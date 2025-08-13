Prima un incredibile rally e poi il crollo improvviso: cosa sta succedendo al token Cyber?

Dopo un rally esplosivo, spinto dal listing su Upbit, Cyber (CYBER) ha subito una forte correzione.

Negli ultimi giorni il token Cyber (CYBER) è passato da un’ascesa vertiginosa a un brusco calo, innescando discussioni tra investitori e analisti. Il movimento, avvenuto in un contesto di forte volatilità, solleva interrogativi sul futuro a breve termine dell’asset. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Analisi del calo del token CYBER

Nonostante un impressionante rialzo (superiore al 75%) nella settimana precedente, Cyber (CYBER) ha subito un calo del 20% nelle ultime 24 ore. Il calo è da interpretare come una naturale fase di presa di profitto dopo un’impennata parabolica che ha portato il prezzo fino a 5,33 dollari, spinto dalla sua quotazione su Upbit, il più grande exchange della Corea del Sud.

I fattori chiave dietro questo movimento sono:

Presa di profitto : i trader hanno iniziato a incassare i guadagni dopo un rally del 130–150%, con un rallentamento del momentum e una riduzione del volume degli scambi del 58% nell’ultima giornata.

: i trader hanno iniziato a incassare i guadagni dopo un rally del 130–150%, con un rallentamento del momentum e una riduzione del volume degli scambi del 58% nell’ultima giornata. Indicatori tecnici di ipercomprato : l’RSI a 14 giorni ha raggiunto 79,32, segnale di una condizione di mercato spinta all’eccesso, mentre il MACD mostra un indebolimento del momentum rialzista, suggerendo una possibile inversione.

: l’RSI a 14 giorni ha raggiunto 79,32, segnale di una condizione di mercato spinta all’eccesso, mentre il MACD mostra un indebolimento del momentum rialzista, suggerendo una possibile inversione. Trasferimento di token su Binance: un wallet collegato al team di Cyber ha trasferito 1,74 milioni di CYBER su Binance, generando timori di pressione di vendita e potenziale diluizione del mercato.

Questo mix di elementi indicano una fase di raffreddamento dopo un rally alimentato dalla liquidità e dall’entusiasmo speculativo.

Ora è cruciale monitorare se l’asset riuscirà a mantenere il supporto al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% (2,64$), fondamentale per evitare una discesa verso la media mobile esponenziale a 200 giorni (1,78$).

Il comportamento dei trader nelle prossime ore definirà la tenuta del mercato e le prospettive a medio termine per il token CYBER. Intanto però, c’è già chi guarda a nuova opportunità di mercato.

