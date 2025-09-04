Rally di OKB: il token è esploso negli ultimi 30 giorni. Perché?

OKB è il token nativo di OKX, uno dei più grandi exchange di criptovalute a livello mondiale. Nato per alimentare l’ecosistema OKX, OKB svolge un ruolo cruciale come utility token, offrendo funzioni di pagamento delle fee, partecipazione ad attività di staking e supporto alle transazioni su blockchain dedicate.

Questo articolo analizza il forte rally di OKB nell’ultimo mese, esplorando le ragioni che hanno portato a un’impennata del suo valore mai vista prima. Per capire cosa ha scatenato questo boom, analizziamo i fattori chiave che hanno spinto OKB verso nuovi massimi.

I motivi del rally di OKB: scarsità, innovazione e utilità

Il prezzo di OKB è esploso nell’ultimo mese grazie a diversi fattori che stanno ridefinendo il suo valore sul mercato. Ecco i principali:

Token burn massiccio : OKX ha bruciato oltre 65 milioni di OKB, cancellando circa il 52% dell’offerta circolante e fissando la quantità totale a 21 milioni. Questo processo, simile al modello deflazionistico di Bitcoin, ha aumentato drasticamente la scarsità del token, stimolando la domanda da parte degli investitori.

: OKX ha bruciato oltre 65 milioni di OKB, cancellando circa il 52% dell’offerta circolante e fissando la quantità totale a 21 milioni. Questo processo, simile al modello deflazionistico di Bitcoin, ha aumentato drasticamente la scarsità del token, stimolando la domanda da parte degli investitori. Ecosistema X Layer : OKB è diventato l’unico token gas della nuova blockchain X Layer, basata su tecnologia zkEVM, che promette fino a 5.000 transazioni per secondo con commissioni quasi nulle. Questa innovazione tecnica rafforza l’utilità e rende OKB un elemento centrale nelle operazioni blockchain di OKX.

: OKB è diventato l’unico token gas della nuova blockchain X Layer, basata su tecnologia zkEVM, che promette fino a 5.000 transazioni per secondo con commissioni quasi nulle. Questa innovazione tecnica rafforza l’utilità e rende OKB un elemento centrale nelle operazioni blockchain di OKX. Consolidamento tecnico : nonostante la rapida crescita, OKB mantiene saldamente il prezzo sopra importanti medie mobili, segno di forza tecnica e sostenibilità del trend rialzista.

: nonostante la rapida crescita, OKB mantiene saldamente il prezzo sopra importanti medie mobili, segno di forza tecnica e sostenibilità del trend rialzista. Conversione OKT-OKB: la chiusura imminente della vecchia OKTChain ha portato alla conversione di oltre 1,3 milioni di token OKT in OKB, aumentando ulteriormente la domanda e il valore percepito.

Questi elementi hanno spinto il rally di OKB, che sembra più strutturale che temporaneo. E mentre OKB infiamma il mercato, un’altra criptovaluta legata a wallet multi-chain sta guadagnando attenzione come interessante alternativa.

