Questo il prezzo massimo di XRP secondo gli analisti

Le previsioni degli esperti e dell'intelligenza artificiale concordano sulla capacità di XRP di ripresa dopo un periodo difficile.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 20, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP non viene più scambiato ai livelli di un tempo, ma l’obiettivo resta invariato. Ecco quale potrebbe essere il suo nuovo traguardo di prezzo.

Un XRP in ripresa e più stabile

Dopo un inizio d’anno brillante, il percorso di XRP non si è rivelato privo di ostacoli. Nel corso dei mesi sono emerse difficoltà. Il prezzo ha registrato cali, fasi di volatilità e previsioni di prezzo contrastanti.

Pur avendo superato più volte la soglia dei 3 dollari, il valore di XRP di recente è sceso, attestandosi intorno ai 2,50 dollari dopo un incremento giornaliero superiore al 5%.

Il futuro di XRP, però, potrebbe rimanere promettente, sostenuto da una maggiore chiarezza normativa e dal crescente numero di ETF legati al settore delle criptovalute in attesa di approvazione.

Le decisioni definitive su questi ETF, attese tra il 18 e il 25 ottobre, stanno subendo ritardi da parte della SEC, ma il clima resta positivo per le richieste presentate da società come Grayscale, Bitwise, 21 Shares e altre.

Questa situazione potrebbe alimentare la domanda di XRP, favorendone una diffusione maggiore e offrendo nuove opportunità a chi cerca di ottenere profitti nel mondo delle criptovalute.

Xrp (XRP) 24h 7d 30d 1y All time

Un’evoluzione dei prezzi legata agli ETF

Con la possibilità di un taglio dei tassi d’interesse nelle prossime riunioni della Federal Reserve statunitense, il contesto potrebbe tornare favorevole agli asset più rischiosi, tra cui XRP.

Sebbene attualmente il prezzo rimanga sotto i 2,50 dollari, le proiezioni di Coincodex indicano un valore superiore a 2,54 dollari entro la fine dell’anno.

Secondo diverse analisi, compresi i modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT, l’andamento degli ETF potrebbe influenzare parecchio il prezzo dell’asset. Gli effetti positivi potrebbero manifestarsi già entro il 31 dicembre 2025.

Nello scenario più ottimistico, le stime di prezzo collocano XRP tra 7 e 8 dollari, anche se una fascia più realistica sarebbe compresa tra 3 e 5 dollari.

Le previsioni basate sull’intelligenza artificiale di ChatGPT attribuiscono a XRP oltre il 60% di probabilità di superare i 3 dollari entro la fine dell’anno.

Al di là dei numeri, resta una certezza: XRP continua a essere una delle criptovalute con il maggiore potenziale, soprattutto in vista del possibile arrivo degli ETF.