Cryptonews Altcoin News

Ripple si prepara al mese di novembre, il migliore di sempre per XRP

xrp
Dopo un Uptober fiacco, gli analisti scaldano i motori in vista delle buone performance che potrebbero registrarsi a novembre.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Previsione XRP - Illustrazione in stile pop art - Cryptonews Italia

Il prezzo di XRP nel mese di novembre si è mostrato spesso rialzista, registrando rendimenti superiori a qualsiasi altro mese dell’anno.

Seguendo questa tendenza, è possibile che il prezzo di XRP sia pronto per un rapido aumento in questo mese, confermandosi ancora una volta tra le crypto più promettenti del panorama attuale.

D’altra parte, bisogna considerare che il prezzo aveva chiuso in negativo a ottobre, e questa performance potrebbe influenzare l’andamento della crypto anche a novembre.

Guardando alle performance di XRP a novembre

Secondo i dati di CryptoRank, negli ultimi 12 anni il prezzo di XRP ha registrato un numero uguale di chiusure positive e negative nel mese di novembre. Anche se i mesi chiusi in rosso sono stati importanti, arrivando anche a due cifre, i mesi chiusi in verde hanno più che compensato.

Per quanto riguarda XRP, novembre è il mese che ha visto il maggior numero di chiusure con rialzi a tre cifre nella sua storia. Nel suo primo anno di esistenza, infatti, il prezzo è aumentato del 531,9% proprio a novembre, e questo slancio iniziale si è mantenuto anche negli anni successivi.

Fonte CryptoRank
Andamento mensile storico del prezzo di XRP dal 2013 al 2025: in verde i mesi positivi, in rosso quelli negativi. – Fonte: CryptoRank.io

In media, i rendimenti mensili di novembre sono i più alti per questa crypto, attestandosi all’81,2%. Si tratta di un valore superiore anche rispetto al 69,6% di dicembre, facendo di novembre il mese più redditizio per chi investe in XRP.

Per questo, quando si parla di aumenti rapidi del prezzo, è probabile che l’asset digitale li registri proprio nel mese di novembre.

Guardando agli anni più recenti, il mercato ha visto una chiusura del 281,7% a novembre 2024, dando il via a un aumento del prezzo del 600%.

Questo risultato è arrivato dopo un calo del 16,7% nel mese precedente, il che suggerisce che una chiusura negativa a ottobre non si traduce per forza in una debolezza a novembre.

Fattori che indicano una possibile ripresa

Nonostante l’incertezza, il prezzo di XRP potrebbe ora prepararsi a un’altra ripresa. Un aspetto da considerare è che l’open interest di XRP è attualmente su livelli piuttosto bassi, secondo i dati di Coinglass.

L’open interest aveva superato i 10 miliardi di dollari all’inizio dell’anno, ma da allora si è verificato un crollo di oltre il 50% e ora si trova sotto i 5 miliardi.

Questa situazione ricorda quanto accaduto nel 2024, quando l’open interest di XRP era inferiore al miliardo di dollari a inizio novembre. Nonostante ciò, la spinta del mercato è aumentata verso la metà del mese, con il prezzo che ha iniziato a salire.

Fonte TradingView
Grafico orario di XRP/USDT mostra il calo notturno del token con successivo rimbalzo tecnico. Fonte: TradingView

Se questo schema si ripetesse, il prezzo di XRP potrebbe iniziare con una piccola crescita per poi incontrare una resistenza.

e questa venisse superata, il prossimo rialzo potrebbe portare a un aumento a tre cifre, il che significherebbe un nuovo massimo storico per l’altcoin.

