Questo famoso analista ha previsto un forte trend rialzista per XRP

Un noto analista sostiene che il token di Ripple stia entrando in una fase che definisce “full porting”, un processo che precede spesso un rally esplosivo dopo anni di consolidamento.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 29, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il famoso analista finanziario e CEO di Global Macro Investor, Raoul Pal, sostiene che il token di Ripple stia entrando in una fase che definisce “full porting”, ovvero un processo che, secondo l’esperto, precede spesso un rally esplosivo dopo anni di consolidamento.

XRP sta ripetendo i cicli passati

L’esperto ha condiviso un grafico che traccia l’andamento di XRP nel corso di dieci anni. Si notano diversi lunghi periodi in cui l’asset ha oscillato lateralmente all’interno di cunei discendenti o triangoli discendenti prima di registrare un forte rialzo.

XRP… in the process of Full Porting… pic.twitter.com/U06LyPqvX1 — Raoul Pal (@RaoulGMI) August 29, 2025

Raoul Pal ha notato che la configurazione attuale dell’asset assomiglia a due cicli passati, entrambi culminati con forti rialzi. Per l’esperto XRP si trova ora nella fase che lui definisce “full porting”: dopo anni di compressione sta per entrare in una fase rialzista.

Nel caso di XRP, la compressione si riferisce a un asset bloccato in range sempre più ristretti, con una volatilità in calo. L’espansione avviene quando l’asset sfonda le resistenze, spesso dando il via a un’impennata parabolica.

Nel grafico del token di Ripple si notano quattro strutture. Tra il 2014 e il 2017, il token è stato scambiato all’interno di un triangolo discendente prima di sfondarlo e innescare un trend rialzista. Dal 2018 al 2020, ha ripetuto lo stesso schema, questa volta all’interno di un cuneo discendente, prima di registrare un rally alla fine del 2020.

Un terzo ciclo ha preso forma dal 2021 al 2023, quando XRP è scivolato in un altro cuneo poggiato su supporto a lungo termine. Quel periodo si è concluso con un breakout nel 2023 e all’inizio del 2024. Ora l’asset sta scambiando all’interno di un triangolo ascendente, formato sotto la soglia dei 3 dollari.

XRP sta per registrare un breakout?

Al momento XRP sta scambiando intorno ai 2,90 dollari, in calo del 3,4% nelle ultime 24 ore e di circa il 7% sul timeframe settimanale. L’asset sta continuando a incontrare una forte resistenza a 3 dollari, livello che ha faticato a recuperare dal rally del 2021.

Grafico del valore di XRP. Fonte: CoinMarketCap

XRP potrebbe presto rompere la struttura attuale e innescare un forte aumento. Per esempio nel 2021, l’asset è salito da 0,20 dollari a oltre 2 dollari una volta rotto il consolidamento.

Con Best Wallet è possibile monitorare l’andamento di XRP e gestire l’asset. Si tratta di un nuovo wallet crypto che supporta diverse blockchain. Inoltre, per garantire una sicurezza utilizza la crittografia MPC-CMP di Fireblocks.

Nell’app sono presenti diverse funzionalità, come “Upcoming Tokens”, una sezione per accedere alle prevendite crypto più promettenti. Inoltre, gli utenti possono convertire le crypto in valuta fiat tramite le integrazioni con MoonPay e Alchemy Pay.

Il token nativo BEST, attualmente in prevendita, serve per sbloccare le funzionalità premium. Inoltre, i titolari possono ottenere diversi vantaggi come lo sconto sulle fees e le ricompense di staking più elevate.







