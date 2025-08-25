Previsioni SEI: supporto a $0,29 cruciale per il prossimo PUMP

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 25, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

SEI sta mostrando segnali di forza, consolidandosi attorno a un livello di supporto cruciale. La sua capacità di mantenere questa zona potrebbe innescare un’importante spinta rialzista, ma il futuro dipenderà dalla resistenza a breve termine e dalla dinamica dei volumi.

Scopriamo più nel dettaglio come l’analisi tecnica e i dati di mercato suggeriscono un possibile rally a più onde se il supporto dovesse reggere.

Un’analisi tecnica delle prospettive di SEI

SEI sta attualmente consolidando la sua posizione attorno al livello di supporto cruciale di $0,29, una zona che si sta rivelando fondamentale per determinare la direzione futura del prezzo.

Analizzando i grafici tecnici, si osservano una serie di “higher lows” (minimi crescenti), segnale che il momentum rialzista potrebbe guadagnare slancio, se chi compra riuscirà a mantenere il supporto.

Il prezzo oscilla tra $0,29 e $0,32, con i trader che difendono strenuamente questo intervallo come linea di demarcazione tra una continuazione rialzista e una possibile inversione.

Fonte: Michaël van de Poppe su X

Secondo l’analista Michaël van de Poppe, la tenuta di $0,29 è cruciale per evitare una rottura ribassista. Se il supporto dovesse reggere, i livelli successivi da monitorare sono $0,35 e $0,40, dove potrebbe verificarsi un rally verso i massimi precedenti.

In caso contrario, se il prezzo dovesse rompere sotto $0,29, bisogna prepararsi a un’ulteriore discesa verso i supporti a $0,17 o $0,187.

Anche il volume degli scambi sta mostrando segnali di accumulo, con picchi durante i movimenti rialzisti e una riduzione durante le fasi di correzione. Questo comportamento indica che, sebbene ci siano prese di profitto a breve termine, l’interesse degli acquirenti rimane forte.

L’indice RSI si mantiene in una zona neutra, suggerendo un equilibrio tra compratori e venditori, senza segnalare condizioni di ipercomprato o ipervenduto.

Nel lungo periodo, l’analista Wyckoff prevede un ciclo impulsivo che potrebbe portare SEI ben oltre $1,50, se i supporti fondamentali dovessero mantenere la loro forza.

Fonte: The Wyckoff Architect su X

Un movimento simile è stato osservato in altre criptovalute come Solana ed Ethereum, facendo di SEI un contendente interessante per i prossimi anni.

Sta nascendo una nuova stella? Ecco perché gli investitori stanno guardando a MAXI

E mentre SEI si prepara a un possibile rally a più onde, l’attenzione degli investitori è rivolta anche verso nuove meme coin che potrebbero sfruttare il vento favorevole delle criptovalute.

Un esempio interessante è la prevendita di Maxi Doge ($MAXI), che propone una versione innovativa e muscolosa del famoso Dogecoin, con un personaggio che richiama l’attuale tendenza del fitness sui social media.

Con un prezzo d’ingresso accessibile, $MAXI sta attirando l’interesse dei “crypto degens” e si sta facendo spazio nel panorama delle meme coin, promettendo guadagni significativi anche se solo parzialmente confrontabili a quelli di Dogecoin.