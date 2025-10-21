Questo esperto ha previsto un crollo imminente di Bitcoin

L'esperto crypto prevede che la fine del ciclo rialzista di Bitcoin si stia avvicinando veloce, e questo sarà il momento per agire.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’esperto Crypto Rover ha individuato una zona di resistenza di BTC attorno ai 112.000 dollari, e da quel livello Bitcoin ha iniziato a perdere terreno. Il risultato è stata una candela rossa profonda.

Secondo il trader, questo conferma che il trend ribassista in atto non si è ancora concluso. Mentre molti si sentono frustrati dalla correzione, Rover resta sereno perché questo potrebbe essere il momento migliore per comprare criptovalute.

Ha già da tempo fissato le sue aree di acquisto e sta aspettando che Bitcoin scenda oltre. Stando a quanto dichiara, ha circa 50 milioni di dollari pronti in ordini di acquisto, sia su Bitcoin che su Ethereum.

Il grafico mostra una situazione classica: massimi che calano nei movimenti rialzisti, minimi che crescono nelle fasi di discesa, in un periodo di compressione che di solito precede un forte movimento dei prezzi.

Per Rover, la chiave sta nella capacità di tenuta della soglia dei 106.000 dollari. Se Bitcoin dovesse scendere sotto questo livello, si aspetta un ritorno verso l’area dei 100.000 dollari. Se invece questa zona reggerà, non esclude una nuova salita verso i 112.000 dollari.

BITCOIN SHORT SQUEEZE INCOMING! pic.twitter.com/79FqIZiEOL — Crypto Rover (@rovercrc) October 21, 2025

Il ciclo di Bitcoin è già finito?

Rover sta tendendo d’occhio anche le zone di liquidità del mercato. Attualmente sono aperte molte posizioni short, mentre sopra i prezzi attuali c’è ancora liquidità non utilizzata.

Questo potrebbe causare uno squeeze sulle posizioni short nel breve termine se i principali operatori dovessero coprire le loro posizioni. Eppure l’analista resta prudente. Sul grafico settimanale il mercato sembra perdere forza e il MACD comincia a mostrare segnali di debolezza.

Per Rover, questi sono segnali che Bitcoin si sta avvicinando alla conclusione del suo ciclo.

Anche l’indice “Bitcoin High-Cycle Profit Indicator” suggerisce che il rally sta lentamente terminando.

Secondo la sua analisi, non è previsto un crollo immediato, ma piuttosto la chiusura della fase rialzista attuale.

Bitcoin potrebbe entrare in una fase laterale prolungata o affrontare una correzione che duri diversi mesi.

Rover vede ancora la possibilità di un ultimo rialzo, un cosiddetto “blow-off top”, in cui il prezzo raggiunge un massimo finale prima di una fase di raffreddamento del mercato.

La strategia è chiara: questa è la fase in cui vuole intervenire

Se Bitcoin dovesse tornare intorno ai 100.000 dollari, Rover intende fare scorte importanti.

Per lui, il momento ideale per entrare in posizione long arriva quando il mercato è dominato dal panico. La pazienza, secondo Rover, è cruciale.

Nel breve periodo mantiene un approccio neutrale o leggermente ribassista, ma si dichiara pronto a cogliere la prossima grande opportunità nel medio termine.

La sua conclusione è che la festa non è ancora finita, ma il clima sta cambiando. I trader dovrebbero prepararsi a una fase di forte volatilità, con cambi improvvisi.

Una rottura sotto i 100.000 dollari potrebbe generare turbolenze nel breve periodo, ma potrebbe anche rappresentare una buona occasione di acquisto nel lungo termine.

Come alternativa a Bitcoin, molti investitori stanno puntando sulla prevendita di Bitcoin Hyper ($HYPER), che ha già raccolto oltre 24,4 milioni di dollari, diventando una delle maggiori prevendite del 2025.

Bitcoin Hyper è l’alternativa con prospettive interessanti

Il momento per una nuova blockchain Layer 2 non potrebbe essere più propizio: questo martedì la Federal Reserve degli Stati Uniti organizzerà una conferenza sui sistemi di pagamento, con la partecipazione per la prima volta di importanti figure del settore crypto, tra cui rappresentanti di Chainlink, Fireblocks, Coinbase e BlackRock.

Diversi analisti considerano questo evento un passo importante verso una maggiore integrazione tra il sistema finanziario tradizionale e il mondo crypto, il che potrebbe favorire Bitcoin Hyper.

Il progetto sta costruendo la rete Layer 2 ad alte prestazioni per Bitcoin, sfruttando la Solana Virtual Machine. L’obiettivo è trasformare Bitcoin non solo in una riserva di valore, ma in un asset utilizzabile anche per applicazioni DeFi, gaming e asset reali.

Con velocità di transazione simili a quelle di Solana, Bitcoin Hyper potrebbe introdurre una nuova dimensione d’uso.

Ogni BTC trasferito è garantito da Bitcoin veri sulla rete principale, assicurando velocità e sicurezza. Il token nativo, HYPER, alimenta tutta la rete, copre le commissioni, permette la governance e può essere messo in staking con un APY dinamico del 49%.

Vista l’attuale incertezza sui mercati, diversi investitori vedono in HYPER un modo per beneficiare indirettamente della crescita di Bitcoin grazie a un progetto che punta ad allargare notevolmente le possibilità di utilizzo della principale criptovaluta.

Bisogna comunque essere consapevoli: per quanto HYPER possa diventare una delle migliori meme coin a forti rialzi possono anche seguire rapidi cali di prezzo.

Chi partecipa in anticipo può acquistare a un prezzo inferiore rispetto a quello che avrà dopo la quotazione.

La fase di prevendita attuale è quasi conclusa; il prezzo del token è ora di 0,013145 dollari. Chi crede nell’evoluzione di Bitcoin verso le applicazioni dovrebbe tenere d’occhio Bitcoin Hyper.