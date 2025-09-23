Ripple svela una nuova strategia DeFi: 5.000 XRP possono davvero trasformarsi in $1 milione?

Autore Lucio Prosperi



Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Una rivoluzionaria roadmap per la DeFi di XRP, pensata per accelerare l’adozione istituzionale, è stata pubblicata oggi sul sito ufficiale di Ripple. L’esperto di criptovalute Rob Cunningham sostiene che basterebbero soltanto 5.000 XRP (15.000 dollari) investiti nella DeFi su XRPL per trasformare gli investitori in milionari entro dieci anni. Sarà davvero così?

XRP trasforma il mercato istituzionale

La nuova strategia DeFi di Ripple è rivolta in particolare agli utenti istituzionali, che finora avevano possibilità limitate sull’XRPL. La roadmap introduce prodotti DeFi avanzati, progettati appositamente per le grandi istituzioni finanziarie. Questa evoluzione nasce dalla crescente domanda all’interno del mercato crypto di token emergenti con reali applicazioni nel settore istituzionale.

Hanno poi attirato grande attenzione nella comunità crypto le dichiarazioni di Rob Cunningham sul potenziale milionario di un investimento da 5.000 XRP. Secondo lui, tale investimento potrebbe crescere grazie alle nuove opportunità offerte dalla DeFi su XRPL. Questa previsione però – è bene sottolinearlo – potrà realizzarsi solo se le aspettative di prezzo per XRP tra il 2025 e il 2030 diventeranno realtà.

September 22, 2025 – A @Ripple Announcement that will live in history!



5,000 XRP ($15k) locked in XRPL DeFi could easily make you a millionaire with no risk, over a 10 year period!!



READ MORE ABOUT IT! https://t.co/OVLJXibZCK pic.twitter.com/pykDYPBym2 — Rob Cunningham | KUWL.show (@KuwlShow) September 22, 2025

mXRP offre un rendimento del 10% per i possessori di XRP

Axelar Network ha introdotto mXRP, un token di liquid staking progettato per incentivare l’uso della DeFi sulla blockchain XRPL. mXRP permette agli investitori in XRP di ottenere un rendimento annuo fino al 10% (APY), offrendo al contempo la possibilità di mantenere la liquidità dei propri fondi. Il token è emesso da MidasRWA secondo un prospetto approvato dall’Unione Europea, garantendo trasparenza e conformità normativa.

Il funzionamento di mXRP si basa su strategie delta neutrali, gestite da professionisti fidati, che mirano a massimizzare i rendimenti riducendo al minimo il rischio di mercato. Il sistema è progettato per adattarsi dinamicamente alle condizioni di mercato, così da offrire rendimenti sostenibili e affidabili per gli investitori in XRP.

Con l’avvicinarsi di una possibile altseason, cresce l’interesse su quali criptovalute comprare, e mXRP rappresenta un’opzione interessante per chi cerca rendimenti passivi combinati con la partecipazione attiva alla DeFi su XRPL.

📢 Introducing $mXRP



A new yield-bearing liquid staked token that kickstarts DeFi on XRPL and unlocks up to 10% APY for $XRP holders.



Powered by @Axelar + @MidasRWA 🧵 👇 pic.twitter.com/mBupcXaRqm — Axelar Network (@axelar) September 22, 2025

Il token è in grado di interagire facilmente con altri protocolli e applicazioni DeFi – come AnodosFinance, xpmarket e StrobeFinance – senza bisogno di adattamenti complessi. Gli utenti possono scambiare i loro XRP con mXRP direttamente sul mainnet XRPL o tramite il bridge XRPL EVM.

Liquid staking DeFi su XRP: una potenza simile a Ethereum

Flare Networks sottolinea la potenza del liquid staking, che permette a XRP di generare rendimento pur rimanendo attivo nelle applicazioni DeFi. Questo concetto segue il modello di successo di Ethereum, dove i token di liquid staking come stETH rappresentano oltre 60 miliardi di dollari in Total Value Locked (TVL).

The power of liquid staking:



Your XRP earns yield, and keeps working for you across DeFi at the same time. pic.twitter.com/CbdrwlmtWD — Flare ☀️ (@FlareNetworks) September 21, 2025

Axelar Network paragona il potenziale impatto di mXRP alla trasformazione che stETH ha rappresentato per Ethereum. I token di liquid staking su Ethereum vengono scambiati quotidianamente per milioni di dollari e sono diventati la spina dorsale della DeFi. Attualmente, XRPL ha una capitalizzazione di mercato superiore a 180 miliardi di dollari, gran parte dei quali rimane inattiva.

Il problema degli XRP inattivi viene affrontato

Il principale problema che mXRP risolve è che XRP ha una distribuzione ampia ma non offre un rendimento nativo e ha un basso utilizzo. La maggior parte dei 180 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato di XRP resta inattiva. Le attuali opportunità di rendimento non scalano bene, mancano di APY sostenibile e non sono in grado di interagire facilmente con DeFi.

mXRP diventa liquido e scalabile, con rendimento denominato in XRP sostenibile fino al 10% APY. Grazie al suo design unico, mXRP diventa un superset di tutti i prodotti di rendimento XRP esistenti. La piattaforma utilizza gestori patrimoniali fidati che impiegano strategie delta neutrali, con l’obiettivo di stabilire la benchmark APY per l’ecosistema XRPL.

La collaborazione tra Axelar (Gateway to Onchain Finance, collega oltre 80 blockchain senza vulnerabilità di sicurezza) e MidasRWA (emittente di mXRP sotto prospetto approvato dall’UE) unisce due dei team più forti della finanza on-chain per dare una spinta alla DeFi su XRPL.

Reddito passivo da crypto per principianti

In attesa dell’altseason, acquistando XRP tramite mXRP è possibile generare reddito passivo. Questa opzione può però risultare un po’ complessa per i principianti. E qui entrano in gioco progetti decisamente più user-friendly, come Pepenode, che combina una piattaforma educativa con strumenti per il crypto mining.

Virtual mining that generates actual rewards. ⛏



Mine the node, earn the bag. 🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/C9Ayv0ZVOW — PEPENODE (@pepenode_io) September 22, 2025

Per i trader interessati a sfruttare la crescita del settore DeFi, Pepenode offre un’innovativa app di AI crypto mining. L’app è sviluppata come un gioco in cui gli utenti imparano in modo interattivo a fare mining di crypto dal loro telefono. Questo consente agli investitori principianti di capire cos’è il crypto mining e di guadagnare un reddito passivo extra.