monitorare. Una rottura forte sotto questa soglia potrebbe esporre ETH a livelli più bassi intorno ai 3.500 dollari, specie se il sentiment di mercato generale dovesse peggiorare.

La media mobile a 200 giorni (rossa) resta comunque ben al di sotto del prezzo, vicino ai 3.200 dollari, segnalando che la struttura rialzista di lungo termine rimane intatta.

