Rimbalzo di XRP alle porte? Un indicatore è ai minimi degli ultimi 6 mesi
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Il mercato di XRP potrebbe essere vicino a un significativo punto di svolta. Secondo l’analista di mercato Xaif Crypto, lo Spent Output Profit Ratio (SOPR) di XRP è sceso a 0,95, il livello più basso degli ultimi sei mesi.
Il SOPR è un indicatore on-chain chiave che misura se le monete trasferite in una giornata specifica sono state vendute a profitto o perdita. Valori inferiori a 1 indicano che i detentori stanno vendendo in perdita, spesso segnalando potenziali fasi di capitolazione e creando le condizioni per un rimbalzo.
Storicamente, il SOPR di XRP ha anticipato inversioni di prezzo importanti. L’ultima volta che aveva toccato 0,92 – il 7 aprile 2025 – XRP è schizzato del 35%, passando da $1,90 a $2,58 in pochi giorni. Gli operatori ora osservano attentamente, con la possibilità che si stia formando un pattern simile.
Xaif Crypto ha commentato:
“Con un minimo vicino a $2,38, il prossimo potenziale target è $3,10–$3,35.”
Attualmente XRP è scambiato a $2,52, appena sopra i recenti minimi. Se la storia dovesse ripetersi, gli analisti intravedono un potenziale rialzo fino a $3,10–$3,35, in virtù di un rinnovato interesse sia degli investitori retail sia istituzionali.
Analisi tecnica: attenzione al pattern ABC
Secondo l’analista Lingrid, XRP mostra segnali di pressione d’acquisto reattiva, suggerendo un possibile squeeze mentre il recente ritracciamento si sviluppa in un pattern correttivo ABC. Questo setup tecnico sta catturando l’attenzione dei trader, poiché la moneta si avvicina a zone critiche di supporto e resistenza che potrebbero definire la prossima mossa direzionale.
Lingrid individua il livello di $2,50 come supporto chiave da mantenere per preservare lo slancio rialzista. Una rottura di questa soglia potrebbe aprire la strada a ulteriori ribassi, con possibile discesa fino a $2,30.
Al contrario, se i compratori riusciranno a difendere il supporto, XRP potrebbe riprendere il trend rialzista, con la resistenza a $2,85–$2,90 che fungerà da primo ostacolo. Superando questa fascia, la strada verso il target di $3,18 si aprirebbe, segnando un rimbalzo più significativo.
Livelli chiave e scenari
XRP si trova quindi a un punto tecnico cruciale:
- Supporto critico: $2,50
- Resistenze intermedie: $2,85–$2,90
- Target rialzista: $3,10–$3,35 / $3,18
Mantenere il supporto di $2,50 potrebbe rilanciare il momentum rialzista, mentre una rottura rischia di portare a una correzione più marcata. Gli operatori devono monitorare attentamente prezzo e volume per valutare se sarà possibile una continuazione del trend rialzista o se invece ci sarà una discesa più profonda.
Conclusione
Il SOPR di XRP ai minimi da sei mesi segnala un possibile punto di inversione di mercato. La capitolazione vicino a $2,38 in passato ha preceduto rimbalzi rapidi, con rally che hanno superato il 35% e target tecnici fino a $3,10–$3,35.
Dal punto di vista tecnico, il futuro di XRP dipende dal supporto $2,50 e dal pattern correttivo ABC. Tenere questo livello potrebbe alimentare un rimbalzo verso $2,90–$3,18, mentre una rottura aprirebbe la strada a un calo fino a $2,30. Questi livelli chiave offrono indicazioni chiare per ingressi, uscite e gestione del rischio.
- Il discorso di Powell potrebbe provocare un altro crollo del mercato crypto
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 13 ottobre 2025 – L’attesa per la decisione della SEC
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 14 ottobre 2025 – Prezzo di XRP: la previsione di ChatGPT
- Il prezzo di XRP vicino a una svolta con l’arrivo dell’ETF di Grayscale
- L’AI spiega come diventare milionari in fretta con XRP
- Il discorso di Powell potrebbe provocare un altro crollo del mercato crypto
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 13 ottobre 2025 – L’attesa per la decisione della SEC
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 14 ottobre 2025 – Prezzo di XRP: la previsione di ChatGPT
- Il prezzo di XRP vicino a una svolta con l’arrivo dell’ETF di Grayscale
- L’AI spiega come diventare milionari in fretta con XRP