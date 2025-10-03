Ripple lancia la roadmap per la privacy e prepara XRP a un futuro da protagonista

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 3, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ripple ha annunciato una nuova fase di sviluppo per XRP Ledger (XRPL), destinata a segnare un punto di svolta nell’adozione istituzionale della blockchain. In un recente post su Ripple Insights, Ayo Akinyele, Senior Director of Engineering di Ripple, ha presentato la Privacy Roadmap 2026, un piano strategico che punta a introdurre strumenti avanzati di riservatezza basati su zero-knowledge proofs (ZKP) e su nuove tipologie di token dedicati al mondo finanziario istituzionale.

“Without privacy, financial institutions cannot safely use public ledgers. Without accountability, regulators cannot sign off. With programmable privacy, we can have both.” https://t.co/fo83mCmhCW



Meet J. Ayo Akinyele @ja_akinyele, cryptographer and RippleX Senior Director of… — RippleX (@RippleXDev) October 2, 2025

La DeFi istituzionale entra in una nuova fase

Secondo Akinyele, la DeFi istituzionale si trova ancora in una fase embrionale ma i prossimi dieci anni saranno cruciali: migliaia di miliardi di dollari di asset sono destinati a migrare on-chain, spinti dalla crescente necessità di trasparenza, efficienza e interoperabilità nei mercati finanziari.

Tuttavia, uno degli ostacoli principali è sempre stato il bilanciamento tra privacy e conformità normativa. Akinyele ha voluto sottolineare come questi due elementi non siano affatto in contrapposizione: “Privacy e regolamentazione non si escludono a vicenda, anzi, si completano”, ha dichiarato.

Secondo l’ingegnere di Ripple, strumenti come le zero-knowledge proofs consentiranno alle istituzioni di effettuare transazioni che proteggono le informazioni sensibili – come la struttura dei portafogli o la natura dei collaterali – senza però rinunciare alla trasparenza nei confronti dei regolatori. Attraverso prove crittografiche verificabili, sarà infatti possibile dimostrare la conformità alle normative senza rivelare dati riservati al pubblico o ai competitor.

Confidential MPTs: la novità del 2026

🚨 JUST IN: XRP Ledger is developing “Confidential Multi-Purpose Tokens” (MPTs) to hide balances & transfers with zero-knowledge proofs, while keeping regulatory oversight intact.$XRP leading RWA trend 🔥 pic.twitter.com/yN77t3I2X1 — Real World Asset Watchlist (@RWAwatchlist_) September 17, 2025

Il cuore della roadmap tracciata da Ripple riguarda l’introduzione dei confidential Multi-Purpose Tokens (MPTs), previsti per il lancio nel primo trimestre del 2026. Si tratta di una nuova classe di token che consentirà la gestione del collaterale tokenizzato con protezione della privacy.

Per le istituzioni finanziarie, questa innovazione rappresenta un passaggio fondamentale: poter tokenizzare asset del mondo reale (i cosiddetti Real World Assets, RWA) mantenendo il controllo sulla riservatezza delle informazioni strategiche è una condizione necessaria per un’adozione su larga scala.

Gli MPTs, quindi, si configurano come il primo traguardo di una più ampia roadmap volta a creare un ecosistema blockchain in grado di rispondere alle esigenze di banche, fondi e attori istituzionali.

Collaborazioni e sperimentazioni in corso

Ripple non è sola in questo percorso. La comunità di XRP Ledger sta già lavorando a prototipi di integrazione delle ZKP, con il supporto dei team interni di ricerca e sviluppo e in collaborazione con partner strategici come Hidden Road, società attiva nei servizi di trading e infrastrutture crittografiche.

L’obiettivo è chiaro: sviluppare una suite di strumenti per la privacy che possa aprire le porte a una più ampia adozione di XRPL nei settori della tokenizzazione degli asset, dei pagamenti internazionali e del credito digitale.

Perché la privacy è cruciale per le istituzioni

Il tema della privacy non è nuovo nel mondo crypto ma assume un valore particolare quando si parla di finanza istituzionale. Se per gli utenti retail la riservatezza riguarda soprattutto la protezione dei dati personali, per le banche e gli investitori istituzionali si tratta anche di vantaggio competitivo.

La possibilità di mantenere riservati dettagli critici, come le esposizioni su determinati mercati o la composizione dei collaterali, è fondamentale per evitare di rivelare informazioni strategiche ai concorrenti. Allo stesso tempo, la compliance regolamentare resta imprescindibile. In questo senso, le ZKP rappresentano una soluzione ideale: nascondere i dati senza rinunciare alla verifica da parte delle autorità competenti.

Ripple guarda al futuro della tokenizzazione

La roadmap di Ripple si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso gli asset tokenizzati. Secondo numerosi analisti, la tokenizzazione degli RWA – che include immobili, titoli, materie prime e altri strumenti finanziari – potrebbe costituire il prossimo grande trend del settore crypto, con potenziali trilioni di dollari pronti a migrare verso la blockchain.

Ripple, con la sua infrastruttura XRPL e la nuova strategia sulla privacy, punta a posizionarsi come uno dei player di riferimento in questo scenario. Non è un caso che il nuovo standard MPT sia già attivo sulla mainnet di XRP Ledger dal 1° ottobre 2025, a testimonianza di un percorso che ha basi concrete e non solo teoriche.

Conclusioni

Con la Privacy Roadmap 2026, Ripple intende risolvere uno dei dilemmi più complessi della finanza decentralizzata: come conciliare privacy, compliance e scalabilità. L’introduzione dei confidential MPTs e l’adozione delle zero-knowledge proofs segnano una nuova fase evolutiva per XRP Ledger, aprendo prospettive di adozione istituzionale che potrebbero trasformare radicalmente il settore nei prossimi anni.

In un mercato in cui la fiducia e la trasparenza sono fondamentali, ma la riservatezza resta cruciale per le istituzioni, Ripple sembra aver trovato la chiave per un futuro in cui DeFi e finanza tradizionale possano finalmente convergere.