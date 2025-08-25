Previsioni SEI: supporto a $0,29 cruciale per il prossimo PUMP
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
SEI sta mostrando segnali di forza, consolidandosi attorno a un livello di supporto cruciale. La sua capacità di mantenere questa zona potrebbe innescare un’importante spinta rialzista, ma il futuro dipenderà dalla resistenza a breve termine e dalla dinamica dei volumi.
Scopriamo più nel dettaglio come l’analisi tecnica e i dati di mercato suggeriscono un possibile rally a più onde se il supporto dovesse reggere.
Un’analisi tecnica delle prospettive di SEI
SEI sta attualmente consolidando la sua posizione attorno al livello di supporto cruciale di $0,29, una zona che si sta rivelando fondamentale per determinare la direzione futura del prezzo.
Analizzando i grafici tecnici, si osservano una serie di “higher lows” (minimi crescenti), segnale che il momentum rialzista potrebbe guadagnare slancio, se chi compra riuscirà a mantenere il supporto.
Il prezzo oscilla tra $0,29 e $0,32, con i trader che difendono strenuamente questo intervallo come linea di demarcazione tra una continuazione rialzista e una possibile inversione.
Fonte: Michaël van de Poppe su X
Secondo l’analista Michaël van de Poppe, la tenuta di $0,29 è cruciale per evitare una rottura ribassista. Se il supporto dovesse reggere, i livelli successivi da monitorare sono $0,35 e $0,40, dove potrebbe verificarsi un rally verso i massimi precedenti.
In caso contrario, se il prezzo dovesse rompere sotto $0,29, bisogna prepararsi a un’ulteriore discesa verso i supporti a $0,17 o $0,187.
Anche il volume degli scambi sta mostrando segnali di accumulo, con picchi durante i movimenti rialzisti e una riduzione durante le fasi di correzione. Questo comportamento indica che, sebbene ci siano prese di profitto a breve termine, l’interesse degli acquirenti rimane forte.
L’indice RSI si mantiene in una zona neutra, suggerendo un equilibrio tra compratori e venditori, senza segnalare condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
Nel lungo periodo, l’analista Wyckoff prevede un ciclo impulsivo che potrebbe portare SEI ben oltre $1,50, se i supporti fondamentali dovessero mantenere la loro forza.
Fonte: The Wyckoff Architect su X
Un movimento simile è stato osservato in altre criptovalute come Solana ed Ethereum, facendo di SEI un contendente interessante per i prossimi anni.
Sta nascendo una nuova stella? Ecco perché gli investitori stanno guardando a MAXI
E mentre SEI si prepara a un possibile rally a più onde, l’attenzione degli investitori è rivolta anche verso nuove meme coin che potrebbero sfruttare il vento favorevole delle criptovalute.
Un esempio interessante è la prevendita di Maxi Doge ($MAXI), che propone una versione innovativa e muscolosa del famoso Dogecoin, con un personaggio che richiama l’attuale tendenza del fitness sui social media.
Con un prezzo d’ingresso accessibile, $MAXI sta attirando l’interesse dei “crypto degens” e si sta facendo spazio nel panorama delle meme coin, promettendo guadagni significativi anche se solo parzialmente confrontabili a quelli di Dogecoin.
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 25 agosto 2025 – XRP sopra i $3,70? Manca poco…
- Rally di Ripple in arrivo? Ecco due indicatori chiave su XRP da tenere d’occhio
- Bitcoin Shock: Crollo improvviso a 110.700 dollari
- XRP inizia la scalata: è diventato il 100° asset più grande al mondo
- ChatGPT 5 ha previsto i prezzi di fine anno per XRP, SOL ed ETH
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 25 agosto 2025 – XRP sopra i $3,70? Manca poco…
- Rally di Ripple in arrivo? Ecco due indicatori chiave su XRP da tenere d’occhio
- Bitcoin Shock: Crollo improvviso a 110.700 dollari
- XRP inizia la scalata: è diventato il 100° asset più grande al mondo
- ChatGPT 5 ha previsto i prezzi di fine anno per XRP, SOL ed ETH