Ripple collabora con Fintech Bay per portare RLUSD in Bahrain

Ripple ha annunciato la collaborazione con la società finanziaria per espandere la propria presenza in Medio Oriente.

Ripple ha annunciato una nuova partnership con Fintech Bay del Bahrain (BFB). L’obiettivo è promuovere le soluzioni dell’azienda in tutta la regione del Medio Oriente, puntando sull’innovazione degli asset digitali e sui pagamenti alimentati da RLUSD.

Ripple rafforza la presenza in Bahrain

In un recente comunicato, Ripple ha spiegato che la partnership permetterà di esplorare nuovi casi d’uso della blockchain insieme a Fintech Bay nel Medio Oriente. Le due realtà intendono avviare progetti pilota e sostenere l’innovazione fintech attraverso iniziative educative, programmi di accelerazione ed eventi dedicati all’ecosistema.

Questa iniziativa punta a sviluppare il settore della finanza digitale nel Paese, promuovendo l’uso di pagamenti internazionali su blockchain, tokenizzazione, stablecoin e altre tecnologie finanziarie.

“Il Regno del Bahrain è stato tra i primi a muoversi nella regolamentazione della blockchain e degli asset digitali”, ha dichiarato Reece Merrick, Managing Director per Medio Oriente e Africa di Ripple. “Siamo entusiasti di collaborare con Fintech Bay per rafforzare l’ecosistema locale e, nel tempo, portare le nostre soluzioni di custodia di asset digitali e stablecoin RLUSD alle istituzioni finanziarie in tutto il Paese”.

Anche Suzy Al Zeerah, COO di Bahrain Fintech Bay, ha sottolineato che questa partnership mette in luce il ruolo sempre più rilevante del Bahrain come polo fintech.

“Questa collaborazione con Ripple aiuterà a collegare innovatori globali al mercato bahreinita, sostenendo progetti pilota, la crescita dei talenti e l’introduzione di nuove soluzioni basate su blockchain che plasmeranno il futuro della finanza” ha affermato.

È importante ricordare che Ripple possiede attualmente oltre 60 licenze e registrazioni regolamentari a livello mondiale, compresa l’approvazione della DFSA di Dubai ottenuta a marzo 2025.

L’azienda parteciperà inoltre al Fintech Forward 2025, un evento organizzato da Economist Impact che si terrà a Sakhir, Bahrain, l’8 e 9 ottobre, riunendo legislatori, società fintech e leader bancari per discutere l’evoluzione dell’industria finanziaria globale.

L’espansione globale di Ripple

Questa partnership si inserisce nel percorso di espansione di Ripple nei principali mercati globali.

A Dubai, Ripple ha stretto una collaborazione con Ctrl Alt per rivoluzionare le transazioni immobiliari utilizzando XRP Ledger. Il progetto sfrutta la tecnologia dell’azienda per gestire in modo sicuro i certificati di proprietà su blockchain, con l’obiettivo di rendere le operazioni immobiliari più trasparenti, efficienti e flessibili.

Inoltre, il mese scorso Ripple ha annunciato l’intenzione di portare RLUSD anche in Africa, attraverso nuove collaborazioni con piattaforme di pagamento come Chipper Cash, VALR e Yellow Card.

In Europa, Ripple utilizza il Lussemburgo come base per consentire l’ingresso di RLUSD nel mercato UE, seguendo il nuovo quadro normativo MiCA. L’azienda punta a proporre RLUSD come soluzione di pagamento a norma per i clienti istituzionali, tramite Ripple Payments Europe SA.

La partnership rappresenta un passo logico per le ambizioni del Bahrain nel settore blockchain. Il Paese è stato tra i primi al mondo a regolamentare le crypto e continua ad attrarre grandi operatori in cerca di accesso al mercato e chiarezza normativa in Medio Oriente.