Prezzo di XRP: i rialzisti puntano alla prossima resistenza dopo il crollo a $2,50

Dopo il recente crollo che ha riportato XRP sotto ai 2,50 dollari, la criptovaluta mostra incoraggianti segnali di ripresa. Dopo l’importante calo, il prezzo ha infatti iniziato una nuova fase rialzista, sostenuta da un rinnovato interesse degli investitori. Sul cammino verso una piena inversione di tendenza, però, resta un ostacolo chiave: la resistenza in area 2,66 dollari, livello che potrebbe determinare la forza e la durata del recupero di XRP nelle prossime settimane.

Il prezzo di XRP avvia una fase di recupero

Il prezzo di XRP ha trovato un solido supporto e ha iniziato un’onda di recupero significativa, seguendo il trend positivo di Bitcoin ed Ethereum. La criptovaluta è riuscita a superare le soglie dei 2,50 e 2,60 dollari, entrando così in una zona positiva. Attualmente viene scambiata a 2,63 dollari.

L’avanzata ha portato il prezzo oltre il livello di ritracciamento di Fibonacci al 61,8% del movimento ribassista compreso tra il massimo di 3,05 dollari e il minimo di 1,40 dollari. Tuttavia, il rialzo potrebbe incontrare ostacoli significativi intorno ai 2,66 dollari. Sul grafico orario della coppia XRP/USD si sta inoltre formando una linea di tendenza ribassista chiave, con resistenza individuata in area 2,66 dollari.

Attualmente, il prezzo si muove leggermente al di sotto dei 2,66 dollari e della media mobile semplice a 100 ore. Se dovesse avviarsi un nuovo slancio rialzista, XRP potrebbe comunque trovarsi a fronteggiare una forte resistenza proprio nei pressi del livello dei 2,66 dollari.

Fonte: XRP/USD su TradingView.com

XRP punta a consolidare il recupero ma il rischio di un nuovo ribasso resta alto

Dopo una fase di ripresa sostenuta, XRP si trova ora in un punto cruciale del suo percorso rialzista. Il prezzo ha tentato più volte di superare la soglia dei 2,60 dollari – al momento riuscendoci – ma la pressione dei venditori continua a rappresentare un ostacolo rilevante. La prima grande resistenza tecnica è situata intorno ai 2,66 dollari, in corrispondenza, come abbiamo visto, della linea di tendenza ribassista e del livello di ritracciamento di Fibonacci al 76,4% del movimento discendente che va dal massimo di 3,05 dollari al minimo di 1,40 dollari.

Un breakout deciso sopra i 2,66 dollari potrebbe innescare una nuova ondata rialzista, con un target immediato a 2,70 dollari e, in estensione, verso i 2,72 dollari. Il superamento di questi livelli aprirebbe la strada verso la resistenza maggiore in area 2,80 dollari, punto in cui i trader si aspettano una possibile pausa del trend prima di un eventuale consolidamento.

Pressione ribassista ancora presente

Nonostante il momentum positivo, XRP non è ancora fuori pericolo. Se il prezzo non dovesse riuscire a superare con convinzione la zona dei 2,60-2,66 dollari, potrebbe avviarsi una nuova correzione. Il primo livello di supporto si trova in area 2,45 dollari, seguito da un livello chiave a 2,40 dollari.

Una rottura al di sotto di 2,40 dollari, confermata da una chiusura oraria o giornaliera sotto questo valore, potrebbe amplificare la pressione ribassista e spingere il prezzo verso 2,32 dollari. Il supporto principale successivo si colloca in area 2,30 dollari, e in caso di ulteriore debolezza, XRP potrebbe ritestare la zona dei 2,25 dollari, già osservata come base di ripartenza durante le precedenti fasi correttive.

Indicatori tecnici: segnali misti ma costruttivi

MACD orario (XRP/USD): il momentum rialzista si sta rafforzando , segnale che i compratori stanno lentamente riconquistando terreno, anche se la volatilità resta elevata.

il , segnale che i compratori stanno lentamente riconquistando terreno, anche se la volatilità resta elevata. RSI orario (Relative Strength Index): il valore si mantiene sopra la soglia neutrale dei 50 punti , indicando un equilibrio favorevole ai rialzisti, ma ancora lontano da condizioni di ipercomprato.

il valore si mantiene , indicando un equilibrio favorevole ai rialzisti, ma ancora lontano da condizioni di ipercomprato. Medie mobili: il prezzo rimane sotto la media mobile semplice a 100 ore, suggerendo che la fase di consolidamento non è ancora del tutto conclusa.

Prospettive a breve termine

In sintesi, il quadro tecnico di XRP mostra potenzialità di recupero, ma con livelli di resistenza critici che potrebbero decidere il destino del trend nelle prossime sessioni. Una chiusura stabile sopra 2,66 dollari rappresenterebbe un segnale di forza, mentre un ritorno sotto 2,40 dollari riaprirebbe scenari ribassisti.

Gli investitori e i trader monitorano da vicino questi livelli chiave, consapevoli che il superamento o la rottura di tali soglie potrebbe determinare la direzione di XRP nelle settimane a venire.