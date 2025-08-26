Questo concorrente di XRP è pronto a un’impennata parabolica!

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Stellar (XLM), concorrente diretto di XRP nei pagamenti transfrontalieri, potrebbe essere vicino a una grande rottura dopo mesi di movimento laterale, con segnali tecnici che indicano la possibilità di un rally parabolico.

Secondo un’analisi di TradingShot – condivisa su TradingView il 25 agosto – dal massimo settimanale del 14 luglio, Stellar ha intrapreso una fase di consolidamento, mantenendosi però sopra un livello tecnico chiave: la media mobile a 50 settimane (MA50). Questo indicatore, ampiamente utilizzato dai trader per identificare la direzione generale del trend, funge da supporto dinamico e spesso rappresenta una linea di confine tra fasi rialziste e ribassiste di lungo periodo.

Grafico di analisi del prezzo di XLM. Fonte: TradingView

Questa dinamica dei prezzi si inserisce in un ampio pattern di triangolo ascendente pluriennale, con l’ultima fase di consolidamento che ricorda una bull flag. Storicamente, configurazioni simili hanno segnato l’inizio di rally esplosivi tali da rendere XLM una tra le migliori crypto da comprare ad agosto.

Da notare che la stessa struttura era comparsa alla fine del 2017. Dopo aver mantenuto il supporto sulla MA50 in quel periodo, Stellar aveva messo in scena un rally parabolico culminato poco sopra il livello di estensione di Fibonacci 1.618.

In questo scenario, il consolidamento non viene visto come un segnale di debolezza, ma come una possibile fase preparatoria a un significativo breakout. La tenuta della MA50 rafforza l’idea che gli investitori stiano accumulando in attesa di una rottura della resistenza superiore del triangolo ascendente pluriennale in cui il prezzo si muove. Se questo livello dovesse essere superato, l’analisi suggerisce che Stellar potrebbe ripetere performance simili al passato e avviarsi verso un nuovo rally parabolico.

Stellar $XLM still needs one more dip before the breakout to $1! pic.twitter.com/pIyUOqGX2B — Ali (@ali_charts) August 25, 2025

Un breakout confermato sancirebbe la ripresa del trend rialzista e aprirebbe la strada verso i 2,15 dollari, obiettivo proiettato in base all’estensione di Fibonacci 1.618.

La comparsa di una golden cross

A sostenere ulteriormente questa prospettiva c’è anche una golden cross rialzista su base settimanale. L’ultima volta che questo segnale era apparso risaliva al ciclo precedente, proprio poco prima che Stellar raggiungesse il suo massimo, lasciando intendere che il potenziale di rialzo possa essere notevole, anche se il tempismo sarà cruciale.

Al momento, XLM viene scambiato a circa 0,39 dollari, in calo dello 0,58% nelle ultime 24 ore. Anche su base settimanale, l’asset ha registrato una flessione.

Grafico del prezzo di XLM su sette giorni. Fonte: Finbold

Da un punto di vista tecnico, il posizionamento di XLM rispetto alle sue medie mobili chiave offre una fotografia piuttosto articolata della fase di mercato attuale. La SMA a 50 giorni, pari a 0,41832 $, rappresenta la linea di tendenza di breve termine. Il fatto che il prezzo sia attualmente al di sotto di questa soglia indica che i compratori hanno perso un po’ di slancio nel breve periodo, lasciando spazio a un momentum ribassista. Non si tratta però di un segnale drammatico: spesso la violazione al ribasso della SMA50 può tradursi in un semplice pullback fisiologico, utile a scaricare gli eccessi accumulati prima di un nuovo movimento.

Sul medio-lungo periodo, invece, lo scenario appare più solido. La SMA a 200 giorni, fissata a 0,25501 $, evidenzia infatti un trend rialzista strutturale: il prezzo attuale resta ben al di sopra di questo livello, segno che la direzione generale di fondo rimane positiva. Quando il prezzo si colloca sopra la 200 giorni, si tende a leggere la tendenza come ancora saldamente rialzista, anche in presenza di correzioni temporanee.

Un ulteriore elemento di equilibrio arriva dall’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni, posizionato a 41,53 punti. Questo valore è nella cosiddetta “zona neutrale”, al di fuori sia delle condizioni di ipercomprato (sopra 70) che di ipervenduto (sotto 30). Significa che non ci sono pressioni estreme da parte del mercato: gli investitori non stanno né spingendo il prezzo eccessivamente verso l’alto, né scaricando in massa la moneta. Questo lascia spazio a movimenti in entrambe le direzioni, dipendenti da futuri catalizzatori, come dati macroeconomici, evoluzioni regolatorie o volumi di scambio crescenti.

Livelli chiave di Stellar (XLM)

Supporti

0,38 – 0,39 $ → area di supporto immediata, coincidente con la fascia attuale di prezzo. Se regge, potrebbe fungere da base per un rimbalzo.

→ area di supporto immediata, coincidente con la fascia attuale di prezzo. Se regge, potrebbe fungere da base per un rimbalzo. 0,34 $ → supporto intermedio, legato a precedenti minimi di consolidamento.

→ supporto intermedio, legato a precedenti minimi di consolidamento. 0,25 – 0,26 $ → livello critico e psicologico, in corrispondenza della SMA200. La perdita di questa fascia indebolirebbe in modo significativo lo scenario rialzista di lungo periodo.

