Previsione Prezzi

Rally di OKB: il token è esploso negli ultimi 30 giorni. Perché?

OKB
Autore
Lucio Prosperi
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

OKB è il token nativo di OKX, uno dei più grandi exchange di criptovalute a livello mondiale. Nato per alimentare l’ecosistema OKX, OKB svolge un ruolo cruciale come utility token, offrendo funzioni di pagamento delle fee, partecipazione ad attività di staking e supporto alle transazioni su blockchain dedicate.

Questo articolo analizza il forte rally di OKB nell’ultimo mese, esplorando le ragioni che hanno portato a un’impennata del suo valore mai vista prima. Per capire cosa ha scatenato questo boom, analizziamo i fattori chiave che hanno spinto OKB verso nuovi massimi.

I motivi del rally di OKB: scarsità, innovazione e utilità

Il prezzo di OKB è esploso nell’ultimo mese grazie a diversi fattori che stanno ridefinendo il suo valore sul mercato. Ecco i principali:

  • Token burn massiccio: OKX ha bruciato oltre 65 milioni di OKB, cancellando circa il 52% dell’offerta circolante e fissando la quantità totale a 21 milioni. Questo processo, simile al modello deflazionistico di Bitcoin, ha aumentato drasticamente la scarsità del token, stimolando la domanda da parte degli investitori.
  • Ecosistema X Layer: OKB è diventato l’unico token gas della nuova blockchain X Layer, basata su tecnologia zkEVM, che promette fino a 5.000 transazioni per secondo con commissioni quasi nulle. Questa innovazione tecnica rafforza l’utilità e rende OKB un elemento centrale nelle operazioni blockchain di OKX.
  • Consolidamento tecnico: nonostante la rapida crescita, OKB mantiene saldamente il prezzo sopra importanti medie mobili, segno di forza tecnica e sostenibilità del trend rialzista.
  • Conversione OKT-OKB: la chiusura imminente della vecchia OKTChain ha portato alla conversione di oltre 1,3 milioni di token OKT in OKB, aumentando ulteriormente la domanda e il valore percepito.

Questi elementi hanno spinto il rally di OKB, che sembra più strutturale che temporaneo. E mentre OKB infiamma il mercato, un’altra criptovaluta legata a wallet multi-chain sta guadagnando attenzione come interessante alternativa.

Best Wallet: un’alternativa da tenere d’occhio

In un mercato che si evolve continuamente emerge anche Best Wallet, il cui token BEST ha recentemente superato i 15 milioni di dollari raccolti in prevendita.

La forza di BEST risiede nel suo supporto multi-chain, con oltre 60 blockchain integrate, e nelle funzionalità che premiano gli utenti, come sconti sulle fee, rendimenti per lo staking fino al 90% annuo e l’accesso anticipato a nuovi token tramite la sua piattaforma.

Best Wallet punta anche sulla sicurezza con funzioni di biometria e alert antifrode, oltre a offrire una user experience senza la necessità di verifica tramite KYC per le funzioni base.

Questa combinazione fatta di innovazione e approccio user-first sta posizionando Best Wallet come una valida alternativa nel settore, pronta a sfidare i wallet tradizionali e a conquistare una fetta significativa del mercato DeFi.

Per saperne di più e non perdervi nemmeno un aggiornamento, potete seguire le pagine social del progetto: X, Discord e Telegram.

Logo

editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Lucio Prosperi
