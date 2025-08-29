Pyth Network vola grazie alla partnership con il governo USA

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nelle ultime 24 ore, Pyth Network (PYTH) ha registrato un’impennata superiore al 70%, trainato da una storica collaborazione con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per la pubblicazione on-chain dei dati sul PIL.

Questa partnership istituzionale, insieme a segnali tecnici molto positivi e a un contesto di mercato favorevole, ha spinto PYTH a superare livelli record, sia in termini di prezzo che di volumi.

Il fenomeno segna un punto di svolta per il suo posizionamento come infrastruttura critica per dati macroeconomici su blockchain. Per comprendere meglio il perché di questo balzo straordinario, è utile approfondire gli aspetti che hanno spinto PYTH oltre i livelli storici.

Partnership con il governo USA: un endorsement che fa la differenza

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato il 28 agosto che pubblicherà i dati sul PIL del secondo trimestre direttamente su blockchain, utilizzando i servizi di Pyth Network e Chainlink.

Si tratta della prima volta che un ente federale americano impiega la tecnologia blockchain per distribuire dati economici ufficiali, rafforzando così la credibilità regolatoria di PYTH e aprendo le porte all’adozione istituzionale più ampia della sua infrastruttura.

I dati saranno distribuiti su nove blockchain, tra cui Solana ed Ethereum, con il supporto di importanti exchange come Coinbase e Kraken incaricati della promozione. Accanto a questo endorsement infrastrutturale, i segnali tecnici offrono ulteriori conferme di una forte spinta rialzista.

Momentum tecnico e altcoin season: la combinazione che amplifica il rally

Fonte: TradingView

Da un punto di vista tecnico, PYTH presenta un RSI-7 di 87,39, segnale di ipercomprato, e un MACD che conferma un momentum rialzista. Il prezzo ha superato la resistenza chiave del 23,6% del ritracciamento Fibonacci a 0,2046 dollari, con un aumento del volume di scambi superiore al 7.800%, raggiungendo oltre 2,3 miliardi di dollari.

Parallelamente, la dominance di Bitcoin è scesa al 57,54%, spingendo una rotazione di capitale verso altcoin ad alto beta come PYTH, la cui offerta sbloccata è solo del 57,5%. Il token ha registrato un guadagno del 96,5% negli ultimi 60 giorni, superiore al 42,1% di Chainlink.

Il rischio ora è legato a possibili prese di profitto e a una correzione tecnica, che potrebbe iniziare qualora il supporto a 0,2046 dollari e il calo dell’indice RSI non reggano. Il rally di PYTH si fonda quindi su una congiuntura perfetta, tra un endorsement governativo storico, forza tecnica e dinamiche di mercato favorevoli, che ne consolidano il ruolo nel settore oracoli blockchain.

In definitiva, il rally di Pyth Network con la sua storica partnership istituzionale testimonia come blockchain e dati on-chain stiano conquistando il mondo della finanza tradizionale.

