Solana stabile a 232$ mentre le whale accumulano e RSI in zona bullish
Il prezzo di Solana si mantiene intorno ai 232 dollari, nonostante i trader stiano incassando i profitti.
Ha registrato una lieve flessione, ma secondo i dati, questo movimento sembra essere solo una breve pausa in un trend rialzista ancora attivo.
Nonostante gli exchange stiano registrando una certa pressione di vendita, i dati mostrano che chi possiede SOL nel breve e medio termine continuano a ritenerla la migliore criptovaluta da comprare al momento, segno della fiducia nel sentiment di mercato.
Il prezzo di Solana rimbalza mentre gli investitori accumulano SOL
Negli ultimi giorni, i movimenti sugli exchange centralizzati hanno subito un netto cambiamento.
Tra il 3 e il 5 ottobre, la variazione della posizione netta (NPC) sugli exchange è passata da -2,01 milioni di SOL a +1,82 milioni. Questa variazione mostra che più token sono stati spostati verso gli exchange, operazione che di solito serve per incassare i profitti dei trader che operano a breve termine.
D’altra parte, secondo Glassnode, i possessori a medio termine continuano a fare scorte. Anche la quota di token SOL mantenuti per periodi compresi tra uno e sei mesi è cresciuta.
La percentuale di possessori con posizioni aperte tra una settimana e un mese è salita dal 9,55% al 13,2%. Tra chi possiede SOL da uno a tre mesi la quota è passata dal 12,6% al 14,65%. Per chi li detiene da tre a sei mesi, la percentuale è aumentata dall’11,82% al 12,29%.
Questo trend rispecchia un accumulo costante, nonostante le vendite sugli exchange. Una situazione in cui si sommano profit take e acquisti di medio periodo spesso riflette una correzione salutare e non un’inversione strutturale del trend.
I segnali tecnici continuano a favorire Solana
Solana si muove all’interno di un canale ascendente sul grafico giornaliero, con massimi e minimi sempre più alti. L’area attorno ai 224 dollari si è già rivelata un valido supporto durante le ultime correzioni, suggerendo che questo livello può continuare a sostenere il prezzo.
L’indice di forza relativa (RSI), che misura la pressione del mercato, mostra una divergenza rialzista nascosta. Nonostante Solana abbia segnato minimi più alti tra agosto e settembre, l’RSI è leggermente sceso. La spinta rialzista è ancora presente, anche se il trend sembra rallentato al momento.
Secondo gli analisti, una chiusura sopra i 245 dollari potrebbe aprire la strada a un rialzo verso i 279 dollari. Se la spinta dovesse proseguire, il prezzo potrebbe puntare a 294 dollari, vicino al limite superiore del canale attuale e in prossimità dei massimi storici di Solana.
- Shock finanziario: XRP supera BlackRock, Wall Street impazzisce!
- La quiete prima della tempesta: XRP pronto per un breakout a $20?
- Il CEO di Ripple svela l’ultimo ostacolo per l’adozione globale di XRP
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 6 ottobre 2025 – Che settimana per XRP!
- L’Intelligenza Artificiale prevede una crescita enorme per XRP, PI e SHIB
