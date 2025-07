Ripple affronta prese di profitto ma ecco 4 motivi per cui il rally di XRP non è ancora finito

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 23, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Negli ultimi giorni, XRP, il token nativo di Ripple, dopo un significativo rally che ha attirato l’attenzione di investitori e trader, ha mostrato segni di prese di profitto. Nonostante questo temporaneo rallentamento, ci sono diversi fattori fondamentali e tecnici che suggeriscono che il trend positivo di XRP potrebbe non essere finito.

In questo articolo analizziamo quattro motivi chiave per cui il potenziale rialzista del token rimane intatto, offrendo una visione approfondita su cosa aspettarsi nei prossimi mesi. Al momento XRP viene scambiato attorno ai $3,47, in crescita del +18,47% rispetto a una settimana fa.

Fonte: Binance

1. Solida base tecnica e livelli di supporto chiave

Dopo il recente picco, XRP ha registrato una fase di consolidamento con prese di profitto che, però, sono avvenute in prossimità di supporti tecnici importanti. L’analisi tecnica evidenzia che XRP continua a mantenersi sopra livelli di supporto a lungo termine, come la media mobile a 50 giorni e alcune zone di domanda storica che hanno dimostrato di reggere in precedenti correzioni.

Questa struttura tecnica sana è un segnale positivo per i trader, perché indica che, nonostante le vendite di breve periodo, la pressione al ribasso non è sufficiente per innescare un crollo più ampio. In molti casi, queste pause rappresentano occasioni per accumulare ulteriori posizioni in vista di un nuovo impulso rialzista.

2. Avanzamento nelle cause legali con la SEC

Uno degli aspetti più rilevanti per il futuro di XRP riguarda l’esito della lunga controversia legale tra Ripple Labs e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Recenti sviluppi hanno mostrato segnali incoraggianti per Ripple, con il tribunale che ha respinto alcune accuse della SEC, portando a un aumento di fiducia tra gli investitori.

Un esito positivo o almeno una soluzione favorevole potrebbe aprire la strada a una maggiore adozione di XRP nei mercati regolamentati, attirando nuovi capitali e sostenendo ulteriormente il prezzo del token. Questo aspetto gioca un ruolo cruciale nel consolidare le prospettive di lungo termine per Ripple.

3. Crescente adozione e partnership strategiche

Ripple ha continuato a espandere la sua rete di partner nel settore dei servizi finanziari e delle rimesse internazionali, settori chiave dove XRP viene utilizzato come strumento per velocizzare e ridurre i costi delle transazioni transfrontaliere.

In partnership with Ctrl Alt and the Dubai @Land_Department, Ripple Custody will deliver scalable and secure storage for the Dubai Land Department’s tokenized real estate title deeds, which have been issued on the XRP Ledger – enabling fractional ownership, transparency, and… — Ripple (@Ripple) July 16, 2025

Partnership con istituzioni bancarie, fintech e società di pagamento in diverse regioni del mondo hanno creato una domanda reale e concreta per XRP, supportando il suo utilizzo pratico oltre alla semplice speculazione di mercato.

Da inizio anno, Ripple è diventata il primo fornitore di servizi di pagamento basati su blockchain autorizzato dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA), consolidando così la sua presenza negli Emirati Arabi Uniti.

UAE RIPPLE MAMO DFSA ZAND.

Hidden Box. pic.twitter.com/pFjTXdyrlU — xx_××_xx (@xxx_x_xxx_x_x) May 19, 2025

La società ha inoltre siglato partnership strategiche con Zand Bank e Mamo, mentre la sua stablecoin RLUSD ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dalla DFSA per l’utilizzo all’interno del Dubai International Financial Centre (DIFC). Attualmente, Ripple vanta oltre 60 licenze regolamentari distribuite a livello globale.

L’incremento dell’adozione funzionale è un elemento che può alimentare una crescita sostenibile del prezzo nel medio-lungo termine.

4. Sentiment di mercato e dinamiche on-chain

Le analisi delle metriche on-chain mostrano un incremento nell’attività degli indirizzi attivi e un aumento del volume di transazioni su XRP Ledger. Questi indicatori suggeriscono un interesse crescente da parte della comunità e degli investitori, segnale che spesso anticipa movimenti di prezzo significativi.

Inoltre, il sentiment generale nel mercato delle criptovalute sta diventando più favorevole, con un rinnovato interesse verso asset con solide fondamenta come XRP. Il coinvolgimento di investitori istituzionali e grandi operatori del settore potrebbe ulteriormente rafforzare il momentum rialzista.

Conclusioni

Nonostante le prese di profitto che caratterizzano spesso le fasi di rally, XRP mantiene un potenziale significativo grazie a fondamentali solidi, progressi legali, partnership strategiche e segnali tecnici incoraggianti.

Per gli investitori che guardano oltre il breve termine, questi quattro motivi rappresentano una valida ragione per non sottovalutare la possibilità di nuovi rialzi per il token di Ripple. Come sempre, è importante monitorare l’evoluzione del mercato con attenzione ma l’orizzonte per XRP appare ancora promettente.