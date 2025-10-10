Prezzo di XRP sotto pressione: Il calo prolungato alimenta i timori di una grande svendita

Negli ultimi giorni, il prezzo di XRP ha mostrato segnali di debolezza, entrando in una fase di calo prolungato che sta preoccupando investitori e trader. La criptovaluta fatica a mantenersi sopra livelli chiave e rischia di innescare una nuova ondata di vendite. In questo articolo analizzeremo i principali livelli di supporto e resistenza, gli indicatori tecnici e le possibili prospettive di breve termine per XRP.

L’andamento del prezzo di Ripple

Il prezzo di XRP non è riuscito a mantenersi sopra i 2,950 $ e ha iniziato un nuovo calo, seguendo Bitcoin ed Ethereum. Il prezzo è sceso sotto i 2,920 $ e i 2,90 $, entrando in una zona ribassista a breve termine.

Il prezzo ha testato la zona dei 2,770 $ e ha recentemente tentato un’onda di recupero. Ora si sta avvicinando al livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% del movimento al ribasso, dalla massima oscillazione a 3,05 $ alla minima a 2,770 $. Il prezzo potrebbe però incontrare ostacoli vicino ai 2,850 $.

Al momento XRP viene scambiato sotto i 2,850 $ e sotto la media mobile semplice a 100 ore. Inoltre, si sta formando una linea di tendenza ribassista chiave con resistenza a 2,835 $ sul grafico orario della coppia XRP/USD. In caso di un nuovo movimento rialzista, il prezzo potrebbe incontrare resistenza vicino al livello di 2,835 $.

Fonte: XRPUSD su TradingView.com

La prima resistenza importante si trova vicino ai 2,90 $. Un chiaro movimento sopra la resistenza di 2,880 $ potrebbe spingere il prezzo verso la resistenza di 2,950 $ e il livello di ritracciamento Fib del 61,8% del movimento al ribasso, dalla massima oscillazione a 3,05 $ alla minima a 2,770 $. Ulteriori guadagni potrebbero portare il prezzo verso la resistenza di 3,00 $. Il prossimo ostacolo principale per i rialzisti potrebbe trovarsi vicino ai 3,050 $.

Altri ribassi?

Se XRP non dovesse riuscire a superare la zona di resistenza a 2,920 $, il rischio di un nuovo calo rimane elevato. Il primo livello di supporto da monitorare si trova intorno ai 2,780 $, dove i compratori potrebbero tentare di stabilizzare il prezzo. Il successivo supporto significativo è vicino ai 2,750 $, un livello chiave che potrebbe determinare la direzione del mercato nel breve termine.

Dal punto di vista tecnico, il MACD orario mostra un’accelerazione nella zona ribassista a indicare che la pressione di vendita potrebbe aumentare nelle prossime ore. Anche l’RSI orario, sceso sotto il livello di 50, suggerisce una tendenza predominante al ribasso e segnala che il momentum rialzista è debole.

Nel caso in cui XRP dovesse rompere al ribasso e chiudere stabilmente sotto i 2,750 $, il prezzo potrebbe accelerare ulteriormente verso i 2,720 $. Se la pressione di vendita persistesse, il livello di supporto successivo si trova intorno ai 2,650 $, al di sotto del quale il mercato potrebbe aprirsi a ulteriori ribassi fino ai 2,60 $. La tenuta di questi livelli di supporto è quindi cruciale: una loro violazione confermerebbe la continuazione della fase ribassista, mentre un rimbalzo potrebbe fornire un’opportunità di recupero tecnico nel breve termine.

