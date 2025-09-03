Prezzi in calo per ETH, WLFI, PYTH e BONK tra vendite e incertezza economica

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato delle criptovalute attraversa una fase di forte instabilità, evidenziata dal calo dei prezzi di alcune delle principali altcoin come Ethereum (ETH), World Liberty Financial (WLFI), PythNetwork (PYTH) e la meme coin Bonk (BONK).

L’inizio del mese è stato segnato da vendite da parte di grandi investitori, movimenti sospetti su exchange centralizzati e incertezze legate ai prossimi dati macroeconomici statunitensi. La crescente volatilità riflette le preoccupazioni del mercato in vista delle decisioni del FOMC sui tassi di interesse.

Il settore registra performance divergenti tra le diverse criptovalute e oltre 240 milioni di dollari in posizioni liquidate nell’arco di poche ore.

Ethereum scivola sotto pressione: whale in azione e sentiment instabile

Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione, continua a perdere terreno dopo un’estate altalenante. Il prezzo attuale si aggira intorno ai 4.300 dollari, con un calo del 2,3% nelle ultime 24 ore e una flessione settimanale del 6,2%.

Il contesto è reso più complesso da operazioni importanti come il deposito di 10.000 ETH (equivalenti a circa 42,7 milioni di dollari) da parte della Ethereum Foundation sull’exchange Kraken, interpretato dagli analisti come una possibile mossa di vendita.

Questo movimento ha avuto un effetto domino sul mercato, amplificato da una serie di vendite effettuate da whale e da un generale raffreddamento del sentiment degli investitori. Nonostante l’indice “fear and greed” mantenga una posizione neutrale, le pressioni al ribasso stanno dominando il mercato.

Anche WLFI, PYTH e BONK in caduta libera

Anche il token World Liberty Financial (WLFI), supportato dalla famiglia Trump, ha registrato un crollo del 50% rispetto ai massimi di mercato e dell’8% solo nella giornata odierna. Con il prezzo fermo a 0,2238 dollari e una capitalizzazione pari a 5,54 miliardi, WLFI riflette le tensioni generate dallo sblocco del token e dalle vendite successive. L’uscita degli investitori più speculativi ha accelerato il declino, mettendo in discussione la sostenibilità del progetto nel breve periodo.

Situazione simile per PythNetwork (PYTH), che dopo un’impennata quasi del 100% in un solo giorno, ha iniziato a registrare prese di profitto. Il calo odierno del 3,84% conferma il ritorno a una dinamica più cauta tra i trader, anche se il grafico settimanale resta positivo, con un +37%. La volatilità elevata e i segnali tecnici misti spingono gli operatori a strategie più conservative, in un mercato sempre più influenzato da notizie macro e da movimenti interni.

Bonk (BONK) neppure è stato immune dalle vendite delle whale. Il prezzo ha subito una flessione dell’1%, influenzato in modo significativo dal trasferimento di 510 miliardi di token BONK da parte di un portafoglio collegato a Galaxy Digital verso un exchange, intensificando la pressione di vendita.

