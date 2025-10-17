Prezzo di XRP in calo nonostante l’acquisizione di Ripple. Attenzione al supporto a $2,14!

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ripple è finita recentemente sotto i riflettori per la sua acquisizione da 1 miliardo di dollari di GTreasury, un passo strategico per rafforzare le proprie soluzioni in tempo reale per tesoreria e gestione della liquidità. L’operazione rappresenta una mossa importante nel percorso di espansione di Ripple verso il mercato istituzionale e la digitalizzazione dei pagamenti e della gestione finanziaria.

Contrariamente a quanto molti trader si aspettavano, però, il prezzo di XRP non ha beneficiato di un impulso rialzista: nelle ore successive all’annuncio, la criptovaluta ha registrato un calo netto, perdendo il 5,6% in un solo giorno.

Mercato in flessione: capitalizzazione e volumi

L’impatto sul mercato è stato immediato. La capitalizzazione di mercato di XRP si è ridotta del 5,75%, attestandosi a 137,21 miliardi di dollari, mentre i volumi intraday hanno raggiunto 7,58 miliardi di dollari.

Nonostante l’elevata liquidità, l’umore degli investitori è rapidamente peggiorato, spingendo il prezzo verso un minimo giornaliero di 2,20$. Questo movimento ha sorpreso molti analisti, abituati a vedere notizie di acquisizioni così importanti tradursi in spinte rialziste sul prezzo della criptovaluta.

Analisi tecnica: XRP in territorio di ipervenduto

Dal punto di vista tecnico, la situazione di XRP appare complessa. Il livello di supporto chiave a 2,47$ è stato violato, causando un ulteriore indebolimento e spingendo il prezzo verso la zona 2,20$. Questa rottura è stata accompagnata da segnali tecnici negativi: l’istogramma MACD ha preso una direzione ribassista, mentre il Relative Strength Index (RSI) giornaliero è sceso in valori da fortemente ipervenduto.

I tentativi di recuperare il supporto a 2,47$ sono ripetutamente falliti, indicando una pressione di vendita persistente e una mancanza di spinta sufficiente per invertire il trend. In questo contesto, gli analisti tecnici individuano come prossimo obiettivo ribassista il livello di supporto a 2,14$, che potrebbe rappresentare il punto dove il prezzo trova un appoggio più stabile.

Prospettive a breve termine

Fino a quando XRP non riuscirà a riconquistare in maniera decisa la soglia dei 2,47$, i rialzi a breve termine potrebbero restare limitati e il rischio di ulteriori discese rimane concreto. Gli investitori dovrebbero monitorare con attenzione sia i livelli di supporto critici sia eventuali cambiamenti nei volumi di scambio, che possono indicare l’entrata di capitali o, al contrario, nuove pressioni di vendita.

L’acquisizione di GTreasury rappresenta senza dubbio un passo strategico importante per Ripple, potenzialmente in grado di aumentare l’adozione istituzionale di XRP e rafforzarne l’ecosistema. Tuttavia, il mercato non sempre reagisce immediatamente alle notizie fondamentali e, nel breve termine, la criptovaluta potrebbe continuare a mostrare volatilità.

Conclusioni

In sintesi, XRP si trova in una fase delicata. Nonostante le buone notizie sul fronte aziendale e strategico, il prezzo mostra segnali tecnici ribassisti, con supporti chiave sotto osservazione e momentum negativo che potrebbe persistere nelle prossime sedute. Gli investitori interessati a XRP dovrebbero prestare particolare attenzione ai livelli di 2,29$ e 2,14$, poiché saranno determinanti per capire se la criptovaluta riuscirà a stabilizzarsi o se il trend ribassista proseguirà.

L’equilibrio tra notizie fondamentali positive e pressione tecnica negativa rende il contesto di XRP particolarmente interessante per chi segue il mercato crypto, con potenziali opportunità ma anche rischi significativi.