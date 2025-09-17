Rally lampo per MYX: il token rincorre il nuovo massimo storico

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

MYX Finance (MYX) ha registrato un rialzo superiore al 45% nelle ultime 24 ore, riportando il token al centro dell’attenzione nel mercato delle criptovalute e puntando nuovamente verso il suo massimo storico.

Questa sorprendente ripresa è stata sostenuta da una forte pressione di acquisto, evidenziata da indicatori tecnici molto positivi come il Balance of Power (BoP) in territorio rialzista.

L’asset ora mira a superare una resistenza critica posta a 19 dollari, mentre il sostegno intorno a 14,95 dollari rimane fondamentale per mantenere il momentum in caso di debolezza.

Ripresa e dinamiche di mercato di MYX

Il recupero di MYX nelle ultime 24 ore è stato uno dei movimenti più significativi tra le criptovalute, con un incremento di prezzo di oltre il 45%, che segue un periodo di calo e volatilità.

Il principale fattore alla base di questo rally è stata la crescita della domanda e una pressione d’acquisto molto marcata, confermata dal valore positivo e crescente del Balance of Power, che misura il rapporto tra chi compra e chi vende.

Un BoP a 0,87 indica una netta predominanza degli acquirenti, elemento che rafforza le aspettative di ulteriore crescita. Parallelamente, l’open interest nei contratti futures di MYX ha registrato un aumento del 6%, arrivando a 208 milioni di dollari, segno che nuovi capitali stanno entrando nel mercato e supportando la tendenza rialzista.

Gli investitori più grandi, le cosiddette “whale”, stanno accumulando token MYX aumentando il loro peso sul mercato. Queste operazioni di accumulo, insieme all’eliminazione di posizioni short per oltre 50 milioni di dollari, contribuiscono al rafforzamento del trend rialzista.

Inoltre, l’attesa per l’aggiornamento V2 di MYX, che introdurrà miglioramenti come trading senza slippage e funzioni cross-chain, crea ulteriore entusiasmo in ottica di medio-lungo termine, dando fiducia alla comunità e agli investitori.

Prospettive e livelli chiave da monitorare

Il prossimo obiettivo tecnico per MYX è la rottura della resistenza posta intorno ai 19 dollari, valore corrispondente al massimo storico recente. Un superamento deciso di questa soglia potrebbe aprire la strada a nuovi record di prezzo, considerando anche il forte interesse speculativo e la liquidità confermata dal mercato futures.

Tuttavia, rimangono rischi significativi: una caduta sotto al supporto di 14,95 dollari potrebbe indebolire la tenuta dei compratori, portando a una possibile correzione verso livelli più bassi, attorno a 11,78 dollari.

In sintesi, MYX Finance sta vivendo una fase di forte ripresa sostenuta da solide dinamiche di mercato e segnali tecnici ottimisti. Il token si avvicina a livelli di prezzo chiave che potrebbero confermare un ulteriore rialzo o, in caso di cedimento, suggerire più cautela agli investitori.

Il myx di una domanda crescente, attività espansa sui futures e innovazioni tecniche fa di MYX un asset interessante da seguire da vicino nel panorama delle criptovalute. E in un mercato crypto così dinamico, piattaforme innovative come Best Wallet possono fare tutta la differenza del mondo per cogliere al volo le opportunità migliori.

