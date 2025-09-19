Solana (SOL) pronto per un nuovo massimo storico? Altcoin in forte ripresa

Non cresce solo il prezzo, ma soprattutto la reputazione e la produttività della rete che attira sempre più capitali istituzionali.

Gli occhi sono tutti puntati sul prezzo di Solana che ha messo a segno una crescita del 9,7% su base settimanale.

Ora al sesto posto per market cap, SOL si trova a un soffio, circa il 16,5%, dall’ultimo ATH.

Sempre più analisti pensano che il traguardo sia raggiungibile a breve, condividendo una visione molto ottimista su Solana.

Il sentiment esplode e le altcoin sono protagoniste

Anche i sondaggi confermano questo clima. Secondo i dati rilevati da CoinGecko su base quotidiana, il 79% degli intervistati oggi prevede che Solana continuerà a crescere.

Mentre su Polymarket, il 21% dei partecipanti scommette che il nuovo record sarà raggiunto già questo mese.

Anche l’analisi tecnica offre nuovi segnali: da quando lo scorso aprile Solana ha rimbalzato sulla media mobile esponenziale a 50 mesi, il prezzo è aumentato del 162%.

Il recente superamento della resistenza fondamentale della sezione aurea a circa 220 dollari rappresenta un passaggio tecnico importante. Molti analisti ritengono che questo movimento confermi la solidità della tendenza rialzista.

I capitali istituzionali puntano su Solana

Il coinvolgimento degli investitori istituzionali sta crescendo. Secondo la Strategic Solana Reserve, attualmente 17 società di gestione finanziaria possiedono circa 17,1 milioni di SOL, pari a quasi il 3% dell’offerta totale.

Queste posizioni sono orientate sul lungo termine e dimostrano fiducia nel progetto.

Un caso interessante è quello di Forward Industries, che ha cambiato completamente strategia. L’azienda, un tempo attiva nel settore delle tecnologie mediche, ora punta a raccogliere fino a 4 miliardi di dollari tramite un aumento di capitale per espandere ulteriormente il proprio portafoglio Solana.

Forward possiede già riserve per 1,6 miliardi di dollari, diventando così la maggiore riserva di Solana. Se la raccolta fondi dovesse andare a buon fine, questo valore potrebbe crescere parecchio.

Anche altre realtà come Sharps Technology e DeFi Development hanno esteso le proprie riserve per centinaia di milioni di dollari.

Galaxy Digital, invece, ha aggiunto altri 1,2 milioni di SOL, a conferma della fiducia nelle prospettive future della rete.

Solana conta su profonda liquidità ed ecosistema in forte espansione

In questo contesto, la liquidità sta giocando un ruolo centrale. Gli afflussi di stablecoin come USDT e USDC sulla rete Solana stanno crescendo in fretta, prova dell’arrivo di nuovi capitali verso l’infrastruttura. Una maggiore liquidità stimola l’attività di trading e può dare sostegno al prezzo.

Cresce anche la presenza di Bitcoin tokenizzati su Solana. L’offerta di BTC sulla rete di recente ha raggiunto un picco massimo. Anche questo rappresenta una prova di fiducia: sempre più investitori cross-chain scelgono Solana per attuare strategie di DeFi, alimentando il fascino della rete.

1/ 🔥 Solana is squarely in the lead against all other chains.



In August Solana boasted 839 active TPS, 51M unique wallets, and over 97% of tokenized stock volume.



Here’s why Solana is dominating Layer 1 & 2 activity 🧵 pic.twitter.com/SQWWw6HNac — Syndica (@Syndica_io) September 18, 2025

L’ecosistema Solana è in piena espansione.

Degli ultimi 100 milioni di nuovi token lanciati nel mercato crypto, 85 milioni sono gestiti da Solana. Non solo meme coin, ma anche stablecoin, token di DeFi ed NFT.

Grazie alla sua infrastruttura veloce e a basso costo, Solana è diventata la piattaforma preferita dagli sviluppatori che vogliono lanciare nuove applicazioni.

Tutto gioca a favore di Solana

La combinazione di solidità tecnica, investimenti istituzionali e un ecosistema in forte crescita spiega perché il sentiment su Solana sia così positivo.

Anche se il massimo storico non è ancora stato superato, la distanza si riduce e lo slancio resta favorevole creando le condizioni ottimali per valutare un investimento su Solana.

Resta da capire se Solana riuscirà davvero a segnare un nuovo record già a settembre. Una cosa è certa: la blockchain ha raggiunto una posizione di primo piano nel panorama crypto e, con l’afflusso di nuovi capitali, potrebbe raggiungere il prossimo grande obiettivo prima del previsto.