Rally in arrivo per XRP? L’effetto Brale e RLUSD sulle previsioni di novembre

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 22, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’emittente di stablecoin Brale ha ufficialmente scelto XRP Ledger come piattaforma per le stablecoin regolamentate. Questo sviluppo rafforza la posizione di XRP nel settore dei pagamenti e potrebbe avere ripercussioni positive sul prezzo di Ripple per il mese di novembre.

Brale lancia stablecoin regolamentate su XRPL

L’azienda ha ufficializzato l’annuncio attraverso il proprio account ufficiale su X (ex Twitter), sottolineando un passo significativo nella propria strategia di espansione nel settore delle valute digitali regolamentate.

We're thrilled to share that regulated stablecoins are now live on the XRP Ledger.



Brale supports issuing & managing stablecoins directly on XRPL, bringing compliant, programmable digital dollars to one of the most proven payment networks in crypto. @RippleXDev pic.twitter.com/vWBlueMtpa — brale (@brale_xyz) October 21, 2025

Con questa iniziativa, Brale introduce la possibilità di emettere e gestire stablecoin direttamente sull’XRP Ledger (XRPL), sfruttando le caratteristiche distintive della rete: transazioni veloci, costi estremamente bassi e un’elevata sicurezza.

L’integrazione permette di portare dollari digitali conformi alle normative (compliant) e completamente programmabili su una delle infrastrutture blockchain più affidabili e consolidate dell’ecosistema crypto. Questo rappresenta un passo importante verso la fusione tra finanza tradizionale e tecnologie decentralizzate, aprendo la strada a nuovi modelli di pagamento, liquidità e interoperabilità tra istituzioni.

La scelta di XRPL è strategica: la rete è conosciuta per i bassi costi e le transazioni rapide. Inoltre, Ripple, con @RippleXDev, ha costruito un forte ecosistema di sviluppatori. La combinazione di questi fattori rende XRPL particolarmente attraente per l’emissione di stablecoin regolamentate.

Un momentum rialzista per novembre

Il tempismo di questo annuncio coincide con segnali tecnici positivi per il prezzo di XRP. La nostra analisi del prezzo di Ripple di oggi mostra che XRP continua a mantenersi stabilmente sopra il supporto settimanale di $1,97. Questa struttura rimane quindi rialzista nonostante le recenti correzioni.

Analisi prezzo XRP – 22 ottobre (Fonte: TradingView)

Secondo la nostra analisi, una rottura sopra i $2,50 potrebbe innescare un rally verso i $3,00 e $3,64 a novembre, segnando una nuova fase di espansione. Attualmente, XRP viene scambiato a $2,42, con una forchetta giornaliera tra $2,42 e $2,55, che indica una moderata volatilità.

Livelli chiave del prezzo di Ripple per i trader crypto

Il volume di scambio di 130,33 milioni di XRP indica una partecipazione attiva. Sul grafico a 4 ore, si nota una resistenza intorno a $2,55, mentre XRP sta ritracciando verso la zona di supporto a $2,40, segno di pressione di vendita a breve termine.

Detto questo, XRP mantiene comunque un guadagno annuale del 345%, riflettendo la fiducia duratura degli investitori. Solo una rottura sotto $1,97 indebolirebbe la struttura, segnalando una possibile correzione più profonda.

L’adozione di RLUSD può rafforzare le prospettive di XRP

La partnership con Brale aumenta l’utilità dell’XRP Ledger. Inoltre la stablecoin di Ripple, ottiene ora nuovi canali di distribuzione. Le stablecoin regolamentate rappresentano un mercato in forte crescita, poiché sempre più aziende cercano soluzioni sicure per i pagamenti digitali.

Questo sviluppo si inserisce nella tendenza più ampia di adozione istituzionale: banche e fintech stanno esplorando soluzioni blockchain per i pagamenti transfrontalieri, e XRP Ledger offre l’infrastruttura ideale per questo.

Prospettive del prezzo di Ripple per novembre

I nostri analisti crypto restano ottimisti sulle previsioni di XRP per il 2025. La combinazione tra forza tecnica e sviluppo fondamentale supporta la possibilità di ulteriore crescita. Novembre potrebbe essere un mese decisivo: un rally verso $3,64, come abbiamo visto, non è da escludere.

Tuttavia, raccomandiamo prudenza: i trader dovrebbero monitorare la zona di prezzo tra $2,50 e $2,59. Il recupero di questi livelli annullerebbe la tendenza ribassista. Finché XRP non riconquista l’ex supporto a $2,71, il rischio macro rimane elevato.

App di mining con tecnologia AI

In questo contesto di mercato in continua evoluzione, Pepenode si distingue con lo sviluppo di un’app di crypto mining innovativa e accessibile a tutti. L’obiettivo del progetto è quello di democratizzare il mining rendendolo disponibile anche a chi non dispone di attrezzature costose o competenze tecniche avanzate.

Attraverso un’interfaccia intuitiva e un approccio ludico e interattivo, l’app permetterà agli utenti di fare mining di criptovalute direttamente dal proprio smartphone, trasformando un processo tradizionalmente complesso in un’esperienza coinvolgente e formativa.

Forget GPUs and rigs.



Pepenode turns mining into a game anyone can play ⛏🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/w1AOZSU7rq — PEPENODE (@pepenode_io) October 22, 2025

Il modello di Pepenode combina educazione, gamification e reddito passivo: gli utenti non solo potranno apprendere in modo semplice i principi del mining e della blockchain, ma anche guadagnare ricompense reali per la loro attività e partecipazione.

Questa iniziativa mira a creare una nuova generazione di utenti crypto consapevoli, favorendo la diffusione della conoscenza e l’adozione mainstream delle tecnologie decentralizzate. In prospettiva, l’app di Pepenode potrebbe diventare un punto di riferimento per chi desidera entrare nel mondo del mining in modo sicuro, sostenibile e alla portata di tutti.