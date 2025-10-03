Rally di XRP: whale e istituzioni accendono i motori!

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento.

Le whale hanno acquistato circa 250 milioni di token XRP negli ultimi giorni. Questi acquisti, dal valore di circa 740 milioni di dollari, stanno determinando un chiaro cambiamento nel sentiment di mercato. Anche attori istituzionali come SBI Holdings e VivoPower stanno ampliando le loro posizioni in XRP. Questo solleva la domanda se il prezzo di XRP si stia preparando a un nuovo massimo storico, sopra quota $4.

Il prezzo di XRP riceve nuovo slancio grazie ai maxi-acquisti delle whale

I dati on-chain mostrano che i wallet con più di 10 milioni di XRP hanno accumulato token in un breve periodo. Questa concentrazione di capitale spesso porta a rapidi movimenti di mercato. L’afflusso non proviene solo da whale private ma anche da aziende che utilizzano XRP per la gestione della tesoreria.

In Giappone, SBI Holdings ha recentemente aumentato la sua posizione, mentre VivoPower ha allocato 121 milioni di dollari per XRP. Operazioni di questo tipo, inoltre, alimentano la speculazione che l’approvazione di un ETF su XRP possa essere sempre più vicina. Quando gli investitori istituzionali compiono mosse di questo genere, la fiducia nel mercato tende a rafforzarsi ulteriormente.

250 million $XRP bought by whales in 48 hours!

XRP rompe un cruciale pattern tecnico

I grafici tecnici di XRP mostrano che il prezzo è uscito da un triangolo simmetrico. Questo pattern viene spesso interpretato come un segnale di possibile continuazione del trend in corso. Secondo gli analisti crypto, una rottura sopra i $3,13 (livello di ritracciamento Fibonacci 0,5) indicherebbe che la strada verso livelli più alti è aperta. Una zona di prezzo chiave si trova a $4,40. Allo stesso tempo, altri analisti avvertono che un rifiuto a $3,13 potrebbe causare un ritorno verso i supporti intorno a $2,65 o $2,40.

Inoltre, l’Indice di Forza Relativa (RSI) mostra segnali di condizioni di ipercomprato, il che significa che il prezzo di XRP è salito rapidamente in poco tempo e che una correzione è possibile se i livelli di supporto non reggono. Anche la stabilità del prezzo di Bitcoin rimane un fattore determinante.

#XRP – Ready to Move… But Where?



This is a simple post, but I think it's very effective!



If we close above $3.13 (the Fib 0.5 level), we could reach a minimum of $4.40. However, if we get rejected at that level, we might drop down to $2.65 or even $2.40.



It’s up to… pic.twitter.com/0JpWdeqyqN — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) October 2, 2025

Sviluppi normativi su Ripple e dinamiche di mercato

L’aumento del prezzo di XRP coincide con una maggiore chiarezza normativa, in modo particolare a seguito della chiusura della causa legale tra Ripple e la SEC. In passato, ogni passo in questo processo giudiziario ha avuto un impatto sull’andamento del prezzo. Ora che questa spada di Damocle non pende più sulla testa di XRP, la strada a una più ampia adozione da parte degli investitori istituzionali.

Allo stesso tempo, l’open interest nei contratti derivati su XRP è aumentato del 12%, segnalando una crescita delle posizioni speculative da parte dei trader. Storicamente, forti movimenti di prezzo si verificano spesso quando gli acquisti delle whale si combinano con un aumento della leva finanziaria. Insomma, sembra ci sono pochi dubbi sul fatto che XRP sia una tra le migliori crypto da comprare a ottobre 2025.

