Solana stabile a 232$ mentre le whale accumulano e RSI in zona bullish

I trader incassano i profitti ma l'RSI ma i dati on-chain mostrano una costante fase d'accumulo e i nuovi obiettivi sono a $279 e $294.
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di Solana si mantiene intorno ai 232 dollari, nonostante i trader stiano incassando i profitti.

Ha registrato una lieve flessione, ma secondo i dati, questo movimento sembra essere solo una breve pausa in un trend rialzista ancora attivo.

Nonostante gli exchange stiano registrando una certa pressione di vendita, i dati mostrano che chi possiede SOL nel breve e medio termine continuano a ritenerla la migliore criptovaluta da comprare al momento, segno della fiducia nel sentiment di mercato.

Il prezzo di Solana rimbalza mentre gli investitori accumulano SOL

Negli ultimi giorni, i movimenti sugli exchange centralizzati hanno subito un netto cambiamento.

Tra il 3 e il 5 ottobre, la variazione della posizione netta (NPC) sugli exchange è passata da -2,01 milioni di SOL a +1,82 milioni. Questa variazione mostra che più token sono stati spostati verso gli exchange, operazione che di solito serve per incassare i profitti dei trader che operano a breve termine.

D’altra parte, secondo Glassnode, i possessori a medio termine continuano a fare scorte. Anche la quota di token SOL mantenuti per periodi compresi tra uno e sei mesi è cresciuta.

Fonte Glassnode
Fonte Glassnode

La percentuale di possessori con posizioni aperte tra una settimana e un mese è salita dal 9,55% al 13,2%. Tra chi possiede SOL da uno a tre mesi la quota è passata dal 12,6% al 14,65%. Per chi li detiene da tre a sei mesi, la percentuale è aumentata dall’11,82% al 12,29%.

Questo trend rispecchia un accumulo costante, nonostante le vendite sugli exchange. Una situazione in cui si sommano profit take e acquisti di medio periodo spesso riflette una correzione salutare e non un’inversione strutturale del trend.

Fonte Glassnode
Fonte Glassnode

I segnali tecnici continuano a favorire Solana

Solana si muove all’interno di un canale ascendente sul grafico giornaliero, con massimi e minimi sempre più alti. L’area attorno ai 224 dollari si è già rivelata un valido supporto durante le ultime correzioni, suggerendo che questo livello può continuare a sostenere il prezzo.

L’indice di forza relativa (RSI), che misura la pressione del mercato, mostra una divergenza rialzista nascosta. Nonostante Solana abbia segnato minimi più alti tra agosto e settembre, l’RSI è leggermente sceso. La spinta rialzista è ancora presente, anche se il trend sembra rallentato al momento.

Fonte TradingView

Secondo gli analisti, una chiusura sopra i 245 dollari potrebbe aprire la strada a un rialzo verso i 279 dollari. Se la spinta dovesse proseguire, il prezzo potrebbe puntare a 294 dollari, vicino al limite superiore del canale attuale e in prossimità dei massimi storici di Solana.

Le meme coin come nuova opzione rispetto a Dogecoin

Oggi le meme coin rappresentano una valida alternativa per chi cerca maggiore volatilità e potenziali rendimenti elevati.

Presto il settore vedrà l’arrivo di una nuova crypto interessante: Maxi Doge ($MAXI). Questa meme coin è appena stata lanciata in prevendita e ha già raccolto quasi 200.000 dollari in pochi giorni, segno di un interesse crescente tra gli investitori retail.

Maxi Doge è pensata per chi ama il rischio e per i trader che puntano su strategie di powerlifting con leva fino a 1000x.

Investire in $MAXI oggi può offrire un prezzo di ingresso vantaggioso prima dell’aumento previsto martedì. Vuoi ottenere rendimenti extra? Puoi bloccare i tuoi token e ricevere un rendimento annuo (APY) fino al 1420%.

Logo

