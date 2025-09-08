Scoppia la bolla delle società di treasury di Bitcoin

Le società il cui scopo è possedere Bitcoin in bilancio mostrano segnali preoccupanti che potrebbero rivelarsi deleteri.

Il premio che gli investitori hanno pagato alle società di treasury di Bitcoin si è ridotto su base settimanale. Il dato emerge dall’ultimo report pubblicato il 5 settembre da Greg Cipolaro, Global Head of Research della società d’analisi NYDIG.

Anche se a metà agosto Bitcoin ha toccato un nuovo massimo storico, la fiducia nei confronti delle società che investono in BTC ha tentennato.

Le Digital Asset Treasury, o DAT, sono società quotate la cui strategia principale è possedere Bitcoin nel proprio bilancio. Il premio (o sconto) riflette la differenza tra il prezzo delle azioni e il valore netto per azione espresso in Bitcoin.

Secondo NYDIG, ora il premio, un tempo gonfiato, si sta comprimendo in tutto il settore e questa compressione sta diventando un segnale macro indicativo per tutto il ciclo di Bitcoin. Insomma, un dato che la dice lunga sulla salute di BTC e non di quella di una singola azienda.

Le società di treasury di Bitcoin sono sotto pressione

Secondo Cipolaro, dietro il calo del premio ci sono diversi fattori: l’ansia degli investitori per l’emissione di grandi quantità di azioni; il cambiamento degli obiettivi aziendali dei team di gestione delle DAT; i profit take dopo il pump delle ultime settimane; e infine la scarsa differenziazione tra le strategie di tesoreria delle varie società.

Questa tendenza si osserva anche tra le aziende più grandi, dove “i premi sulle Digital Asset Treasury continuano a comprimersi”, nonostante Bitcoin abbia registrato un record di prezzo ad agosto.

NYDIG descrive questo scenario come un reset strutturale e non come un semplice cambiamento di umore.

Il calendario delle nuove emissioni è il punto centrale.

Secondo NYDIG, “per molte DAT, le condizioni potrebbero peggiorare molto prima di migliorare”. Infatti, molte società dedicate a Bitcoin devono ancora completare fusioni o finalizzare operazioni di finanziamento per registrare le azioni e renderle quotabili senza restrizioni.

Il mercato potrebbe presto trovarsi invaso da una valanga di azioni svalutate

In molti casi “oltre il 95% delle nuove azioni in circolazione dipende da queste operazioni”, il che significa che una grande quantità di nuove azioni potrebbe presto inondare il mercato.

Di riflesso, i prezzi potrebbero calare e la stessa pressione di vendita potrebbe autoalimentare il calo.

I prezzi che hanno riflesso le ultime operazioni di finanziamento sono la prova di questi rischi elevati.

NYDIG fa l’esempio di Twenty One le cui azioni sono scambiate sotto il PIPE da 21 dollari di giugno (ma sopra quello da 10 dollari di aprile). Invece Nakamoto si scambia sotto il PIPE di 5 dollari (ma sopra quello da 1,12 dollari).

ProCap/Columbus Capital si trova appena sopra il prezzo dello SPAC e della raccolta di equity privilegiata. Invece Bitcoin Standard Treasury Co./Cantor Equity Partners è di poco sopra il livello del PIPE.

Se i prezzi dovessero scendere sotto questi livelli chiave, gli investitori oggi sarebbero sotto pressione e i nuovi azionisti potrebbero essere spinti a vendere dopo l’emissione delle azioni.

L’unica alternativa è il buyback aziendale

Se il premio continuerà a ridursi, la soluzione più plausibile secondo NYDIG saranno i buyback aziendali.

Non si tratta di un’operazione usuale tra le società di treasury di Bitcoin. Fa eccezione Empery Digital, che ha un programma di buyback attivo.

La società Nakamoto sta puntando sull’emissione di azioni per ottenere 5 miliardi di dollari, una strategia che tende a gravare sul premio anziché difenderlo. Il consiglio di NYDIG è chiaro: tenere da parte liquidità “per sostenere le azioni tramite buyback”.

Estendendo lo sguardo, NYDIG immagina una prossima fase di maturazione che preveda fusioni e acquisizioni tra le DAT.

Se questa logica dovesse affermarsi, le società che potranno consolidare il settore saranno quelle in grado di mantenere premi elevati e operare su scala sufficiente per realizzare operazioni di grossa portata.

Cosa significa tutto questo per il prezzo di Bitcoin?

NYDIG richiama l’attenzione di chi segue i cicli di Bitcoin ponendo l’accento sull’unico parallelo storico disponibile per questo segnale emergente: il premio di MicroStrategy.

Questo valore ha raggiunto il picco rispetto al valore netto a febbraio 2021, anticipando il massimo intermedio di Bitcoin di aprile 2021 vicino ai 64.000 dollari, molto prima del massimo definitivo di novembre 2021 a circa 69.000 dollari.

Durante il ciclo attuale, NYDIG nota che il premio di MicroStrategy ha toccato il massimo a novembre 2024. Questo dettaglio temporale “potrebbe dirci qualcosa sull’attuale ciclo di Bitcoin”, anche se la società sottolinea che un solo esempio non fa regola. “Ci potrebbe essere qualche informazione ciclica nel premio delle DAT, ma il campione è limitato”.

L’appendice del report di NYDIG ribadisce il clima di transizione.

Bitcoin è calato nelle ultime settimane, mentre il mercato azionario americano è rimasto per lo più stabile.

I metalli preziosi, invece, sono saliti sulla spinta del calo dei tassi nominali e le aspettative di inflazione elevata che hanno abbassato i rendimenti reali.

Queste condizioni macro secondo NYDIG dovrebbero favorire anche Bitcoin, oltre a oro e argento, in attesa della pubblicazione del dato CPI di settembre e della decisione della Fed del 17 settembre.

NYDIG non si sbilancia con previsioni sui tempi. Ma il quadro è chiaro: il regime di premi elevati per le società di treasury di Bitcoin sta venendo eroso da nuove emissioni azionarie, offerta e strategie simili tra le aziende.

I team gestionali potrebbero dover passare da emissioni di azioni opportunistiche a buyback difensivi. Se la storia si ripete, la traiettoria del premio di MicroStrategy, che ha raggiunto il picco mesi prima dei massimi di Bitcoin, potrebbe ancora una volta indicare in quale fase del ciclo ci troviamo adesso.

Secondo NYDIG, il “segnale” nascosto nei premi delle DAT si sta facendo più forte, anche se i dati storici sono pochi.