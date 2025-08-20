Prezzo di XRP destinato a raggiungere i 3.500$ entro il 2050 (con 985.000 token bruciati ogni anno)

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 20, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Le previsioni sul prezzo di XRP al 2050 aprono scenari interessanti: secondo le analisi, il token potrebbe toccare quota 3.500 dollari, sostenuto da un meccanismo di burn che elimina circa 985.000 XRP all’anno, generando una pressione deflazionistica sul mercato. A incidere sulle prospettive a lungo termine contribuiscono anche i recenti trasferimenti da 200 milioni di XRP effettuati da Ripple e i ritardi della SEC nelle decisioni regolatorie, fattori che stanno già orientando le strategie degli investitori.

I burn annuali di token stanno guidando gli scenari per XRP

L’XRPL sta bruciando circa 2.700 token XRP al giorno, per un totale di circa 985.500 token all’anno. Questo ritmo di burn porterebbe a rimuovere circa 25 milioni di token entro il 2050, pari a una riduzione dell’offerta di circa 0,025%.

Da qui emergono tre scenari differenti per la previsione del prezzo di XRP al 2050, in base a diversi livelli di adozione.

Nello scenario moderato, l’adozione da parte di banche e fintech genera una crescita annua del 6-8%, spingendo il prezzo in un range compreso tra 18 e 25 dollari senza considerare i burn. Con l’effetto psicologico legato al burn dei token XRP, le valutazioni si aggiustano invece tra 20 e 28 dollari entro il 2050.

Il secondo scenario immagina XRP come un importante hub di liquidità, con un’adozione in crescita del 12-15% annuo che potrebbe spingere i prezzi tra 150 e 250 dollari. Con l’aumento dei burn, il range stimato si sposta invece tra 180 e 300 dollari.

Lo scenario più rialzista e positivo ipotizza che se XRP dovesse gestire flussi giornalieri dell’ordine dei trilioni e affermarsi come asset universale per finalizzare transazioni tra diverse valute, il suo prezzo potrebbe raggiungere tra 1.000 e 2.500 dollari entro il 2050. Con l’implementazione di burn su questa scala, si potrebbero bruciare centinaia di migliaia fino a milioni di XRP ogni giorno. Di conseguenza, entro il 2050, il totale dei token in circolazione potrebbe ridursi di 5–10 miliardi, equivalenti al 5–10% dell’offerta complessiva, creando una scarsità significativa e spingendo la fascia di prezzo stimata fino a 1.200–3.500 dollari.

Le strategie dietro al recente trasferimento di 200 milioni di XRP da parte di Ripple

🚨BREAKING: 200 million #XRP, worth $606,145,172 was transferred from Ripple to an unknown wallet!



💥Something is happening behind the scenes💥 pic.twitter.com/q0rekyBHB4 — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) August 18, 2025

Analizzando i dati recenti sulla blockchain, emerge un enorme trasferimento di 200 milioni di XRP da un indirizzo di Ripple verso un wallet sconosciuto. La transazione, che ha spostato token per un valore superiore a 606 milioni di dollari, ha alimentato speculazioni all’interno della community crypto.

JackTheRippler ha riportato il movimento:

“🚨 ULTIM’ORA: 200 milioni di #XRP, pari a 606.145.172 dollari, sono stati trasferiti da Ripple a un wallet sconosciuto! Qualcosa sta accadendo dietro le quinte.”

200M $XRP moving off Ripple’s books is no small play.



Could be OTC settlement, institutional onboarding, or prep for liquidity use cases.



When size like this shifts → narrative usually follows.

Eyes on what unfolds next. — Ripple Van Winkle | Crypto Researcher 🚀🚨 (@RipBullWinkle) August 18, 2025

Ripple Van Winkle ha commentato:

“Lo spostamento di 200M $XRP fuori dai bilanci di Ripple non è una mossa da poco. Potrebbe trattarsi di un settlement OTC, di un ingresso istituzionale o di una preparazione a casi d’uso legati alla liquidità. Quando cifre di questa portata si muovono, di solito segue una narrativa importante. Occhi puntati su quello che accadrà.”

200M $XRP on the move? That’s not a transfer, that’s a migration. — TraderMG (@TraderMG_) August 18, 2025

TraderMG ha aggiunto:

“200M $XRP in movimento? Questo non è un semplice trasferimento, è una migrazione.”

I ritardi della decisione della SEC sugli ETF XRP incidono sugli investimenti a lungo termine

La timeline delle decisioni della SEC sugli ETF su XRP è fissata a ottobre per due richieste. CoinShares ha come termine il 23 ottobre, mentre 21Shares attende l’approvazione del suo Core XRP Trust entro il 19 ottobre, dopo diversi rinvii.

L’analista Finance Bull ha condiviso su X la sua convinzione:

“La SEC non può fermare l’approvazione di un ETF su XRP, ma sta guadagnando tempo. La SEC sta usando questa tattica per far scendere il prezzo di XRP, così i suoi membri possono comprare durante il calo prima che l’approvazione faccia salire significativamente il valore dell’asset digitale.”

Secondo Bloomberg, la probabilità di approvazione di un ETF su XRP è salita al 95%, rafforzando la tesi di investimento crypto a lungo termine. I ritardi stanno quindi creando opportunità di accumulo prima di un possibile rally dei prezzi innescato dall’approvazione, con effetti diretti anche sui modelli di previsione del prezzo XRP al 2050.

Indipendentemente dall’entità di questi ritardi regolatori, l’intreccio tra le politiche di burn dei token, i trasferimenti strategici da parte di Ripple e la futura decisione della SEC rende XRP una delle opportunità di investimento a lungo termine più interessanti, con il potenziale di raggiungere l’obiettivo dei 3.500 dollari entro il 2050 (ovviamente nel caso che tutti gli elementi positivi si incastrino alla perfezione).