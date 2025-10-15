Rimbalzo di XRP alle porte? Un indicatore è ai minimi degli ultimi 6 mesi

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 15, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato di XRP potrebbe essere vicino a un significativo punto di svolta. Secondo l’analista di mercato Xaif Crypto, lo Spent Output Profit Ratio (SOPR) di XRP è sceso a 0,95, il livello più basso degli ultimi sei mesi.

Il SOPR è un indicatore on-chain chiave che misura se le monete trasferite in una giornata specifica sono state vendute a profitto o perdita. Valori inferiori a 1 indicano che i detentori stanno vendendo in perdita, spesso segnalando potenziali fasi di capitolazione e creando le condizioni per un rimbalzo.

📊 #XRP SOPR just dropped to 0.95 lowest in 6 months!



Last time SOPR hit 0.92 (Apr 7), XRP bounced +35% from $1.90 → $2.58.

Now with a low near $2.38, next potential target: $3.10–$3.35 pic.twitter.com/LVj3lINXpa — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) October 13, 2025

Storicamente, il SOPR di XRP ha anticipato inversioni di prezzo importanti. L’ultima volta che aveva toccato 0,92 – il 7 aprile 2025 – XRP è schizzato del 35%, passando da $1,90 a $2,58 in pochi giorni. Gli operatori ora osservano attentamente, con la possibilità che si stia formando un pattern simile.

Xaif Crypto ha commentato:

“Con un minimo vicino a $2,38, il prossimo potenziale target è $3,10–$3,35.”

Attualmente XRP è scambiato a $2,52, appena sopra i recenti minimi. Se la storia dovesse ripetersi, gli analisti intravedono un potenziale rialzo fino a $3,10–$3,35, in virtù di un rinnovato interesse sia degli investitori retail sia istituzionali.

Andamento prezzo XRP – Fonte: Google Finanza

Analisi tecnica: attenzione al pattern ABC

Secondo l’analista Lingrid, XRP mostra segnali di pressione d’acquisto reattiva, suggerendo un possibile squeeze mentre il recente ritracciamento si sviluppa in un pattern correttivo ABC. Questo setup tecnico sta catturando l’attenzione dei trader, poiché la moneta si avvicina a zone critiche di supporto e resistenza che potrebbero definire la prossima mossa direzionale.

Fonte: Cryptolingrid

Lingrid individua il livello di $2,50 come supporto chiave da mantenere per preservare lo slancio rialzista. Una rottura di questa soglia potrebbe aprire la strada a ulteriori ribassi, con possibile discesa fino a $2,30.

Al contrario, se i compratori riusciranno a difendere il supporto, XRP potrebbe riprendere il trend rialzista, con la resistenza a $2,85–$2,90 che fungerà da primo ostacolo. Superando questa fascia, la strada verso il target di $3,18 si aprirebbe, segnando un rimbalzo più significativo.

Livelli chiave e scenari

XRP si trova quindi a un punto tecnico cruciale:

Supporto critico: $2,50

$2,50 Resistenze intermedie: $2,85–$2,90

$2,85–$2,90 Target rialzista: $3,10–$3,35 / $3,18

Mantenere il supporto di $2,50 potrebbe rilanciare il momentum rialzista, mentre una rottura rischia di portare a una correzione più marcata. Gli operatori devono monitorare attentamente prezzo e volume per valutare se sarà possibile una continuazione del trend rialzista o se invece ci sarà una discesa più profonda.

Conclusione

Il SOPR di XRP ai minimi da sei mesi segnala un possibile punto di inversione di mercato. La capitolazione vicino a $2,38 in passato ha preceduto rimbalzi rapidi, con rally che hanno superato il 35% e target tecnici fino a $3,10–$3,35.

Dal punto di vista tecnico, il futuro di XRP dipende dal supporto $2,50 e dal pattern correttivo ABC. Tenere questo livello potrebbe alimentare un rimbalzo verso $2,90–$3,18, mentre una rottura aprirebbe la strada a un calo fino a $2,30. Questi livelli chiave offrono indicazioni chiare per ingressi, uscite e gestione del rischio.