Pump.fun riuscirà a superare la meme coin BONK?

Il token di Pump.fun ha debuttato con una capitalizzazione di mercato di 1,97 miliardi di dollari, oggi diventati 1,27 miliardi di dollari; con il token rimane dietro la meme coin BONK, che si colloca al 39° posto rispetto a PUMP, al 43°.

PUMP contro BONK: chi vincerà?

Pump.fun ha lanciato il suo token lunedì, entrando immediatamente nella top 65 per capitalizzazione di mercato, a seguito di una massiccia ICO da 600 milioni di dollari, andata esaurita in soli 12 minuti durante il fine settimana.

PUMP però non è riuscito a superare BONK in termini di capitalizzazione di mercato: Pump.fun ha una capitalizzazione di mercato di 1,27 miliardi di dollari, mentre BONK ha 1,37 miliardi di dollari di market cap.

BONK è stato lanciato come meme coin di Solana alla fine del 2022: a gennaio, aveva iniziato a prendere slancio, era poi crollato e si era ripreso, mentre gli sviluppatori bruciavano 5 trilioni di monete per sostenerne il prezzo.

Uno degli ultimi progetti di Bonk, LetsBonk, ovvero un launchpad di meme coin, la scorsa settimana ha superato Pump.fun in termini di token creati ogni giorno, rimanendo in vetta per sette degli ultimi otto giorni, secondo i dati di Dune.

C’è da aggiungere che Bonk è integrato in decine di progetti DeFi, giochi e strumenti di sviluppo, e vanta persino una sponsorizzazione per uno stadio, mentre PUMP, che è un token e non una meme coin, si concentra esclusivamente su Pump.fun.

Detto questo, Pump.fun è innegabilmente uno dei più grandi progetti crypto emersi negli ultimi anni, che ha superato i 784 milioni di dollari di fatturato, secondo i dati di Dune.

Chi è ottimista su PUMP attende ora con impazienza i dettagli su quando il launchpad distribuirà i token agli utenti della piattaforma.

Dove può arrivare PUMP?

Durante il suo primo giorno di negoziazione, PUMP è rimasto piuttosto stabile, toccando un minimo di $ 0,0049, un massimo di $ 0,0061 e attualmente si attesta a $ 0,006605. Il 31,8% degli acquirenti ha mantenuto i propri token, mentre il 3,2% ne ha addirittura acquistati altri dopo il lancio.

Secondo DEX Screener, a causa della sua scarsa volatilità, non sembra che ci siano ancora risultati spaziali da parte di chi ha acquistato PUMP, poiché sono necessari milioni di dollari per ottenere profitti considerevoli.

PUMP continua comunque la sua corsa al rialzo e non resta che aspettare e vedere dove potrà arrivare il token.

TOKEN6900 è il nuovo progetto da tenere d’occhio

Tra i due litiganti, BONK e PUMP, c’è un terzo contendente che, come da copione, sta godendo di un forte periodo di crescita anche se si trova ancora in fase di prevendita.

Si tratta di TOKEN6900, una nuova meme coin a utilità zero che “traccia la liquidità delle vibrazioni” piuttosto che il PIL o gli utili aziendali. L’80% dell’offerta totale viene resa disponibile durante la fase di prevendita che ha un limite massimo di 5 milioni di dollari.

SPX6900 ha iniziato la sua attività come una parodia dell’indice S&P 500 nel 2023, e per questo ha registrato guadagni interessanti: TOKEN6900 attinge a quello stesso impulso.

I detentori di TOKEN6900 possono bloccare i propri token con un APY del 100%. Per acquistare $T6900 basta collegare il proprio wallet alla pagina di prevendita, scegliere il metodo di pagamento (ETH, BNB, USDT, USDC o carta di credito) ed effettuare l’ordine.