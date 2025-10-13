Questo esperto ha previsto un rally del 15% per Dogecoin

Dogecoin si trova intorno a 0,20$ dopo una settimana caratterizzata da forti oscillazioni. Un analista, però, intravede un rialzo a breve.

Negli ultimi sette giorni il valore di Dogecoin ha perso oltre il 18%, come conseguenza del brusco calo che ha colpito l’intero mercato crypto venerdì scorso. Nonostante questa correzione importante, nelle ultime 24 ore il prezzo ha registrato una crescita del 9,5%.

Dogecoin si trova in una fase di equilibrio temporaneo

Alcuni esperti del settore crypto hanno notato che negli ultimi giorni DOGE ha disegnato una struttura tipica che si vede spesso durante le fasi di correzione delle altcoin.

Prima c’è stata una vendita repentina, seguita da un breve rimbalzo, poi un movimento laterale, un’altra leggera discesa e infine una ripresa modesta.

Questo schema tende a presentarsi quando i trader riducono le proprie posizioni e il mercato si prepara a un nuovo movimento netto. Attualmente, la soglia di 0,20 dollari è considerata un punto chiave per prendere decisioni.

Oltre questo valore, l’area tra 0,21 e 0,23 dollari rappresenta una fascia di prezzo dove in passato si sono create inefficienze di trading.

Most charts look the same. Took $DOGE here as an example.



1. Sharp sell off Friday evening into the giant wicks.

2. Initial bounce usually topping about halfway through the entire move (which often went -70% or more).

3. Sideways chop

— Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) October 12, 2025

Se Dogecoin dovesse mostrare nuova forza, questa zona potrebbe tornare ad essere rilevante. Al momento, però, il mercato resta in attesa di maggiore liquidità o di segnali più decisi.

Gli indicatori tecnici suggeriscono un’atmosfera neutrale su DOGE

Analizzando i grafici a breve termine, si nota che le medie mobili di Dogecoin sono molto ravvicinate, segno che questa fase non ha una direzione precisa.

L’Awesome Oscillator, che misura la differenza tra due medie, si trova vicino allo zero, confermando che né i compratori né i venditori prevalgono in questa fase.

L’indicatore Aroon, utile per capire la forza di un trend, mostra le linee Aroon Up e Aroon Down entrambe intorno all’85%.

Questo significa che il prezzo oscilla tra i massimi e i minimi recenti. Solo quando queste linee inizieranno a separarsi si potrà individuare una direzione più chiara per il prezzo di Dogecoin.

