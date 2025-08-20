SkyBridge Capital, di Anthony Scaramucci, tokenizzerà $300 milioni su Avalanche

La strategia di tokenizzazione coinvolgerà due fondi, uno sugli investimenti in criptovalute come Bitcoin (BTC) e uno per le venture capital e altre risorse digitali.

La società di investimento di Anthony Scaramucci, SkyBridge Capital, ha annunciato l’intenzione di tokenizzare 300 milioni di dollari, pari a circa il 10% del proprio patrimonio gestito, su Avalanche (AVAX).

La strategia di tokenizzazione coinvolgerà due fondi, uno dei quali si concentrerà sugli investimenti in criptovalute come Bitcoin (BTC), che le autorità di regolamentazione non hanno classificato come titoli, mentre l’altro abbraccerà venture capital e altre risorse digitali.

Per realizzare il piano, SkyBridge sta collaborando con Tokeny, una società fintech specializzata in infrastrutture di tokenizzazione.

Tendenze della tokenizzazione istituzionale

Intervenendo al Wyoming Blockchain Symposium nella giornata di ieri, martedì 19 agosto, Scaramucci ha discusso il rapporto tra criptovalute e finanza tradizionale (TradFi). Concentrandosi sulla questione se la tokenizzazione e la tecnologia blockchain possano superare i sistemi esistenti, ha dichiarato:

“Penso che la risposta a queste domande sia sì, e penso che nel corso della storia, ogni volta che la tecnologia è migliore, tendiamo ad adottarla, anche se c’è una certa resistenza”.

Le parole di Scaramucci fanno eco a una tendenza istituzionale più ampia, poiché giganti come BlackRock e VanEck hanno tutti iniziato a emettere versioni tokenizzate di fondi del mercato monetario e altri prodotti su blockchain come Solana (SOL).

Avalanche ospita attualmente 188 milioni di dollari in asset reali tokenizzati (RWA), mentre il mercato complessivo degli RWA è più che raddoppiato nell’ultimo anno, superando ora i 26 miliardi di dollari, secondo RWA.xyz.