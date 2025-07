Sahara AI decolla grazie a Binance e alla nuova narrativa crypto-AI

Sahara AI ha registrato un rally del 60% nel giro di 24 ore, spinto principalmente dal lancio della sua innovativa piattaforma Data Services, che premia con $450K gli utenti per l’etichettatura di dati AI.

La rimozione del tag “rischio” su Binance ha aumentato la fiducia, mentre la speculazione pre-unlock ha ulteriormente alimentato la domanda e il volume di scambi.

Le ragioni dietro il rally di Sahara AI: piattaforma, Binance e speculazione

Il forte aumento del prezzo di Sahara AI è stato guidato da tre fattori principali che si intrecciano per sostenere la crescita del progetto.

Innanzitutto, il lancio della piattaforma Data Services (DSP) il 22 luglio ha generato un forte interesse, offrendo ricompense per un valore di 450.000 dollari a chi partecipa all’etichettatura di dati per l’addestramento di intelligenze artificiali (immagini, audio, testo).

Questa novità ha attratto sia investitori speculativi sia contributor che necessitano di token SAHARA per accedere al servizio, inserendosi perfettamente nella narrativa emergente “AI + crypto” del 2025. L’effetto è stato un’impennata del volume di scambi del 2.643%, raggiungendo i 2,5 miliardi di dollari in un solo giorno (fonte CoinMarketCap).

In secondo luogo, la rimozione del “Seed Tag ad alto rischio” da parte di Binance il 21 luglio ha ridotto la percezione di rischio del progetto, conferendo maggiore fiducia agli investitori. Questa decisione ha coinciso con l’abilitazione di SAHARA come asset per i prestiti VIP su Binance, aumentando la liquidità disponibile.

Infine, la speculazione sul prossimo sblocco di token (84,27 milioni il 26 luglio, per un valore di 6,9 milioni di dollari) ha spinto i trader a posizionarsi in anticipo per evitare pressioni di vendita eccessive.

Punti salienti:

Piattaforma DSP con ricompense per utenti Rimozione del tag di rischio da Binance Anticipazione dello sblocco token di fine luglio

Questi elementi spiegano il forte slancio di Sahara AI, anche se rimane cautela per possibili pressioni da profit-taking nel breve termine.

