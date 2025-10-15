Ripple collabora con Absa Bank per lanciare un servizio di custodia in Sudafrica

Ripple ha annunciato una partnership strategica con Absa Bank, una delle principali istituzioni finanziarie del Sudafrica, per offrire servizi di custodia di asset digitali destinati ai clienti istituzionali. In base all’accordo, Absa integrerà la tecnologia di custodia di Ripple di livello istituzionale, che permetterà alla banca di fornire soluzioni sicure e scalabili per la conservazione di asset tokenizzati, incluse criptovalute.

La partnership arriva in un momento in cui cresce la domanda di infrastrutture digitali conformi alle normative nei mercati emergenti e si consolida la chiarezza regolamentare sugli investimenti alternativi in Africa.

“La collaborazione con Absa dimostra l’impegno di Ripple nel liberare il potenziale degli asset digitali nel continente. L’Africa sta vivendo un profondo cambiamento nel modo in cui il valore viene conservato e trasferito,” ha dichiarato Reece Merrick, Managing Director di Ripple per Medio Oriente e Africa.

Ripple amplia la sua rete di custodia globale

Today, we’re excited to announce that @AbsaSouthAfrica, one of Africa’s leading financial institutions, is now @Ripple’s first major custody partner in Africa: https://t.co/9FQ5GTxMnK



We’re bringing institutional digital asset custody to South Africa, providing the secure and… — Ripple (@Ripple) October 15, 2025

Con questa collaborazione, la rete di custodia globale di Ripple copre ora Europa, Medio Oriente, Asia-Pacifico, America Latina e Africa, supportando le istituzioni finanziarie che adottano la tokenizzazione e la finanza basata su blockchain.

L’infrastruttura di custodia di Ripple rispetta rigorosi standard operativi, di sicurezza e conformità, consentendo a istituzioni come Absa di entrare nel mondo degli asset digitali mantenendo al contempo la piena aderenza alle normative.

L’espansione in Africa segue altre iniziative del gruppo, come la collaborazione con Chipper Cash, che utilizza la tecnologia di Ripple per i pagamenti cripto, e l’imminente distribuzione della stablecoin RLUSD, ancorata al dollaro statunitense, in mercati africani selezionati.

Africa’s payments landscape is evolving—and crypto-enabled transactions are at the center. 🌍 @chippercashapp and Ripple are teaming up to enable faster, more cost-effective cross-border payments into Africa using Ripple Payments.https://t.co/tA1hO4mtyG — Ripple (@Ripple) March 27, 2025

Secondo il New Value Report 2025 di Ripple, il 64% dei leader finanziari in Medio Oriente e Africa considera la maggiore velocità nei pagamenti e nei regolamenti come il principale motivo per adottare valute basate su blockchain nelle transazioni transfrontaliere.

Con oltre 60 licenze e registrazioni regolamentari a livello globale, Ripple si conferma come uno dei principali fornitori di infrastrutture digitali conformi per banche e società di pagamenti.

Ripple porta la stablecoin RLUSD in Africa

Ripple ha inoltre esteso la diffusione della propria stablecoin Ripple USD (RLUSD), ancorata al dollaro americano, nel continente africano, siglando nuove partnership con le fintech Chipper Cash, VALR e Yellow Card. L’iniziativa offre accesso regolamentato a un dollaro digitale stabile per utenti istituzionali in un’area dove cresce la domanda di infrastrutture affidabili per i pagamenti transfrontalieri.

Lanciata alla fine del 2024, RLUSD è emessa da una società fiduciaria di New York regolamentata dal Department of Financial Services dello Stato e ha superato i 700 milioni di dollari di offerta su Ethereum e XRP Ledger.

Oltre ai pagamenti, RLUSD è impiegata anche in progetti reali: in Kenya, Mercy Corps Ventures la utilizza in programmi di assicurazione contro i rischi climatici. In uno dei progetti, la stablecoin viene trattenuta in escrow e rilasciata automaticamente quando i dati satellitari rilevano condizioni di siccità; un altro pilota fornisce assicurazioni contro le precipitazioni estreme.

Nel luglio 2025, la banca cripto svizzera AMINA, con sede a Zugo, ha inoltre annunciato il supporto a RLUSD, offrendo inizialmente servizi di custodia e trading.