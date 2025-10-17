Ripple Labs alza la posta: 1 miliardo di dollari per il futuro di XRP

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ripple Labs continua a muoversi con decisione nel panorama crypto e ha annunciato un ambizioso piano da 1 miliardo di dollari per la creazione di una nuova Digital Asset Treasury (DAT), con l’obiettivo di espandere le proprie riserve in XRP e consolidare il proprio ruolo di protagonista nell’ecosistema del token.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, i fondi saranno raccolti tramite una struttura SPAC (Special Purpose Acquisition Company), con Ripple che contribuirà in parte con i propri token XRP. La nuova tesoreria diventerebbe così uno dei più grandi veicoli aziendali dedicati all’accumulo di XRP.

According to Bloomberg, Ripple Labs is leading a fundraising initiative of at least $1 billion, aiming to establish a new digital asset treasury to accumulate XRP. The funds will be raised through a SPAC (special purpose acquisition company), and Ripple will also contribute a… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 17, 2025

Le Digital Asset Treasury (DAT) stanno emergendo come una tendenza crescente tra le grandi aziende che vogliono diversificare le proprie riserve includendo asset digitali. Attualmente, oltre 200 società a livello globale detengono collettivamente più di 464 miliardi di dollari in criptovalute, segno di una trasformazione istituzionale che vede il mondo corporate avvicinarsi sempre di più al settore crypto come alternativa strategica agli asset tradizionali.

Da sopravvivenza a strategia: il nuovo corso di Ripple

Il piano di Ripple arriva nonostante la recente correzione dei mercati, che ha visto cancellare circa 19 miliardi di dollari in posizioni a leva e XRP scendere sotto quota $2,30. La decisione di procedere comunque con il progetto riflette una forte fiducia nel potenziale a lungo termine di XRP, in particolare come strumento per pagamenti internazionali e soluzioni di liquidità.

Fonte: Google Finanza

Parallelamente, Ripple ha annunciato l’acquisizione, per 1 miliardo di dollari, di GTreasury, società specializzata in software per la gestione delle tesorerie aziendali. L’operazione consentirà a Ripple di integrare strumenti già utilizzati da grandi corporate per gestire depositi tokenizzati e stablecoin, rafforzando il legame tra finanza tradizionale e infrastruttura blockchain.

Today, Ripple is breaking into the $120T corporate treasury payments market with the $1B acquisition of GTreasury.



The past few years have reminded this industry why payments, first and foremost, is THE primary use case for crypto and blockchain. Payments are where Ripple first… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 16, 2025

Verso l’adozione istituzionale di XRP

A luglio, Ripple deteneva circa 4,74 miliardi di XRP nei propri wallet, per un valore stimato di oltre 11 miliardi di dollari. Altri 35,9 miliardi di token restano bloccati in escrow, con rilascio graduale previsto nei prossimi mesi.

Se il progetto DAT dovesse andare in porto, rappresenterebbe una pietra miliare per XRP. Finora, infatti, Bitcoin domina le riserve aziendali, mentre XRP non ha ancora raggiunto un livello simile di adozione istituzionale. L’iniziativa di Ripple potrebbe cambiare radicalmente questo scenario, posizionando XRP accanto a BTC tra gli asset di riserva corporate.

Un esempio in questa direzione è SBI Holdings, conglomerato giapponese che già utilizza XRP nelle proprie operazioni di tesoreria per gestire la liquidità transfrontaliera. Altre aziende stanno sperimentando approcci simili, ma nessuna su una scala paragonabile a quella che Ripple ha in mente.

Una scommessa audace sul futuro delle riserve digitali

L’espansione di Ripple arriva in un momento di dibattito sulla sostenibilità delle tesorerie in cripto. Le azioni di aziende fortemente esposte agli asset digitali, come MicroStrategy di Michael Saylor o la giapponese Metaplanet, hanno subito cali a causa della volatilità del mercato.

Nonostante questo senario, Ripple sembra determinata a guardare oltre la fluttuazione dei prezzi, puntando a una strategia di lungo periodo. Se il piano da 1 miliardo sarà portato a termine, Ripple diventerà il più grande detentore istituzionale di XRP, contribuendo a ridefinire il ruolo delle criptovalute come riserve strategiche per le aziende di tutto il mondo.