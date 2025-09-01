Rally di Story Protocol: +35% grazie al buyback e al listing su Upbit

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 1, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Negli ultimi 7 giorni, Story Protocol ha registrato un impressionante rally (+35% circa), superando la performance di criptovalute di primo piano come Bitcoin ed Ethereum. Questo notevole balzo in avanti è stato innescato da un buyback da 82 milioni di dollari da parte di Heritage Distilling e supportato da una nuova quotazione sul mercato coreano tramite l’exchange Upbit.

La notizia segna un significativo cambiamento nel panorama degli investimenti crypto, evidenziando un rinnovato interesse istituzionale verso token legati alla proprietà intellettuale digitale e rafforzando la fiducia degli investitori in questo settore emergente.

Story Protocol: un rally storico spinto da buyback e nuovo listing

Il buyback da 82 milioni di dollari, promosso da Heritage Distilling, ha rappresentato il motore principale del rally di Story Protocol, incrementando sensibilmente la domanda e promuovendo un rialzo del prezzo del token IP. Questa mossa strategica ha inviato un segnale forte di fiducia, sottolineato dall’intervento di market maker di rilievo come Wintermute e Selini, che hanno fornito la liquidità necessaria per stabilizzare il mercato in un momento di grande volatilità.

Fonte: TradingView

La quotazione su Upbit ha giocato un ruolo chiave nell’aumento del volume di scambio, contribuendo a circa il 30% del volume giornaliero e attirando sia investitori retail sia istituzionali. Questo listing ha ampliato significativamente l’accesso al token, rafforzando la percezione positiva e l’interesse verso Story Protocol.

Rispetto ai movimenti relativamente stabili di Bitcoin ed Ethereum nello stesso periodo, il rally di Story Protocol evidenzia come token più di nicchia, ma con caratteristiche innovative come l’IP digitale, possano sovraperformare in contesti favorevoli. L’aumento della liquidità, pari a quasi 19 volte il volume precedente, sottolinea l’importanza del supporto istituzionale per sostenere le dinamiche di mercato.

Analisti del settore evidenziano come eventi simili, quali le performance di Aptos e Sei dopo i loro listing, siano indicatori di una maggiore adozione e fiducia degli investitori nel lungo termine. Questi trend testimoniano come le operazioni strategiche di buyback e quotazione possano fungere da catalizzatori di crescita rilevanti per i progetti crypto emergenti.

Con l’entusiasmo crescente attorno a Story Protocol, è interessante esplorare un altro progetto in ascesa, Best Wallet Token, che sta rivoluzionando l’esperienza crypto con la sua prevendita record.

Best Wallet Token ($BEST): un utility token promettente

Best Wallet Token ($BEST) è l’utility token di Best Wallet, uno dei wallet crypto non-custodial più avanzati al mondo, che supporta oltre 60 blockchain e si distingue per sicurezza, efficienza e una vasta gamma di funzionalità integrate.

Nel 2025, $BEST si sta affermando come uno dei token di governance e utilità più seguiti, con una prevendita che ha superato i 15 milioni di dollari. Attualmente, il prezzo per acquistare un token BEST è di 0,025575 dollari. Il token offre commissioni ridotte, possibilità di staking con APY dinamico, diritti di voto nella governance della piattaforma e un sistema di gamification che stimola la partecipazione quotidiana.

Come comprare $BEST:

Scaricare e configurare l’app Best Wallet su Google Play o App Store, attivando l’autenticazione a due fattori

Depositare ETH o USDT, oppure acquistarli direttamente tramite carta di credito o debito

Accedere alla sezione “Upcoming Tokens” all’interno dell’app per trovare la prevendita di $BEST

Scegliere il metodo di pagamento preferito e confermare l’acquisto

La semplicità del processo combinata all’accessibilità del token rende Best Wallet Token una delle opportunità più interessanti del panorama crypto attuale. Per continuare a seguire il progetto, è possibile collegarsi alle sue pagine/canali social: X, Discord e Telegram.