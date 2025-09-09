Previsioni XRP: scende l’Open Interest su Binance. Che significa?

Con il mercato crypto oggi in netta ripresa, anche XRP sta godendo di una fase di risalita. Ma c’è un dato in particolare da tenere d’occhio, perché potrebbe determinare i prossimi movimenti della criptovaluta.

I dati mostrano che l’Open Interest di XRP sull’exchange Binance ha registrato un forte calo, un chiaro segnale che i trader si stanno riposizionando. L’Open Interest indica quante posizioni in derivati (futures e perpetual) sono ancora aperte, in questo caso su Binance.

Se l’OI cresce, significa che i trader stanno aprendo nuove posizioni, spesso con leva finanziaria, facendo aumentare il rischio e la volatilità. Se invece l’OI cala, significa che queste posizioni sono state chiuse (volontariamente o liquidate).

Una diminuzione dell’OI non significa dunque che i trader stanno vendendo XRP ma che stanno riposizionando i loro investimenti, e che molto probabilmente ci sarà meno volatilità.

L’Open Interest di XRP su Binance è sceso a 1,1 miliardi di dollari

Come sottolineato da un analista in un post su CryptoQuant Quicktake, i trader di XRP su Binance hanno chiuso diverse posizioni sul mercato dei futures negli ultimi giorni. Di seguito il grafico che mostra il trend dell’Open Interest di XRP sul più grande exchange per volumi di trading: Binance.

Il grafico mostra l’andamento dell’Open Interest di XRP su Binance (linea viola) e del prezzo in USD (linea nera). Dopo i picchi sopra 1,7 miliardi di dollari toccati a luglio 2025, l’indicatore si è ridotto del 37%, attestandosi oggi a 1,1 miliardi: segnale di un mercato in fase di riposizionamento – Fonte: CryptoQuant.

Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, l’Open Interest su Binance ha registrato un forte aumento, non a caso questo periodo coincide con l’aumento di prezzo di XRP.

Quando il momentum rialzista si è concluso sono arrivate liquidazioni di massa e i trader hanno iniziato a ridurre l’esposizione, causando un crollo della metrica. Dai dati emerge che l’indicatore dell’OI è rimasto su livelli bassi fino al rally di luglio.

Anche questa nuova fase rialzista è stata accompagnata da un’ondata speculativa per XRP ma l’impennata dell’Open Interest è durata poco, seguita da un’altra fase di deleveraging, ovvero una riduzione delle esposizioni con leva.

Nel picco di luglio, la metrica ha raggiunto gli 1,76 miliardi di dollari, ma oggi è scesa a 1,1 miliardi, con un calo significativo di oltre il 37%. Nonostante la correzione, il valore rimane alto se confrontato con il passato.

“La stabilizzazione dell’Open Interest intorno a 1,1 miliardi dopo il picco, unita al calo del prezzo dai massimi, indica una fase di riposizionamento,” ha spiegato l’analista di CryptoQuant. “Le posizioni a leva sono ancora presenti sul mercato ma a un livello inferiore rispetto al picco di luglio/agosto.”

Monitorare l’andamento dell’Open Interest di XRP sarà cruciale, perché può influenzare la stabilità del mercato. Se la metrica dovesse crescere senza un corrispondente rialzo del prezzo, i trader esposti al rialzo diventerebbero vulnerabili a un long squeeze, una serie di liquidazioni forzate che potrebbero accelerare un ribasso del prezzo.

Nelle ultime 24 ore XRP ha registrato un incremento di oltre il 3,5%, portandosi a quota 2,93 dollari.