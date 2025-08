Secondo un analista è in arrivo un’ondata di nuovi milionari grazie a XRP!

Il potenziale milionario di XRP è pronto a esplodere nel giro delle prossime quattro settimane. Questo p quello che pensa il noto analista Steph Is Crypto che, in questi giorni, sta lanciando previsioni decisamente audaci, nonostante al momento il token di Ripple sia in difficoltà e sia sceso sotto la soglia dei 3 dollari.

La previsione di una vera e propria “ondata di milionari” legata a XRP arriva in un momento in cui gli indicatori tecnici suggeriscono l’inizio di una stagione delle altcoin, capace di generare guadagni significativi per chi è già posizionato sul mercato. A rafforzare questa visione ottimistica ci sono anche le proiezioni per il 2025, che mostrano un potenziale di crescita per XRP più solido che mai, supportato dai modelli di previsione dei prezzi.

L’Altcoin Season Index segnala un’opportunità milionaria per XRP

L’Altcoin Season Index ha appena rotto la fase di “Bitcoin season” e si sta dirigendo verso un territorio che potrebbe aprire la strada a un significativo potenziale per XRP. Un trend che numerosi trader di rilievo stanno monitorando attentamente in diversi segmenti chiave del mercato. Al momento, l’indice si trova intorno al valore di 47, avvicinandosi a quella soglia intermedia che storicamente ha innescato potenti rally delle altcoin e forti impennate dei prezzi in vari settori del mondo crypto.

L’analista Steph Is Crypto è stato chiaro al riguardo:

“#XRP creerà così tanti nuovi milionari nelle prossime 4 settimane!”

Le precedenti altcoin season hanno generato notevoli rialzi per XRP

Le passate stagioni delle altcoin hanno spesso portato a eccezionali aumenti del prezzo di XRP. Nel ciclo di metà 2023, XRP ha raggiunto gli 0,93 dollari, mentre all’inizio del 2024 si è assistito a un picco fino a 0,74 dollari. Il rialzo più esplosivo si è però verificato tra novembre 2024 e gennaio 2025, quando XRP è passato da $0,55 a ben $3,39, un risultato straordinario per gli investitori che si erano posizionati in anticipo.

L’attuale rally di XRP sostiene le previsioni milionarie

La performance di XRP a luglio è stata impressionante e sta alimentando la speculazione di un’ondata di nuovi milionari legata al token. XRP ha aperto il mese a 2,23 dollari e ha raggiunto un nuovo massimo storico di 3,65 dollari in sole tre settimane, superando le aspettative di molti modelli previsionali.

Questo rally si è verificato in perfetta sincronia con l’ascesa dell’Altcoin Season Index, rafforzando la correlazione tra la rotazione del mercato e la performance di XRP. Anche il noto trader Peter Brandt ha confermato un nuovo spostamento del mercato verso una stagione altcoin, dando ulteriore credibilità alla tesi sul potenziale milionario di XRP nel 2025.

Perché il potenziale milionario di XRP potrebbe concretizzarsi

La tesi sull’ascesa milionaria di XRP si basa su diversi fattori convergenti che gli analisti stanno osservando attentamente. Il token di Ripple ha storicamente sovraperformato durante le altcoin season e il momentum attuale suggerisce che questo scenario potrebbe ripetersi. Va da sé che sarà la capacità del token di tornare e poi mantenersi sopra i $3 a creare le condizioni ideali per una potenziale generazione di ricchezza.

Essendo la seconda altcoin per importanza, XRP è ben posizionata per guidare il previsto ciclo di mercato. La combinazione di breakout tecnici e precedenti storici, con un rinnovato slancio del prezzo, potrebbe creare — secondo molti analisti — le condizioni ottimali per ritorni significativi entro un periodo di quattro settimane. Se la stagione altcoin si svilupperà come anticipato, il potenziale milionario di XRP per il 2025 potrebbe davvero diventare realtà.