Scoppia la polemica tra CZ di Binance e Pollack di Coinbase

Head of Content - Cryptonews Italy
Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
Christian Boscolo
Profilo dell'autore
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
CZ e Pollack discutono sulle commissioni di listing tra Binance e Coinbase.

L’ultima polemica del mondo crypto a tenere banco sui social network è senza dubbio quella scoppiata tra Jesse Pollack, sviluppatore della blockchain BASE ed Head of Protocols di Coinbase e Changpeng “CZ” Zhao, fondatore di Binance.

Nei giorni scorsi Pollack aveva accusato Binance di operare politiche costose e predatorie, riferendosi nel dettaglio, alla politica di Binance di applicare una commissione di listing del 9% sulla supply della blockchain. Una commissione ritenuta troppo onerosa ed iniqua, tanto che Pollack ed aveva invitato l’exchange ad azzerare i costi di listing imitando, guarda caso, l’esempio di Coinbase.

La replica del fondatore di Binance non si è fatta attendere ed è stata come sempre molto lucida e diretta, con tanto di premessa che il suo post non sarebbe stato popolare.

CZ risponde alle critiche

Per CZ nessun progetto è obbligato ad essere listato su Binance e ognuno adotta il modello di business che ritiene opportuno.

Poi la frecciatina a Pollack. CZ non ha gradito che l’invito a togliere le fee di listing arrivino da un exchange concorrente, e rilancia: perché non togliete anche le commissioni di trading se siete cosi virtuosi?

Infine CZ ha analizzato il comportamento degli exchange, che adottano regole diverse con l’obiettivo ultimo di trovare il proprio equilibrio tra inclusività, sicurezza e redditività.

Alcuni listano qualsiasi progetto, con il rischio di accogliere progetti fraudolenti o fallimentari, altri preferiscono chiedere una commissione sul listing, ma in questo modo non selezionano i progetti migliori, ma solo quelli che pagano.

Infine, esiste un terzo modello, (non lo dice chiaramente, ma è sottointeso che sia quello adottato da Binance, ndr), dove gli exchange chiedono garanzie per gli utenti attraverso un deposito di sicurezza che viene restituito se il progetto rispetta certe condizioni, oltre all’utilizzo dell’Airdrop per aumentare l’interesse della community.

Del resto, chi non vuole commissioni di listing può rivolgersi ai DEX, come ad esempio Pancake Swap, altro consiglio di CZ, che non praticano alcuna commissione e permettono a qualsiasi progetto blockchain di essere listato.

Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
