Strategy sposta Bitcoin per $2,45 miliardi su nuovi wallet: si prepara a vendere?

Strategy ha riportato un utile netto di 2,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre, superando le aspettative di Wall Street.

La società di treasury di Bitcoin, Strategy di Michael Saylor ha trasferito 22.704 BTC, circa 2,45 miliardi di dollari, su diversi nuovi wallet nelle ultime 9 ore. Lo rivelano i dati di Arkham Intelligence.

Questo grande movimento di Bitcoin ha attirato l’attenzione, sia per le dimensioni sia per le possibili implicazioni sulle dinamiche di mercato.

Il trasferimento arriva poche ore dopo che Strategy ha comunicato un utile netto di 2,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre, superando le aspettative di Wall Street.

Nello specifico, la società ha riportato utili diluiti per azione di 8,42 dollari, superiori alle stime di 8,15 dollari.

L’azienda, che è il maggiore possessore corporate di Bitcoin, possiede 640.808 Bitcoin per un valore di 70,28 miliardi di dollari. Quantità che sono aumentate rispetto ai 597.325 di inizio terzo trimestre.

Durante la call sugli utili di Strategy, Saylor ha spiegato che la società resterà concentrata sull’acquisto di Bitcoin, senza perseguire altre operazioni, anche se vantaggiose.

Fonte: Arkam

I trasferimenti di BTC da parte di Strategy alimentano le ipotesi degli osservatori di mercato: presto una liquidazione?

I recenti trasferimenti di grandi quantità di Bitcoin dal wallet di Strategy a vari nuovi indirizzi hanno alimentato ipotesi del mercato. L’analista crypto Emmett Gallic ritiene che le transazioni potrebbero dipendere da un “cambio di custodia”.

Strategy tested 9 new addresses (other than change addresses).



My guess is that this related to a custody switch.



ScriptHash address types (starting with 3) are the same as Coinbase Prime Deposits but that is not the case here because the test funds were not swept. pic.twitter.com/bbsOQlliz1 — Emmett Gallic (@emmettgallic) October 31, 2025

I trasferimenti di grosse quantità di token da parte di grandi possessori spesso coincidono con una ristrutturazione della custodia o con aggiornamenti interni di sicurezza, e non con una liquidazione. Un indizio sta nei movimenti: se gli asset restano offline, probabilmente si tratta di gestione interna.

Inoltre, la fiducia di Saylor su Bitcoin resta incrollabile e prevede che l’asset raggiungerà i 150.000 dollari. Parlando con CNBC durante la conferenza Money 20/20 a Las Vegas, ha dichiarato che il ciclo rialzista di Bitcoin appare ottimista per una struttura di mercato chiara.

“Penso che Bitcoin continuerà a crescere” ha detto Saylor. “La nostra aspettativa al momento è che entro fine anno dovrebbe arrivare a circa 150.000 dollari”.

Il leader di Strategy ha poi ribadito che, indipendentemente dal prezzo, la società continuerà a “comprare sempre, anche sui massimi”.

Questi trasferimenti confermano quindi una ristrutturazione interna più che la volontà di una vendita in blocco. Ora Strategy ha raggiunto un rendimento del 26,0% sugli investimenti in BTC dall’inizio del 2025 e un guadagno in BTC di 12,9 miliardi di dollari.