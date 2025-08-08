Scontro crypto: un avvocato pro-XRP attacca Bitcoin dopo la vittoria di Ripple in tribunale
In seguito alla chiusura ufficiale della causa contro la SEC – una vera e propria vittoria legale per Ripple – l’avvocato pro-XRP Bill Morgan ha criticato duramente i cosiddetti “massimalisti di Bitcoin” – ovvero quegli investitori o sostenitori che ritengono BTC l’unica criptovaluta valida, sicura e degna di esistere, rifiutando o screditando tutte le altre – per i continui attacchi contro XRP.
Morgan ha preso di mira, in modo particolare, Michael Saylor – il presidente di Strategy – che, in passato, aveva definito tutte le altcoin delle “security”.
Bill Morgan contro Michael Saylor sulla sua posizione su XRP
Con la causa Ripple ormai giunta a conclusione, Morgan ha dichiarato che ogni dubbio sullo status giuridico di XRP è stato definitivamente dissipato. Ha aggiunto che le vendite programmatiche di XRP effettuate da Ripple in passato, incluse quelle istituzionali, sono state legalmente risolte tra l’azienda e la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
“Queste vendite e distribuzioni erano legittime” – ha affermato Morgan.
L’avvocato ha anche elogiato la comunità di Ripple per essere rimasta compatta durante la lunga battaglia legale della SEC contro l’azienda, definendola un “attacco collaterale contro XRP”. Ha poi attaccato i massimalisti di Bitcoin, incluso Michael Saylor, che hanno etichettato tutte le altcoin come titoli finanziari:
«Ai massimalisti di Bitcoin come Michael Saylor, che hanno detto che solo Bitcoin è una commodity e tutte le altcoin sono security: andate a farvi fottere», ha scritto Morgan.
Nelle ultime settimane, i massimalisti di Bitcoin hanno intensificato gli attacchi a XRP, arrivando a usare insulti come “ritardati” contro i membri della comunità Ripple. Morgan ha continuato a difendere la community da questi attacchi.
I massimalisti di Bitcoin sono le persone più disoneste, dice Morgan
Adam Livingston, membro noto della comunità Bitcoin, ha affermato che il team di Ripple sarebbe sul punto di liquidare le proprie partecipazioni in XRP, attraverso le banche, scaricandole sugli investitori retail. Ha definito gli investitori in XRP “vittime di abuso finanziario con sindrome di Stoccolma”.
In un post sulla piattaforma X, Livingston ha scritto che, da un lato, i sostenitori di Bitcoin stanno conducendo una rivoluzione contro le banche centrali, mentre dall’altro, gli investitori in Ripple “fanno il gioco di ruolo del fornitore di liquidità per la strategia di uscita di Ripple”.
In risposta, Morgan ha replicato:
“Ignora semplicemente il fatto che XRP, fin dalla sua creazione, è cresciuto solo del 50.929%. Persone come questi massimalisti di Bitcoin sono tra le più disoneste che abbia mai incontrato, e io esercito la professione di avvocato nel campo delle frodi ai consumatori e delle pratiche ingannevoli”.
Morgan ha anche denunciato un modello di comportamento denigratorio da parte dei membri della comunità di Bitcoin. In una recente dichiarazione, ha sottolineato l’uso ripetuto del termine “ritardato” da parte degli ultra-sostenitori di Bitcoin quando si trovano di fronte a opinioni contrarie.
“Ho osservato che molti massimalisti di Bitcoin usano proprio questa parola quando la loro ideologia “solo Bitcoin” viene messa in discussione”, ha affermato.
In seguito agli sviluppi di ieri, il prezzo di XRP è salito del 13%, raggiungendo i 3,35 dollari. Il volume di scambi giornaliero è balzato del 168%, superando gli 11 miliardi di dollari, segno di un forte interesse da parte dei trader.
