Solana chiude sopra la soglia dei $200 e i rialzisti puntano a un nuovo breakout

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

l prezzo di Solana ha avviato un significativo movimento rialzista dopo aver trovato un solido supporto nella zona dei 188$, mostrando una dinamica più positiva rispetto a Bitcoin ed Ethereum. La criptovaluta ha rapidamente superato il livello di 195$, entrando in una fase di momentum positivo a breve termine.

Successivamente, SOL è riuscita a superare anche la resistenza dei 202$, con i rialzisti che hanno spinto il prezzo oltre la soglia dei 208$, fino a registrare un massimo intraday a 213$. Attualmente, il prezzo sta consolidando i guadagni, appena sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% – calcolato dal minimo di 177$ al massimo di 213$ – che suggerisce una possibile pausa prima di ulteriori movimenti al rialzo.

Dal punto di vista tecnico, Solana si sta consolidando sopra i 200$ e al di sopra della media mobile semplice a 100 ore, un indicatore chiave per valutare la forza del trend a breve termine. Inoltre, sul grafico orario della coppia SOL/USD si sta formando un canale rialzista, con un supporto dinamico attorno ai 205$, che potrebbe fungere da base per eventuali nuovi tentativi di allungo.

Fonte: SOLUSD su TradingView.com

Al rialzo, il prezzo incontra resistenza vicino al livello dei 212$. La prossima resistenza importante si trova vicino ai 215$, mentre la resistenza principale potrebbe essere a 220$. Una chiusura riuscita sopra la zona di resistenza dei 220$ potrebbe aprire la strada a un nuovo aumento stabile. La prossima resistenza chiave è a 225$. Ulteriori guadagni potrebbero spingere il prezzo verso il livello dei 232$.

Correzione al ribasso per SOL?

Se Solana non riuscisse a superare con decisione la resistenza chiave a 212$, il prezzo potrebbe avviare un nuovo movimento correttivo. Il primo livello di supporto al ribasso si trova vicino ai 205$, mentre un supporto più significativo è individuabile a 202$.

Una rottura stabile sotto 202$ potrebbe aumentare la pressione dei venditori, spingendo il prezzo verso la zona di 195$, che coincide anche con il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% del recente movimento rialzista dal minimo di 177$ al massimo di 213$. Questo livello rappresenta una soglia psicologica e tecnica importante, poiché spesso funge da punto di rimbalzo o da conferma di una correzione più profonda.

Qualora il prezzo chiudesse al di sotto dei 195$, lo scenario ribassista potrebbe intensificarsi, con possibile estensione della correzione verso il supporto più solido a 188$, livello che ha precedentemente fornito stabilità al mercato.

In sintesi, i livelli di 205$, 202$ e 195$ saranno chiavi da monitorare nel breve termine: la loro tenuta determinerà se il trend rialzista potrà continuare o se SOL entrerà in una fase di consolidamento più profonda.

Solana is going All In.



Another week, another financial milestone powered by Solana. @Bullish made IPO history by settling $1.15B of the proceeds in stablecoins, with most of them minted on Solana.



Here’s what else shipped last week:



– Solana is debuting at the @allinsummit… pic.twitter.com/by8Dbj8XU3 — Solana (@solana) August 24, 2025

Indicatori tecnici

MACD orario – Il MACD per SOL/USD sta guadagnando slancio nella zona rialzista.

– Il MACD per SOL/USD sta guadagnando slancio nella zona rialzista. RSI orario (Relative Strength Index) – L’RSI per SOL/USD è sopra il livello 50.

– L’RSI per SOL/USD è sopra il livello 50. Principali livelli di supporto – 205$ e 195$.

– 205$ e 195$. Principali livelli di resistenza – 212$ e 215$.

Una meme coin come valida alternativa a Solana

