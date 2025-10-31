BTC $109,494.62 2.31%
ETH $3,854.63 3.80%
SOL $186.32 3.40%
SHIB $0.0000099 5.01%
BNB $1,083.46 2.64%
DOGE $0.18 3.98%
XRP $2.51 3.87%
PEPE $0.0000065 2.93%
Cryptonews Altcoin News

Ripple si prepara a sbloccare 1 miliardo di XRP dall’escrow

criptovalute xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Lo sblocco di domani avrà un valore di 2,51 miliardi di dollari, con XRP scambiato a 2,51 dollari.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Gaia Tommasi
Autore
Gaia Tommasi
Informazioni sull'autore

Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia...

Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Ripple rilascerà 1 miliardo di XRP

Ripple continua il suo consueto programma mensile. Si sta preparando a rilasciare domani, 1° novembre, come ogni primo del mese, un altro miliardo di XRP dal suo sistema di escrow.

Lo sblocco in arrivo avrà un valore di 2,51 miliardi di dollari, con XRP scambiato a 2,51 dollari.

Come funziona il sistema di escrow di Ripple?

Nel dicembre 2017, Ripple ha deciso di bloccare 55 miliardi di XRP (circa il 55% della fornitura totale all’epoca) all’interno di un sistema di escrow automatizzato.

La particolarità del meccanismo è che nessuno può modificare o anticipare gli sblocchi: tutto avviene in modo automatico e verificabile on-chain, grazie alle funzioni native del layer 1 XRP Ledger.

L’obiettivo è quello di stabilizzare il mercato e rassicurare gli investitori, evitando un rilascio improvviso di token che avrebbe potuto provocare forti ribassi.

Il suo meccanismo è semplice: ogni contratto è programmato per rilasciare automaticamente 1 miliardo di XRP al mese. Ma Ripple non è obbligata a utilizzarli tutti. Ripple tende a vendere o utilizzare solo circa 200-300 milioni degli XRP sbloccati ogni mese, mentre il resto viene nuovamente bloccato in nuovi contratti.

Per esempio, la società ha nuovamente depositato in garanzia 750 milioni di XRP dal suo sblocco del 1° ottobre.

Di conseguenza, l’aumento effettivo del valore dell’offerta circolante potrebbe variare tra 500 e 750 milioni di dollari, una cifra molto inferiore al totale stimato di 2,49 miliardi di dollari.

Ripple può trasferire i diritti degli XRP prima dello sblocco

Il rilascio di domani ha attirato molta attenzione dopo le parole del CTO di Ripple, David Schwartz, che ha spiegato come l’azienda può legalmente vendere o trasferire i diritti sui futuri XRP bloccati in escrow.

Detto in altri termini, Ripple non può toccare i token prima della data di rilascio, ma ha la possibilità di pre-venderli, restando comunque in linea con il programma stabilito.

Il CTO ha spiegato che Ripple può cedere i diritti sui futuri XRP bloccati nel suo sistema di escrow o trasferire i conti collegati a tali fondi, pur non potendo immettere i token in circolazione prima delle rispettive date di rilascio.

“Ripple potrebbe vendere il diritto di ricevere i token rilasciati dall’escrow o persino vendere i conti in cui vengono completati gli escrow. Ma gli XRP non possono ancora circolare fino alle loro date di rilascio”, ha precisato Schwartz.

L’azienda può stipulare un accordo legale o finanziario con un’altra parte ( come un investitore istituzionale) che le dà diritto a ricevere gli XRP quando saranno sbloccati.

Questa possibilità permette a Ripple di monetizzare parte dell’offerta futura senza alterare il sistema introdotto nel 2017, offrendo allo stesso tempo agli investitori istituzionali un modo per garantirsi l’accesso ai futuri XRP tramite accordi privati.

Il modello potrebbe dare a Ripple nuove leve strategiche nel lungo periodo, rafforzando le partnership con grandi operatori del settore.

Un esempio è Evernorth, un’iniziativa sostenuta da Ripple che sta sviluppando la piattaforma XRP Treasury per gestire e destinare parte delle riserve di XRP a partner istituzionali.

Il progetto, che secondo alcune stime controlla circa 1 miliardo di dollari in token, mostra come Ripple potrebbe in futuro utilizzare i token bloccati in escrow per finanziare collaborazioni e iniziative strategiche.

Performance di XRP

Intanto XRP scambia intorno al livello di 2,51 dollari. L’indicatore RSI si trova nella zona neutra, segnalando che il momentum ha ancora margine in entrambe le direzioni.

Fonte: TradingView

La linea gialla dell’RSI sembra incrociare al rialzo la linea viola, un segnale che potrebbe anticipare un rafforzamento del momentum se confermato.

Se XRP riuscisse a mantenersi sopra la soglia dei 2,40 dollari e riprendersi i 2,60 dollari, potrebbe tentare di spingersi verso i 2,80 dollari e poi i 3,00 dollari.

Una perdita del supporto, potrebbe innescare un nuovo calo verso il range dei 2,30–2,20 dollari, dove i compratori potrebbero tornare a intervenire. Resta da vedere come lo sblocco di domani influirà sull’andamento dell’asset crypto.




Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$3,872,725,286,239
-1.89

Altri articoli in evidenza

Blockchain News
Arriva Mythos Chain: il nuovo layer 3 per il gaming capace di fermare i bot
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
2025-10-31 16:30:00
News
Previsioni Zerebro: +40% nelle ultime 24 ore grazie all’AI
Lucio Prosperi
Lucio Prosperi
2025-10-31 15:30:00
Gaia Tommasi
Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia NFT ha incominciato a studiare questa nuova tecnologia collaborando con diverse aziende in ambito Blockchain e Metaverso.
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo