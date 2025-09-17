Sharps Technology investe in BONK: gli analisti prevedono un rally

Sharps Technology ha recentemente annunciato l’intenzione di destinare parte dei propri capitali a BONK, una delle principali meme coin dell’universo Solana.

Questa mossa ha immediatamente catalizzato l’interesse degli analisti, che ora proiettano un rally parabolico per il token, definito da alcuni come un’opportunità unica per il rischio/rendimento.

L’investimento sarà effettuato attraverso l’acquisizione di BonkSOL, il token della rete BONK, alimentando ulteriormente la liquidità del settore.

Sharps Technology scommette su BONK e rafforza la rete Solana

Sharps Technology ha ufficializzato l’intenzione di acquisire una partecipazione rilevante in BonkSOL, il token dell’ecosistema BONK. L’investimento sarà supportato da un fondo privato strutturato da Cantor Fitzgerald & Co., una delle più influenti istituzioni nel settore della finanza.

Secondo le dichiarazioni aziendali, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di ottenere ritorni dallo staking, ma rappresenta anche un mezzo per sostenere l’infrastruttura delle meme coin legate alla blockchain Solana.

Il capitale utilizzato proviene da un recente accumulo di 2 milioni di token SOL, ora riallocati in BonkSOL. Questo spostamento non è solo tecnico, ma strategico: posiziona Sharps Technology tra i primi attori istituzionali a credere attivamente nel potenziale evolutivo delle meme coin.

Il consulente strategico James Zhang ha sottolineato che questa partnership rappresenta un passo verso l’espansione dell’azienda nel Web3.

Il supporto di Sharps Technology arriva in un momento in cui BONK si sta trasformando da semplice meme coin a elemento infrastrutturale della rete Solana. Con oltre 400 integrazioni attive, ha già dimostrato una solida maturità progettuale.

Analisti entusiasti: si avvicina un rally parabolico per BONK

L’ingresso di Sharps Technology nel progetto BONK ha acceso i riflettori su una possibile nuova fase rialzista per il token. Secondo numerosi esperti del settore, il momento attuale rappresenta un’opportunità strategica per entrare in posizione, approfittando del recente calo di prezzo.

Un analista molto seguito sulla piattaforma X ha descritto la recente flessione come “l’ultima correzione prima di un movimento parabolico”, sottolineando come il profilo rischio/rendimento sia ora fortemente a favore dei compratori.

La visione ottimistica è condivisa anche da Kadense, esperto in macro trend delle criptovalute. L’analista ha osservato che il token BONK sta attualmente testando zone di liquidità chiave, un segnale che spesso anticipa movimenti esplosivi nei mercati ad alta volatilità.

L’annuncio da parte di Tuttle Capital di ETF basati su reddito legati a BONK, Sui e Litecoin ha ulteriormente accelerato il rally. La reazione del mercato è stata immediata: BONK ha registrato un aumento superiore al 3% nelle 24 ore successive alla notizia.

La sinergia tra innovazione finanziaria e meme economy inizia quindi a produrre effetti tangibili anche nei portafogli degli investitori istituzionali.

PepeNode conquista il pubblico con staking, mining virtuale e utility in prevendita

Un’altra meme coin che potrebbe presto esplodere è PepeNode. Lanciata ad agosto con un prezzo iniziale di 0,001 $ per token, la prevendita di PepeNode ha rapidamente superato gli 1,2 milioni di dollari raccolti, posizionandosi tra le più seguite del 2025.

Attualmente in vendita a circa 0,0010617 $, il token permette rendimenti da staking toccano il 1109% APY.

L’interesse è alimentato dai numerosi video di influencer ed esperti e da un modello partecipativo che include una demo off-chain della funzione “Mine-to-Earn”, dove gli utenti possono testare la piattaforma e ottenere potenziamenti da usare al lancio ufficiale.

Basato su Ethereum, il progetto consente di guadagnare token attraverso attività di mining virtuale, senza necessità di hardware dedicato. I Miner Nodes, acquistabili in PEPENODE, potranno essere organizzati in server room digitali e potenziati tramite un sistema a livelli.

Il whitepaper prevede il debutto su exchange nel secondo semestre 2025, con liquidità inizialmente garantita su Uniswap.